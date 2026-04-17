panaderos y floristas independientes podrán abrir este año gracias al “voluntariado de los empleados”

Los empleados voluntarios de panaderías y floristerías independientes podrán trabajar el 1 de mayo de 2026, anunció este viernes el primer ministro Sébastien Lecornu, después de haber rechazado indefinidamente una propuesta de ley que permitiría prorrogar el trabajo durante este día festivo público y no laborable.

Esta propuesta, ampliamente promovida por Gabriel Attal, líder del partido Macronista Renacimiento, había recibido una fuerte oposición de los sindicatos y amenazas de censura por parte de la izquierda y el gobierno había decidido dar marcha atrás, a riesgo de parecer paralizado en su acción.

Por ello, Sébastien Lecornu intentó encontrar una salida invitando el viernes a representantes de estas profesiones a Matignon. Al final de la reunión, anunció a la prensa que los panaderos y floristas independientes “podrá abrir este 1 de mayo” bajo ciertas condiciones.

Por lo tanto, los panaderos y floristas independientes podrán abrir este 1 de mayo, pero sólo sobre la base de “voluntariado de los empleados”indicó el Primer Ministro al final de la reunión.

En Francia, el 1 de mayo es un día libre obligatorio y retribuido. El Código del Trabajo, sin embargo, establece que los establecimientos que no pueden interrumpir sus actividades pueden hacer trabajar a sus empleados pagándoles el doble, pero sin especificar las profesiones de que se trate, dejando margen a la interpretación. De lo contrario, la empresa se arriesga a una multa de 750 euros por empleado afectado (1.500 euros si es menor de edad).

“Se dará una instrucción a todos los servicios estatales” para que las empresas afectadas no sean multadas, explicó Sébastien Lecornu.

“¡Al final de una secuencia kafkiana de bloqueos y mentiras, es una victoria del sentido común, del trabajo y de la libertad! » saludó el día X al jefe del partido presidencial Renacimiento, Gabriel Attal.

Desde Matignon, el presidente de la Confederación Nacional de Panaderos y Pasteleros, Dominique Anract, acogió una “gran día”encantado de “Sepan que los panaderos podrán abrir con sus empleados remunerados doblemente, de forma voluntaria y con total seguridad”.

Otros profesionales ya habían exigido poder trabajar también el 1 de mayo, como la Confederación de Profesionales de la Alimentación (CGAD, carniceros, queseros, etc.) que pidió el jueves que “la posibilidad de contratar empleados el 1 de mayo” suyo “explícitamente” conocido.

“Se llevarán a cabo más conversaciones para las diferentes ramas”anunció también Sébastien Lecornu, comprometido “dar la bienvenida a todos nuevamente a principios de junio”.

La CGT reaccionó recordando que las panaderías artesanales ya podrían abrir el 1 de mayo sin emplear empleados. “No hay duda de que este nuevo proyecto de ley abrirá una brecha contra los derechos de los empleados”advierte el sindicato, temeroso de que el proyecto de ley defendido por Gabriel Attal “Vuelve por la ventana”.

Si bien deploramos que nosotros “empuja a la gente a abrir” este 1 de mayo, Cyril Chabanier de la CFTC se alegra de que el gobierno se centre en los sectores “un poco problemático” panaderos y floristas.

Además, el Primer Ministro recordó que este año se presentará un proyecto de ley para “marco” Trabajo el 1 de mayo de 2027.

Este proyecto se referirá a “una discusión social por rama” y permitirá “hacer que los empleados trabajen de forma voluntaria y pagarles el doble”detalló.