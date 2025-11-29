Por qué las librerías se encuentran en el centro de la batalla cultural









La librería, ¿nuevo enemigo público número uno? La idea parece absurda y, sin embargo, en el clima actual de guerra cultural, este comercio crucial pero inofensivo parece haberse convertido en el nuevo campo de batalla de las luchas ideológicas. Desde hace varios meses, muchas librerías, tanto en París como fuera de ella, han sido objeto de ataques, sus escaparates han sido etiquetados y vandalizados. En agosto, el escaparate de la librería feminista y queer Violette and Co, en el distrito 11, se encontró cubierto con las palabras “islamocómplice” y “violador de Hamás” rociadas con ácido y, por lo tanto, casi imposibles de borrar.





Una respuesta violenta a la presencia en el escaparate de obras sobre Palestina, en particular un libro para colorear para niños titulado “Del río al mar”, inspirado en un eslogan propalestino ambivalente y controvertido, que algunos consideran antisemita. La librería también se ha enfrentado a una ola de ciberacoso. Elegido miembro del Consejo de París y apoyado por Rachida Dati, Aurélien Véron difundió en su cuenta X un vídeo denunciando “La línea antisemita” de Violette y compañía, al final del cual una voz dice: “No vamos a permitir que esto suceda”.





A principios de septiembre, el Jefe de otros lugares, todavía en el 11, corrió la misma suerte: “Que se joda Hamás” y “violación de Hamás” rociadas con ácido, llamamientos al boicot difundidos en las redes. Y muy recientemente, el 15 de noviembre, el equipo del Pequeño Egipto, en el barrio de Sentier, descubrió a su vez insultos rociados con ácido en su ventana: “Albanese, la puta de Hamas”, en referencia a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, invitada por la librería.





Desgraciadamente, estos son sólo unos pocos ejemplos entre muchos otros. Sin embargo, en este contexto de extrema tensión, en un momento en el que las librerías necesitan el apoyo de la clase política, la derecha parisina optó por votar en contra de una subvención de casi 500.000 euros que se destinaría a 40 librerías independientes. Para qué ? Porque Violette y compañía estaban en la lista. Aurélien Véron se mostró encantado con esto en X: “¡ Victoria ! La oposición bloqueó la subvención a la librería #VioletteAndCo que distribuye libros #antisemitas. Victoria que lamentablemente penaliza a otros 39 libreros sin una votación separada. »





La libertad fundamental de los libreros para encargar los libros que quieran





“Esta votación suena a legitimación de la intimidación”reaccionó Paris Librairies, una red de librerías independientes, en un comunicado de prensa. Librero de L’Emile (París 15) y Ars Una (París 17), Naza Chiffert habla en nombre de las Bibliotecas de París: “Nuestra red fue la directora del proyecto en esta licitación que tenía como objetivo ayudar a las librerías a financiar la acogida de personas con movilidad reducida o el ahorro de energía.especifica. En ningún momento entró en los criterios de adjudicación la cuestión del surtido, ni el posible color político de las librerías candidatas. Durante los últimos treinta años, los libros siempre han sido objeto de consenso político y las librerías han contado con el apoyo tanto de la izquierda como de la derecha. Pero hoy hemos llegado a tal nerviosismo político que un funcionario electo rechaza un sistema por la línea editorial de una librería, pero no denuncia los ataques contra esta librería y muchas otras. »





Naza Chiffert invoca también la libertad fundamental de los libreros de encargar los libros que quieran, siempre que estos libros no estén prohibidos. “Nuestras ventanas no son oficinas electorales, ella insiste. Obviamente se pueden discutir opciones, pero no tolerando el vandalismo de las ventanas. Es dar un cheque en blanco a la acción violenta. »





Vicealcalde de París, responsable de la memoria y del mundo de la lucha y ex librera, Laurence Patrice va en la misma dirección: “ Las librerías son lugares de debate, que dan vida a la pluralidad editorial y, ante esto, algunos, por puro dogmatismo, se ofrecen una forma de venganza recortando las subvenciones, con el pretexto de que todos los libreros son izquierdistas peligrosos. Esto envía una señal preocupante, especialmente viniendo de un grupo que apoya al Ministro de Cultura. »





