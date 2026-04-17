¿Por qué se cerró la petición? ¿Se puede adoptar el texto? Las cuestiones que se plantean antes de su examen en la Asamblea

Entre peticiones, manifestaciones y foros, el proyecto de ley de Caroline Yadan (Renacimiento) –apoyado por el gobierno– contra “formularios renovados” El antisemitismo es particularmente criticado justo antes de su examen en la Asamblea Nacional que tendrá lugar este jueves 16 y viernes 17 de abril. Luego está prevista una votación solemne en la Asamblea el 5 de mayo.

El texto del diputado Renaissance pretende ampliar el delito de apología del terrorismo y tipifica el de pedir la destrucción de un Estado. Sus detractores lo ven como un texto “liberticida” y haciendo el“amalgama” con críticas a Israel.

Este miércoles, la Comisión de Derecho votó a favor de calificar una petición contraria a la ley, que sin embargo había obtenido 700.000 firmas de las 500.000 necesarias, estimando que tal debate chocaría con el examen del texto. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance antes de examinar el texto en el Palacio Borbón.

La respuesta a esta pregunta no se conocerá antes del 5 de mayo, cuando está prevista la votación formal. Sin embargo, los grupos políticos ya se han posicionado frente a esta propuesta de ley, lo que hace que su adopción parezca cada vez más complicada.

A la izquierda del hemiciclo, los rebeldes, comunistas y ecologistas se posicionan ferozmente contra este texto. El grupo socialista, que se abstuvo durante el examen del proyecto de ley por parte de la comisión en enero, dijo que tenía intención de votar en contra.

El grupo MoDem, ferviente partidario del Gobierno, también anunció el martes que no votaría a favor del texto. “Hoy tenemos una división en nuestro país a causa de este texto que, en nuestra opinión, perjudica la causa que pretende defender. Por eso, a pesar de nuestro firme compromiso de luchar contra el antisemitismo, (…) No votaremos por este texto”declaró la portavoz del grupo, Perrine Goulet, en una rueda de prensa.

Los diputados del grupo Liot, otro grupo centrista en la Asamblea, también expresaron este martes su malestar y pidieron su retirada.

La ministra delegada encargada de la lucha contra la discriminación, Aurore Bergé, reiteró el martes durante un intercambio con la prensa la ” determinación “ del gobierno. ella denunció “ataques masivos”hablando de un “campaña de desinformación”recordando que el texto fue modificado en gran medida en el Comité Jurídico, para tener en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado.

Si quiere que se apruebe el texto, el Gobierno tendrá que confiar en las voces de la derecha y de la extrema derecha.

El proyecto de ley propuesto por la diputada Caroline Yadan (Renacimiento), elegida entre los franceses residentes en el extranjero, incluido Israel, prevé reforzar la represión de los delitos de provocación y apología del terrorismo, prohibiendo, por ejemplo, presentarlos como un acto de resistencia. Este texto es denunciado por sus detractores como un ataque a la libertad de expresión.

Varias columnas –incluida una de académicos en “Le Monde” en enero– también deploran que el texto esté inspirado en la definición de antisemitismo dada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Sin embargo, no hay consenso sobre esta definición y sus detractores creen que puede prohibir las críticas a Israel.

La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos considera que el texto plantea graves “graves amenazas a la libertad de expresión y a la libertad académica al atacar comentarios sin un vínculo directo con el antisemitismo”. Su secretaria general, Magali Lafourcade, habló, el 7 de abril en el canal T18, sobre la ley. “peligroso”de naturaleza “reforzar un prejuicio antisemita” en un supuesto “doble lealtad” de los judíos franceses.

Por su parte, la diputada para los franceses en el extranjero, Caroline Yadan, intentó apaciguar las críticas, que califica de “falsa propaganda » – en un largo mensaje sobre X explicando punto por punto su planteamiento. “Este texto no prohíbe ni criticar al Estado de Israel ni a su gobierno ni apoyar al pueblo palestino”dice, asegurando que no son el objetivo “ni investigación académica, ni docencia, ni análisis histórico”.

La Comisión de Derecho se reunió este miércoles por la mañana para decidir sobre la clasificación o examen de la petición que supera las 700.000 firmas en el sitio web de la Asamblea. Al superar el umbral de 500.000 firmas, se hizo posible un debate en el hemiciclo siempre que este organismo lo apruebe. Pero los diputados de la comisión votaron 30 votos a favor de la clasificación, frente a 21 a favor del examen.

A continuación, el diputado macronista Pierre Cazeneuve avanzó “redundancia innecesaria” con el debate del proyecto de ley en el hemiciclo. El debate sobre la petición sería “de mucho menor alcance”añadió, precisando que tampoco permitió “enmendar, tener un debate contradictorio” o votar, en lugar de examinar el texto en sí.

Los grupos del bloque central y de extrema derecha votaron a favor de la clasificación, a diferencia de los grupos de izquierda, que también exigieron la retirada del proyecto de ley de la agenda parlamentaria.

“Es un escupitajo en la cara de las 700.000 personas que firmaron esta petición”reaccionó la diputada del LFI Gabrielle Cathala, muy movilizada contra un texto que considera “liberticida” y pretendía silenciar, según ella, las voces que defienden la causa de los palestinos. La jefa de los diputados del LFI, Mathilde Panot, escribió por la tarde a la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, para preguntarle: “en nombre de la movilización ciudadana”que la petición aún se debate en el hemiciclo.

En la historia de la Quinta República, sólo una petición fue objeto de debate en febrero. Se trataba de la ley Duplomb sobre agricultura, un texto controvertido cuyo artículo sobre los pesticidas había sido censurado por el Consejo Constitucional.

El martes, unos cientos de estudiantes se movilizaron en Sciences-Po Paris, la Sorbona y CentraleSupélec para exigir, en particular, la retirada del proyecto de ley. “Estamos ocupando actualmente y simultáneamente los campus de Sciences-Po, La Sorbonne y CentraleSupélec para exigir el fin de las asociaciones de nuestras instituciones con universidades y empresas cómplices del genocidio en Gaza y la colonización en Palestina, la retirada del proyecto de ley Yadan y el fin de la represión del movimiento estudiantil pro-palestino”anunciaron por primera vez los colectivos estudiantiles en un comunicado de prensa.

Alrededor del Palacio Borbón, una manifestación contra el texto reunió a un centenar de personas el martes por la tarde. “Nos dirigimos a todos los diputados, excepto a los de extrema derecha: ¿quieren aprobar una ley supuestamente contra el antisemitismo con el apoyo de la Agrupación Nacional? »lanzó Bertrand Heilbronn, en nombre del Colectivo Nacional por una paz justa y duradera entre palestinos e israelíes.

El jueves está prevista una manifestación, convocada por varias organizaciones sindicales, a partir del mediodía en la Explanada de los Inválidos.