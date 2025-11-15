Dior, Guerlain y Sandro abandonan los grandes almacenes, se posponen las aperturas de boutiques regionales





Huida en cascada de grandes marcas, aplazamiento de aperturas en las regiones… La apertura de la tienda Shein en el Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) de París sigue causando polémica. Este viernes 14 de noviembre, un día después de la salida de las grandes marcas, el jefe de la Société des grandes almacenes (SGM), Frédéric Melin, anunció que se pospondrá la apertura de otras tiendas en la región. Hacemos balance.





• Dior, Guerlain y Sandro abandonan BHV





A medida que se acercan las vacaciones, Dior, Guerlain e incluso Sandro han abandonado los grandes almacenes parisinos BHV, ya abandonados por numerosas marcas que los acusan de retrasos en los pagos o de oponerse a la presencia del gigante asiático Shein.





Reveladas por la prensa, las salidas de Dior y Guerlain (propiedad del gigante del lujo LVMH) y del grupo de prêt-à-porter SMCP (marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac) fueron confirmadas por Frédéric Merlin, jefe de BHV, en un mensaje interno fechado el miércoles y difundido el jueves en Instagram. “Desde la llegada de Shein a BHV, varias pequeñas marcas han optado por abandonar nuestras tiendas”recuerda.









Las empresas francesas AIME y Talm han hecho las maletas para denunciar la acogida de la marca de moda ultraefímera Shein, acusada de competencia desleal y de contaminación medioambiental. “Hoy son marcas más importantes –Dior, Guerlain y el grupo SMCP– las que a su vez anuncian su marcha”añade el presidente de SGM, que opera el BHV desde 2023.





Estas nuevas retiradas se producen justo antes del crucial período navideño, mientras que Disneyland París ya ha renunciado a una colaboración específica con el BHV.





• Aperturas pospuestas en la región





Al día siguiente, el jefe de la Société des grandes almacenes (SGM), Frédéric Merlin, anunció el aplazamiento de la apertura de tiendas Shein en la región. “unos días o unas semanas”. “Tenemos que adaptar la oferta, tenemos que adaptar la política de precios y por eso sin duda aplazaremos unos días o unas semanas nuestras aperturas en provincia”declaró este viernes a BFMTV el gerente de la SGM que opera el BHV.





Tras llegar a BHV París el 5 de noviembre, Shein debía instalarse el 18 de noviembre en Dijon y Reims y el 21 de noviembre en Grenoble, y a principios de diciembre en Angers y Limoges.





Frédéric Merlin aseguró que las aperturas de Shein en la región aún están previstas, a pesar de las fuertes críticas en torno a las prácticas de la plataforma, explicando que se trata simplemente de una cuestión de“un aplazamiento para hacerlo mejor”. “Las tiendas Shein en provincias son sin duda demasiado pequeñas y por eso tenemos miedo de frustrar al cliente porque queremos aprender de nuestras nuevas empresas en BHV y poder intentar hacerlo mejor para satisfacer aún mejor a nuestros clientes”justificó. “Trabajamos con Shein en pedidos más adaptados, trabajamos con Shein en espacios que probablemente sean un poco más grandes”añadió Frédéric Merlin.





• Shein sigue sujeta a procedimientos legales





La inauguración en París, el 5 de noviembre, se produjo en medio de un escándalo tras la venta online en la plataforma Shein de muñecas sexuales que parecían niñas, así como armas de categoría A.









Después de eliminar todos los productos ilegales de su sitio, Shein escapó a la suspensión en Francia, pero sigue sujeta a procedimientos legales. La fiscalía de París indicó el 3 de noviembre que había confiado cuatro investigaciones a la Oficina de Menores (Ofmin), en cuatro plataformas (Shein, AliExpress, Temu y Wish). Estas investigaciones se centran en la “difusión de un mensaje violento, pornográfico o contrario a la dignidad accesible a un menor”pero también, para Shein y AliExpress, en el “difusión de una imagen o representación de un menor de edad de carácter pornográfico”.