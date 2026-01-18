Macron condena la “violencia de Estado”, el personal diplomático francés no esencial ha abandonado el país… Actualización sobre la situación





Irán en el centro de todas las preocupaciones. Desde el 28 de diciembre, cuando comenzó el movimiento de protesta contra el alto coste de la vida y luego ampliado contra el gobierno, al menos 648 manifestantes han sido asesinados en Irán, según anunció el lunes 12 de enero la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega. Algunas estimaciones, que la ONG no pudo verificar, sugieren un número de víctimas significativamente mayor, hasta más de 6.000 heridos.





Además de la represión, las autoridades iraníes intentaron este lunes recuperar el control de las calles con manifestaciones multitudinarias en el país. A petición del presidente Massoud Pezeshkian, miles de iraníes invadieron, según imágenes de la televisión estatal, la Plaza de la Revolución, en el corazón de Teherán, en apoyo al gobierno.





Un saldo mortal y una violencia cada vez más sangrienta por parte de las autoridades iraníes, que están provocando fuertes reacciones internacionales. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de las declaraciones.





• Emmanuel Macron defiende las “libertades fundamentales”





El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el lunes “ violencia estatal que ataca a ciegas » manifestantes en Irán y dijo que estaba junto a los defensores “ libertades fundamentales “.









“ Condeno la violencia estatal que ataca ciegamente a los iraníes que exigen valientemente el respeto de sus derechos. “, escribió en X. “ El respeto a las libertades fundamentales es un requisito universal y estamos junto a quienes las defienden. “, añadió.









Francia ” entiende las aspiraciones legítimas del pueblo iraní » y pide a las autoridades iraníes “ con la mayor moderación » en su respuesta a las manifestaciones, dijo el viernes una fuente diplomática a los periodistas.





• El personal diplomático francés no esencial ha abandonado Irán













En funcionamiento normal, la embajada de Francia en Teherán cuenta con una treintena de expatriados, además de algunas decenas de empleados con estatus local. “Nuestra embajada está abierta y funcional. El embajador está en el lugar, con el equipo. Brindamos los servicios que nuestros compatriotas que están en Irán necesitan”según el ministerio.





• En Europa, reacciones en cadena





La canciller alemana “ fuertemente condenado » El lunes la violencia llevada a cabo por los líderes iraníes contra su propio pueblo, calificándola de “ signo de debilidad ”, durante una conferencia de prensa itinerante en Ahmedabad, en el norte de la India.









“ Hago un llamado a los líderes iraníes para que protejan a su población en lugar de amenazarla (…) Esta violencia no es un signo de fuerza sino también de debilidad. Debe parar inmediatamente “, dijo Friedrich Merz, durante una visita de dos días a la India.





En Berlín, uno de los portavoces del gobierno alemán, Sebastien Hille, pidió que se incluya a los Guardias Revolucionarios en ” la lista de entidades sujetas al régimen de sanciones antiterroristas de la UE “. Los 27 normalmente deben tener una base jurídica sólida, como una decisión judicial existente en un país, para proceder con dicho registro. “ Estamos comprometidos dentro de la UE a garantizar que se alcance un acuerdo sobre este tema. “, afirmó durante una rueda de prensa habitual del gobierno alemán en Berlín.





Londres también condenó la represión” horrible » manifestantes en Irán, pidiendo a las autoridades de Teherán que “ detener inmediatamente la violencia “.





La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, añadió que había hablado con su homólogo iraní, Abba Araghchi, instándole a “ Detener inmediatamente la violencia, respetar los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos. “, añadió en un mensaje publicado en X.









La misma historia en el lado belga. El jefe de la diplomacia belga, Maxime Prévot, convocó el lunes al embajador iraní en Bruselas para expresarle su “ preocuparse » y exigir que Teherán “ escuchar las demandas pacíficas » Iraníes manifestándose, dijo en un comunicado.





Se trata de él” expresar nuestras preocupaciones, exigir que las autoridades iraníes se abstengan estrictamente de cualquier uso desproporcionado de la fuerza y ​​que escuchen las demandas pacíficas de los iraníes », continúa el ministro belga de Asuntos Exteriores. La semana pasada, Bélgica invitó a sus ciudadanos a abandonar Irán lo antes posible debido a “ El contexto de seguridad y las posibles detenciones arbitrarias. » en este país.









• Rusia denuncia “intentos de injerencia externa”





El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, denunció el lunes, durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, el ” intentos de interferencia externa “.





Aliado de Teherán, Moscú” fuertemente condenado » durante esta conversación con Ali Laridjani de « Nuevos intentos de interferencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Irán. », indicaron las agencias de noticias rusas.





• Embajadores europeos convocados por las autoridades iraníes





Los embajadores o encargados de negocios de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, destacados en Teherán, fueron convocados el lunes por las autoridades iraníes, que deploran el apoyo expresado por estos países a las manifestaciones iraníes, anunció el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores.













En un vídeo podemos ver a los diplomáticos ocupando sus lugares frente a una pantalla gigante. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní les mostró imágenes que documentaban, según él, acciones violentas de los manifestantes. “ Estas acciones van más allá del marco de manifestaciones pacíficas y constituyen un sabotaje organizado. », según un comunicado del ministerio difundido por la televisión estatal.





Por ello, Teherán pidió a los embajadores que transmitieran directamente las imágenes a sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores y exigió “ la retirada de declaraciones oficiales de apoyo a los manifestantes “. Irán enfatizó además que “ cualquier apoyo político o mediático era inaceptable y constituía una clara injerencia en la seguridad interna del país “.





• Diplomáticos iraníes excluidos del Parlamento Europeo





Los diplomáticos y funcionarios iraníes tienen ahora prohibido el acceso al Parlamento Europeo, anunció el lunes su presidenta, Roberta Metsola.









“ Mientras el valiente pueblo de Irán continúa luchando por sus derechos y libertad, he decidido hoy (lunes) prohibir a todo el personal diplomático y a cualquier otro representante de la República Islámica de Irán el acceso a todas las instalaciones del Parlamento Europeo. “, declaró en X.









La Unión Europea también está considerando nuevas sanciones contra Irán después de las recientes manifestaciones duramente reprimidas por el gobierno en Teherán, afirmó un portavoz de la UE. “ Estamos dispuestos a proponer sanciones nuevas y más duras tras la represión de los manifestantes. “, afirmó Anouar El Anouni, portavoz del servicio diplomático de la UE.