La iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz, se encuentra en estado “grave”, según sus partidarios

El premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi se encuentra en un estado de ” severo “ tras el infarto que sufrió el mes pasado, mientras estaba detenida en Irán, advirtieron sus partidarios el miércoles 15 de abril.

Su familia y su equipo legal con sede en Irán pudieron visitarla por segunda vez el sábado en la prisión del norte de Irán donde se encuentra detenida. “durante el cual se observaron evidentes signos de deterioro en su estado general, calificándose su estado físico de grave”dijo su fundación en un comunicado de prensa. “La continuación de esta situación supone un riesgo inmediato e irreparable para la vida de Narges Mohammadi”denunció.

Durante una primera visita de sus seguidores a finales de marzo, se supo que había sufrido un ataque cardíaco a principios de mes. Desde entonces, Narges Mohammadi “Se volvió extremadamente débil y experimentó una pérdida de peso significativa”afirmó su hermano, Hamidreza Mohammadi, radicado en Noruega, citado en el comunicado de prensa. El oponente “está recluido en una celda con presos acusados ​​de asesinato y ha sido amenazado de muerte varias veces por algunos de estos compañeros de prisión”añadió.

Narges Mohammadi, cuyos más de dos decenios de activismo fueron recompensados ​​con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue detenido el 12 de diciembre de 2025 en Mashhad (este) tras criticar a las autoridades religiosas iraníes durante una ceremonia fúnebre. En febrero, la trasladaron a la prisión de Zanjan y se le permitió una comunicación extremadamente limitada con su familia. Zanjan fue bombardeada durante la campaña israelí-estadounidense contra Irán que comenzó el 28 de febrero.

Durante los últimos veinticinco años, Narges Mohammadi ha sido condenada y encarcelada repetidamente por su compromiso contra la pena de muerte y el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres iraníes. Su último arresto se remonta a antes del estallido de un vasto movimiento de protesta contra el poder iraní, que fue interrumpido en enero por una represión que, según se informa, dejó miles de muertos.

En febrero, fue condenada a seis años más de prisión por poner en peligro la seguridad nacional y a un año y medio de prisión por propaganda contra el sistema islámico de Irán. Luego inició una huelga de hambre de una semana para exigir el derecho a llamar por teléfono.