Una cámara de eco de tensiones políticas





Las librerías siempre han sido una cámara de resonancia de las tensiones políticas. “En 1962, Ars Una donde trabajo fue plastificado por la OEA”recuerda Naza Chiffert. Y recordamos el “vuelos revolucionarios” practicadas por militantes maoístas y situacionistas que condenaron a François Maspero a cerrar su librería La Joie de lire, en 1974. Pero hoy se han convertido en campos de batalla. Y el principal enemigo se llama Bolloré.





Desde que el multimillonario bretón ultraconservador compró el grupo Hachette en 2023 y se hizo con el grupo editorial más poderoso, el libro aparece más que nunca como el nervio de la guerra cultural. Como reacción a la creciente influencia de Bolloré, los libreros se organizaron para intentar resistir la omnipotencia de Hachette y la invasión de los libros de Philippe de Villiers, Jordan Bardella y otros títulos de la casa de Fayard, abanderado de la cruzada bolloriana. Unidos en un movimiento llamado “Desarmar Bolloré”, algunos han decidido no encargar más libros al grupo Hachette o hacerlos invisibles no colocándolos en las ventanas.









Pero la rebelión de los libreros contra Hachette es en realidad David contra Goliat. Excepto que Hachette Livre tiene no uno sino decenas de nombres: Stock, Grasset, JC Lattès, Calmann-Levy, Le Livre de Pocket… En total, esto representa casi el 40% de las ventas de una librería general. ¿Una batalla perdida de antemano? Para el historiador Jean-Yves Mollier, autor de una “Historia de los libreros y de la librería desde la Antigüedad hasta nuestros días” (Actes Sud, 2021), “Esta serie de actitudes (las acciones de los libreros rebeldes) provocaron reacciones en la extrema derecha”, como las etiquetas en los escaparates de las librerías. “ Para los anti-Bolloré, las librerías representan un ángulo de ataque rentable. Esto permite acciones espectaculares y cristalización de la ira a bajo precio. Pero tiene poco efecto ya que el grupo Hachette genera el 71% de su facturación en el extranjero. »





Por otro lado, Jean-Yves Mollier afirma que los ataques también provienen de la extrema izquierda. Pone el ejemplo de la librería Lune et l’Autre de Saint-Étienne, que iba a acoger a la autora de un relato sobre la guerra de Argelia “Fille de vous”: algunos juzgan que el relato presentaba “una cierta complacencia respecto del colonialismo” Quiso cancelar la reunión y acabó robando un stock de libros para impedir la circulación de la obra. El historiador también recuerda la historia del joven que robó siete ejemplares del libro de Jordan Bardella, citando “un gesto político”.





Nazar Chiffert, de las librerías parisinas, reconoce este aumento de la intolerancia por ambas partes y recuerda los llamados a boicotear su librería y otras porque vendieron el libro “Transmania”, una obra transfóbica. “Me gustaría tenerlo. Pero no en un montón, ni en una ventana, por si alguien me lo pregunta”.dice ella. Sin embargo, para Naza Chiffert las cosas están muy claras: “Nuestra libertad de elección está cuestionada por ambas partes, pero de forma mucho más violenta por una parte”. Entendiendo a la extrema derecha.





“Es una lucha armamentista desigual.s, lamenta por su parte Laurence Patrice. Esto está empujando el ataque contra pequeños focos locales de resistencia, como las librerías. Estamos en un momento en el que el pensamiento de extrema derecha se siente tan poderoso que todavía necesita llegar a los lugares más pequeños donde se pueda expresar otro punto de vista. » La subvención de 500.000 euros se someterá a votación en el próximo Consejo de París a mediados de diciembre. Mientras tanto, los libreros piden una “respuesta antifascista” y una manifestación este jueves 27 de noviembre en la Place de la République.