En París, el voto del grupo de Rachida Dati contra las librerías supone un peligroso punto de inflexión





Una ventana cubierta de insultos, etiquetas ácidas, amenazas verbales, intimidación digital, acoso… Bajo la presión de la extrema derecha, desde hace varios meses, las librerías de París y de otros lugares son objeto de ataques porque acogen a un autor, exponen una obra o simplemente porque encarnan la posibilidad misma de un debate sin filtros. Como signo de los tiempos que corren, esta presión se está extendiendo, incluso hacia la derecha y ahora hacia París, la ciudad de Europa con el mayor número de libreros.





Un hecho sin precedentes, de hecho, con motivo del último Consejo de París, los representantes electos de la derecha parisina, encabezados por Rachida Dati, ministra de Cultura, optaron por bloquear una subvención destinada a 40 librerías independientes de la capital, instaladas en todos los distritos, tanto en el este como en el oeste. Gracias a una movilización organizada en sesión, la derecha parisina logró derribar una deliberación históricamente consensuada. Se trata de un punto de inflexión que sería un error subestimar a 500 días de las elecciones presidenciales, a menos de 110 días de las elecciones municipales en Francia.





El 20 de noviembre, con su votación, la derecha del Ministro de Cultura llevó la retórica y la táctica del ámbito fascista al Consejo de París. Ese día, una subvención a la inversión de casi 500.000 euros, destinada a financiar obras de accesibilidad, renovación y normalización energética de 40 librerías, se vio afectada por una gran cantidad de circunstancias, con consecuencias para su equilibrio financiero y, en algunos casos, su empleo. No porque la subvención sería ineficaz o inequitativa, sino porque, hablando como los ventrílocuos de Sarah Knafo, Eric Zemmour o Jordan Bardella, el grupo de la señora Dati consideró oportuno poder juzgar, por sí solo, que una librería entre todas no sería legítima para beneficiarse del apoyo público… debido a los libros que exhibe en el escaparate. La derecha retoma aquí una vieja idea, cuyas implicaciones nos ha enseñado la historia, de que una mujer o un político puede evaluar la conformidad ideológica de un lugar cultural antes de decidir si puede ser apoyado. No sacamos un libro de las estanterías: quitamos la propia vitrina. No censuramos directamente el contenido: sancionamos a quienes dan acceso al mismo.









Porque el argumento invocado –la llamada lucha contra el antisemitismo– es sólo un pretexto. ¿Deberíamos recordar que la lucha contra el odio es una exigencia absoluta de París y que si un libro es racista, homofóbico o antisemita, está sujeto a la ley? ¿Debemos recordar que, por tanto, se retira de las ventas? Que el Ministro de Cultura, por cinismo electoral, pueda pretender ignorarlo dice mucho y es preocupante sobre las porosidades ideológicas en juego. En Francia, sólo la justicia puede prohibir un libro, nunca el poder político. El papel de un funcionario electo no es juzgar si una obra debe existir, sino garantizar que las condiciones de acceso al pensamiento permanezcan abiertas.





La votación de noviembre en realidad revela un cambio: ya no se trata de libertad de expresión. Esta es la libertad de aprobación. Este mecanismo tiene sus raíces más allá de nuestras fronteras, como símbolo de la internacional reaccionaria de este XXI.mi siglo. En Estados Unidos, después de la prohibición de los libros, hubo presiones sobre las bibliotecas y luego sobre los establecimientos educativos, que fueron intimidados, a veces despojados de su misión, porque representaban un espacio para la circulación de ideas que no se ajustaban a la ideología dominante. Allí comenzamos con los títulos y muy rápidamente, el objetivo fueron los lugares. Esto lo observamos desde lejos. Ahora está ante nosotros.





Pensamiento crítico y contrapoder





Entonces, ¿quién se beneficia de esta intimidación orquestada que debilita el pluralismo? Al votar en contra de las ayudas a las librerías independientes, ¿qué intereses defiende el grupo del Ministro de Cultura? Cuando las librerías independientes desaparecen, no son sólo los negocios los que cierran, sino también los lugares de pensamiento crítico y contrapoder los que desaparecen. Y su retirada abre un espacio que otros ya ocupan: estaciones comerciales, carteles normalizados, plataformas y puntos de venta culturales ahora integrados en grupos propietarios de periódicos, canales de noticias, editoriales y servicios digitales. Menos diversidad en las manos que distribuyen, editan y venden cultura significa menos diversidad en lo que leemos, escuchamos y debatimos. Cuando los showcases gratuitos callan, ¿a quiénes escuchamos?





Por eso hemos querido que la subvención para que estos 40 libreros estén representados en el próximo Consejo de París, los días 16, 17 y 18 de diciembre. Lo haremos mediante votación pública para que todos puedan ser jueces. Porque de esta votación resultará una cierta idea de París, pero más allá de eso, una cierta idea de nuestra identidad y del lugar que queremos dar a la independencia y a la cultura frente al auge de las ideas de extrema derecha.





Firmantes





Nicolas Bonnet-Oulaldj teniente de alcalde de París responsable de Comercio

teniente de alcalde de París responsable de Comercio Ian Brossat senador de París y copresidente del grupo Comunista y Ciudadano de París

senador de París y copresidente del grupo Comunista y Ciudadano de París Patricia Laurence teniente de alcalde de París encargado de la Memoria

teniente de alcalde de París encargado de la Memoria Raphaëlle Primetcopresidente del grupo comunista y ciudadano de París