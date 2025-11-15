“No hace falta haber probado la política para darse cuenta de que no funciona”





para ir más lejos





Su nombre es Rachel Simon, pero sus amigos prefieren “Rachel Seis Meses”. El chiste hace referencia a su último juicio: el 23 de septiembre, la estudiante fue condenada a seis meses de prisión por el tribunal judicial de París. ¿Su crimen? Después de rociar la puerta y la fachada del hotel Matignon con pintura al agua de color naranja, luego salpicó a los guardias republicanos que la arrestaron. Era el 8 de noviembre de 2023. Los chorros de acrílico que impactaron contra los gendarmes fueron calificados de “violencia intencionada contra personas que ostentan poderes públicos”. El activista llevó a cabo esta acción en nombre de Dernier Rénovation, un movimiento no violento comprometido con la renovación térmica de los edificios. Rachel Simon, de 23 años, fue una de sus integrantes más imprudentes. Ella paga un alto precio.





Seis meses firmes: la sanción es históricamente severa para una acción de desobediencia civil. Otro miembro del colectivo recibió una condena condicional de ocho meses. Sin embargo, estas decisiones judiciales no hicieron mucho ruido a finales de septiembre, en medio del revuelo que rodeaba la sentencia de un ex…