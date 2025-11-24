COP30, marcha blanca de Mehdi Kessaci, conversaciones por Ucrania… Las cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia? Aquí te dejamos la principal información para recordar del sábado 22 y domingo 23 de noviembre.





• La COP30 termina con un texto modesto, sin un plan para salir de los combustibles fósiles





Casi 200 países reunidos en la Amazonia brasileña adoptaron un modesto consenso sobre acción climática el sábado en la COP30, sin un plan para salir de los combustibles fósiles. Un resultado decepcionante para Europa, criticado por muchos países, pero considerado inevitable en un año sacudido por rivalidades geopolíticas.









El texto pide triplicar la financiación para la adaptación climática en los países en desarrollo durante los próximos diez años. Él planea establecer una “diálogo” sobre el comercio mundial, una primicia en las negociaciones sobre el clima. China, que encabeza la revuelta de los países emergentes contra los impuestos al carbono en las fronteras, lo había convertido en su prioridad junto con otros países exportadores.









Allá “COP de la verdad” al menos habrá dejado claro que el primer objetivo del acuerdo de París, la fuerza impulsora de la cooperación climática, es un fracaso: el mundo no logrará limitar el calentamiento a 1,5°C en comparación con el siglo XIX. Los últimos once años han sido los once más calurosos jamás medidos en la Tierra.





• Miles de personas se reunieron para el homenaje a Mehdi Kessaci





Una multitud de marselleses rindió el sábado un conmovedor homenaje a Mehdi Kessaci y su familia pidió “tomar la medida” de “este monstruo” narcotráfico “que se ha infiltrado por todas partes” y les quitó un segundo hijo, tras el narcomicidio de Brahim en 2020









“Hablamos porque sabemos que el silencio mata. Cada uno de los retrocesos de las instituciones ha favorecido el avance del narcotráfico”explicó su hermano Amine, activista antidrogas y ecologista de 22 años que ahora se encuentra bajo protección policial, en un discurso grabado y retransmitido a la multitud. “Asesinos, ya me habéis matado. Pero nunca mataréis a mi amor”lanzó en un discurso cargado de emoción su madre, Ouassila Benhamdi, vestida de blanco y con la foto de Mehdi en su camiseta.









Había realizado el viaje una multitud impresionante de cargos electos, a menudo vestidos de blanco y luciendo, a petición de la familia, su pañuelo tricolor, entre ellos Marine Tondelier, líder de los Ecologistas, el partido de Amine Kessaci. Otras concentraciones se celebraron en Francia, como en Rennes, donde se movilizaron 250 personas, frente a sólo unas pocas docenas en Clermont-Ferrand.





• Conversaciones para Ucrania en Ginebra





Dos días después del anuncio del plan de Trump para la paz en Ucrania -ahora descrito como “marco para las negociaciones”, El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con una delegación ucraniana en Ginebra el domingo con la esperanza de “ordenar los detalles finales” de estas propuestas. Rubio y el negociador de Kiev, Andriï Iermak, saludaron al final de este intercambio al “buen progreso” en conversaciones en curso en Ginebra sobre el plan de Trump para poner fin a la guerra con Rusia. “Creo que probablemente tuvimos la reunión más productiva y significativa hasta ahora en todo este proceso”dijo el Ministro estadounidense a los periodistas, subrayando que las delegaciones continuarían sus conversaciones por la noche.









La propuesta estadounidense incluye varias demandas clave de Moscú y es vista con preocupación por los aliados europeos de Ucrania, que quieren evitar la paz en forma de capitulación. Reunidos en la cumbre del G20 en Johannesburgo, 11 países, principalmente europeos, dijeron en un comunicado el sábado que el plan estadounidense “requerirá trabajo adicional”por temor a abandonar Ucrania “vulnerable a futuros ataques”.





Está prevista una reunión de líderes de la UE sobre Ucrania para el lunes, al margen de una cumbre con líderes africanos en Angola. El presidente francés, Emmanuel Macron, también anunció una reunión por videoconferencia el martes de los países que apoyan a Ucrania.





Donald Trump había dado a su homólogo ucraniano hasta el 27 de noviembre para responder a su plan, pero indicó el sábado que su plan no constituía su “última oferta” para resolver el conflicto. El domingo, sin embargo, acusó a los líderes ucranianos de no mostrar “sin gratitud” hacia Estados Unidos.





• Israel continúa sus ataques contra Gaza y el Líbano





A pesar del actual alto el fuego, Israel continúa sus ataques contra la Franja de Gaza. Los ataques del sábado dejaron al menos 21 muertos, según la Defensa Civil local, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás. Israel, por su parte, dice que respondió a un ataque de Hamás y mató a cinco de sus funcionarios.





Un año después de la tregua, los ataques israelíes también continúan en el Líbano, donde recientemente se han intensificado cuando Israel dice que tiene como objetivo a Hezbolá. El Ministerio de Salud del país informó el sábado de una muerte en un ataque israelí en el sur del Líbano, mientras que Israel anunció nuevos ataques en el sur y el este.









Luego, Israel anunció el domingo que había llevado a cabo un ataque contra el jefe de personal de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometiera “hacer lo que sea necesario” para impedir un fortalecimiento del movimiento proiraní. Este ataque, que afectó al tercer y cuarto piso de un edificio de nueve plantas en una zona densamente poblada, dejó cinco muertos y 28 heridos, según las autoridades libanesas. Hezbolá confirmó que uno de sus “alusiones personales” fue atacada, sin especificar su identidad ni si había sido asesinada, lo que tampoco hicieron las autoridades israelíes y libanesas.





El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a la comunidad internacional que “intervenir seria y enérgicamente para poner fin a los ataques contra el Líbano” llevado a cabo por Israel.





• Macron afirma su “confianza” en el general Mandon tras la polémica





El jefe del gabinete francés, Fabien Mandon, insistió y firmó. Hace cinco días la oposición lo criticó por un discurso “ir a la guerra” tras su discurso ante el congreso de alcaldes de Francia en el que consideró necesario que el país recupere su “fuerza de alma para aceptar hacernos daño para proteger lo que somos” y estar listo para “Aceptar perder a tus hijos”.









“Me doy cuenta de hasta qué punto algunas personas pueden haber estado preocupadas”afirmó el general Mandon, entrevistado el sábado en el programa Cà vous de France 5. Pero “El papel de esta intervención” era “alertar y preparar”explicó. “El contexto se está deteriorando rápidamente” Y “Me pareció importante compartir esta observación con los alcaldes”. “Además, las reacciones demuestran que esto es algo que quizás no fue suficientemente percibido entre nuestra población”estimó.





El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas “toda mi confianza”su sentencia fue “desviado” Para “asustar”Por su parte, el presidente Emmanuel Macron reaccionó el sábado. “Francia debe seguir siendo una nación fuerte, con un ejército fuerte, pero también con capacidad de recuperación colectiva”añadió el presidente, llamando a ser “Conscientes de estos riesgos geopolíticos y permanecer unidos”.