Israel dice que atacó a un líder de Hezbollah en Beirut, matando al menos a cinco... Lo que sabemos





Israel llevó a cabo un ataque mortal este domingo 23 de noviembre en los suburbios del sur de Beirut, afirmando haber matado al jefe de estado mayor del proiraní Hezbollah. Al menos cinco personas murieron en el ataque. Hacemos balance.





• Al menos 5 muertos y 28 heridos













Vio a los socorristas evacuar un cadáver envuelto en una bolsa blanca y al menos a seis personas heridas, entre ellas tres mujeres, del edificio en cuya planta baja se encuentran una pastelería, una juguetería y una tienda de electrodomésticos. El ataque dejó cinco muertos y 28 heridos, anunció el Ministerio de Salud libanés en un nuevo informe.





Se trata de la quinta vez que Israel ataca los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento chií, desde el alto el fuego concluido en noviembre de 2024 tras un año de conflicto durante el cual el ejército israelí mató al líder de Hezbolá y a varios de sus jefes militares. El ataque se produjo una semana antes de la visita del Papa León XIV, prevista para el 30 de noviembre al Líbano.





• “Jefe de Estado Mayor de Hezbollah” atacado, según Israel









El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se comprometió esta mañana a “hacer lo que sea necesario” Para impedir un fortalecimiento del movimiento proiraní, así como de Hamás en Gaza, abrió una reunión de su gabinete. “Esta semana el ejército israelí atacó el Líbano y seguiremos haciendo todo lo necesario para impedir que Hezbolá restablezca su capacidad de amenazarnos. Esto es también lo que estamos haciendo en la Franja de Gaza. Desde que entró en vigor el alto el fuego, Hamás ha seguido violándolo y estamos actuando en consecuencia”declaró.





Su oficina anunció inmediatamente que el ejército israelí acababa de“Ataque en el corazón de Beirut al jefe de Estado Mayor de Hezbollah que dirigió el fortalecimiento y armamento de la organización terrorista”. Benjamín Netanyahu “ordenó el ataque por recomendación del Ministro de Defensa y del Jefe de Estado Mayor”añadió su oficina.









“Israel toma sus decisiones de forma independiente”dijo, cuando se le preguntó si se había mantenido informado a Estados Unidos del ataque. Washington, que forma parte junto con París de un comité internacional encargado de supervisar la aplicación del alto el fuego, no fue advertido antes del ataque, afirmó el corresponsal israelí del sitio de noticias Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses.





• Se intensifican los ataques contra el Líbano





El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a la comunidad internacional que “intervenir seria y enérgicamente para poner fin a los ataques contra el Líbano” llevada a cabo por Israel, subrayando que el Líbano, por su parte, respetó el alto el fuego.





Israel ha intensificado recientemente sus ataques contra los bastiones de Hezbollah en el sur y el este del Líbano, donde dice que tiene como objetivo al movimiento chiita al que acusa de violar el alto el fuego al rearmarse y reactivar su infraestructura.





Hezbolá lanzó las hostilidades abriendo un frente contra Israel al inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. En territorio palestino está en vigor un alto el fuego desde el 10 de octubre.









“Continuaremos actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza contra los norteños y el Estado de Israel. A quien levante una mano contra Israel se le cortará la mano”.criticó al ministro de Defensa israelí, Israel Katz.





Hezbolá, que salió debilitado del conflicto con Israel, que culminó con dos meses de guerra abierta antes de la tregua, asegura por su parte que respeta el alto el fuego. Pero un alto funcionario del grupo chiita, que se apresuró a acudir al lugar del ataque el domingo, acusó a Israel de haber “crucé una nueva línea roja”.





Por su parte, las autoridades libanesas acusan periódicamente a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego concertado bajo mediación estadounidense, al proseguir sus ataques y seguir ocupando cinco puntos estratégicos en el sur del territorio libanés. Al mismo tiempo, Estados Unidos está presionando al gobierno libanés para que obligue a Hezbollah a entregar sus armas, algo que el grupo se ha negado hasta ahora a hacer.