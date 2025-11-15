Por qué se aleja la perspectiva de una disolución de la Asamblea Nacional antes de fin de año





La hipótesis de una inminente disolución de la Asamblea Nacional parece ahora alejarse, por varias razones que combinan rigor jurídico y sentido político.





Sin embargo, recordemos primero que el derecho de disolución sólo está limitado por un mínimo de formalismo y, por tanto, puede ser utilizado de manera casi discrecional por el Presidente de la República. Lo único que se le impone es la obligación de consultar a determinadas autoridades (el Primer Ministro y los presidentes de las dos cámaras del Parlamento), que, como vimos en 2024, no se regía de ninguna forma, así como la prohibición de pronunciar una nueva disolución en el año siguiente a las elecciones legislativas tras una primera disolución. Así, desde la medianoche del 8 de julio de 2025, Emmanuel Macron puede disolver la Asamblea Nacional en cualquier momento.





Sin embargo, desde el 9 de noviembre y, a fortiori, desde el 16 de noviembre, una disolución se vuelve mucho más compleja de organizar. En efecto, el artículo 12 de la Constitución establece que las elecciones deben tener lugar al menos veinte días y como máximo cuarenta días después de su decretación. Así, si se pronuncia antes del sábado 15 de noviembre, las elecciones se celebrarían como muy pronto el 7 y 14 de diciembre. Si se pronuncia a partir del domingo 16 de noviembre, tendrán lugar como muy pronto los días 14 y 21 de diciembre.





Sin embargo, si bien aún no hemos aprobado el presupuesto para 2026, es imperativo que se encuentre una solución presupuestaria antes del 31 de diciembre. Puede aprobarse mediante una ley especial, como el año pasado, o mediante una ordenanza, bajo ciertas condiciones.









El mismo artículo 12 de la Constitución exige, en caso de disolución, que la nueva Asamblea se reúna, de pleno derecho, el segundo jueves siguiente a su elección. El objetivo de esta primera reunión es elegir a su presidente y luego designar los distintos órganos. En caso de disolución pronunciada el sábado y elecciones organizadas los días 7 y 14 de diciembre, esta primera reunión tendría lugar… ¡el jueves 25 de diciembre! En caso contrario, si posteriormente se pronuncia la disolución, esta primera reunión no podrá tener lugar antes del 31 de diciembre.





En este caso, la votación de una ley especial, como se hizo el año pasado tras la moción de censura contra el gobierno de Michel Barnier, ya no es posible, porque ya no hay una Asamblea Nacional que la apruebe y el Senado no puede hacerlo solo. De hecho, la disolución implica la desaparición inmediata de todos los diputados que integraban la disuelta Asamblea Nacional (que, por tanto, no pueden acogerse a ninguna posibilidad de “gestión empresarial actual”como un gobierno censurado).





En consecuencia, si la Asamblea se disolviera a partir del 16 de noviembre y antes de la aprobación definitiva del presupuesto, sólo quedaría la solución de recurrir a ordenanzas. Los artículos 47 y 47-1 establecen que, si el Parlamento no se ha pronunciado en el plazo de setenta días (para el presupuesto del Estado) o de cincuenta días (para el presupuesto de la Seguridad Social), las disposiciones del proyecto podrán entrar en vigor mediante ordenanza.









Sin embargo, para que esta solución pueda aplicarse es necesario, por un lado, que el Parlamento no haya tomado una decisión. Por lo tanto, no emitió un voto de rechazo definitivo sobre los proyectos de ley en cuestión. Por otra parte, por respeto al formalismo constitucional, el “proyecto” al que se refieren estos artículos debe seguir existiendo cuando expiren los plazos, es decir, el 23 de diciembre para el presupuesto del Estado y el 12 de diciembre para el presupuesto de la Seguridad Social. Para ello, el “proyecto” debe estar sobre el escritorio del Senado y no sobre el de la Asamblea Nacional: de hecho, una disolución vuelve obsoletos todos los textos que actualmente está examinando la Asamblea. Por lo tanto, si uno de los dos proyectos permanece en suspenso o se devuelve a la mesa de la Asamblea cuando ésta se disuelve, el proyecto queda obsoleto y ya no es posible, formalmente, transformarlo en ordenanza.





La ley actualmente en vigor no ofrece una solución a este problema inextricable que hace formalmente imposible aprobar un presupuesto: ya no hay una Asamblea que lo apruebe, porque está disuelto, y ya no hay un proyecto que pueda transformarse en ordenanza, porque está obsoleto. Por lo tanto, debemos esperar que, si bien el Presidente de la República tiene un poder casi discrecional para disolver cuando lo desee, mostrará sentido político para no hacerlo antes de que expiren los plazos.





Hay que admitir que el desarrollo de los debates presupuestarios alimenta la esperanza de un posible compromiso. Los debates sobre el presupuesto de la Seguridad Social fueron seguramente interrumpidos el 12 de noviembre a medianoche, ya que el Gobierno optó por aplicar el artículo 47.1 de la Constitución que le permite, sin imponerlo, transmitir el proyecto de ley al Senado si la Asamblea Nacional no se ha pronunciado en un plazo de veinte días. Pero la Asamblea examinó y adoptó la suspensión de la controvertida reforma de las pensiones, que en cualquier caso figura en el proyecto de ley inicial, gracias a la carta rectificativa enviada por el Primer Ministro el 23 de octubre. Además, el gobierno se compromete a integrar y transmitir todas las enmiendas adoptadas por la Asamblea.









Se corre el riesgo de que se produzca una situación similar con respecto al presupuesto del Estado, ya que la Asamblea Nacional dispone entonces de un plazo de cuarenta días, en virtud del artículo 47 de la Constitución, que expira el 23 de noviembre. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la primera parte de este presupuesto, relativa a los ingresos, sea efectivamente aprobada, ya que el recurso al artículo 49.3 parece excluido y que, a nivel político, parece difícil que el Partido Socialista pueda repetir lo que hizo con el presupuesto de la Seguridad Social, votando expresamente a favor del mismo. Por tanto, el escenario más probable es un “juego del reloj” y una transmisión automática.





Sin embargo, el resultado del procedimiento aún estará lejos.





Por un lado, el Senado revocará varias decisiones de la Asamblea, lo que implicará entablar nuevas negociaciones con la Asamblea y con quienes podrían constituir una mayoría en ella. Sin duda tendrán lugar en la fase de comisión mixta o tras su posible fracaso.





Por otra parte, la probabilidad de que surja una mayoría positiva para adoptar los dos textos es muy baja, si no inexistente. De hecho, la abstención del Partido Socialista por sí sola no será suficiente y requeriría que vote a favor o que otro grupo de la oposición se abstenga. Dos hipótesis muy inciertas.









Por eso, si bien la disolución ya no puede ser una solución para aprobar un presupuesto, los diputados –y, en particular, los socialistas– se enfrentarán a un grave dilema. O habrá que admitir que el presupuesto se ejecuta mediante ordenanza, en detrimento de todos los avances realizados durante el debate parlamentario. O bien tendremos que resolver para verlo adoptado recurriendo al artículo 49.3.





EXPRESO ORGÁNICO

Jean-Philippe Derosier Es profesor asociado de derecho público en la Universidad de Lille y titular de la cátedra de estudios parlamentarios. Puede leer periódicamente su carta blanca en el sitio web “New Obs” “Un ojo puesto en la Constitución”.