¿Por qué la justicia prohíbe a Sarkozy contactar con Darmanin?





Después de veinte días de prisión, Nicolas Sarkozy fue puesto en libertad el lunes 10 de noviembre. Esta liberación estuvo acompañada de la prohibición de salir del país y de la prohibición de entrar en contacto con los demás acusados ​​o testigos del caso… pero también con Gérald Darmanin.









Esta última prohibición contra el ex presidente, condenado a cinco años de prisión en el caso de la supuesta financiación libia de la campaña presidencial de 2007, es un desaire para el ministro de Justicia, cuya visita al ex presidente en prisión a finales de octubre irritó a magistrados y abogados.





A Nicolas Sarkozy tampoco se le permite reunirse con miembros del gabinete de Darmanin, “ni ningún ejecutivo del Ministerio de Justicia que pueda tener conocimiento de los comentarios” previsto por el Código de Procedimiento Penal. Al leer la decisión, el presidente del tribunal, Olivier Géron, subrayó que el Ministro de Justicia estaba liderando “La política penal del gobierno” y que los fiscales generales deberían “escribir informes específicos”.





Una visita muy criticada





Los magistrados valoraron poco la visita que Gérald Darmanin, actual Ministro de Justicia, había realizado a su ” mentor “ política. Después de confiarle su “tristeza” Tras la condena de Nicolas Sarkozy en el caso Libia, habló con él en la prisión sanitaria parisina, en presencia del director del establecimiento.









En una situación poco común, el fiscal más alto de Francia, Rémy Heitz, vio en particular una “riesgo de obstáculo a la serenidad” y por lo tanto “socavando la independencia de los magistrados” antes del juicio de apelación, que comenzará en marzo.









El Sindicato de la Magistratura (SM, clasificado de izquierda) también se mostró conmovido por este aparente apoyo, así como el del presidente de la República, Emmanuel Macron, que había recibido a su predecesor en el Elíseo antes de su encarcelamiento, viendo en él “una confusión inaceptable de roles en un Estado de derecho”. “Ni el Presidente de la República, garante de la independencia de la justicia, ni el Ministro de Justicia, pueden ignorar el peso de su apoyo en un procedimiento en curso y la presión que ejercen sobre ellos” quienes imparten justicia, denunció el sindicato.





El ex Fiscal General del Tribunal de Casación François Molins también considera que el viaje del Ministro de Justicia para reunirse con el ex Jefe de Estado de Sanidad “puede interpretarse como una forma de presión” sobre los magistrados, explicó a nuestros compañeros del Senado Público.









Comunicación lacónica





Una treintena de abogados anunciaron entonces su deseo de presentar una denuncia contra el Ministro, denunciando una “apropiación ilegal de intereses” ante el Tribunal de Justicia de la República. Lo acusaron de haber expresado “Públicamente de su compasión hacia Nicolas Sarkozy al enfatizar los vínculos personales que mantienen” y tener “necesariamente ha ocupado un puesto en una empresa sobre la cual tiene poder administrativo”.





“Garantizar la seguridad de un ex Presidente de la República en prisión, un hecho sin precedentes, no afecta en modo alguno la independencia de los magistrados pero entra dentro del deber de vigilancia del jefe de administración que soy”por su parte, defendió a Gérald Darmanin en X.









Esta vez, negándose a hacer más comentarios sobre la decisión del Tribunal de Apelación de París, el entorno del ministro comentó lacónicamente que “el Guardián de los Sellos siempre aplica las decisiones judiciales”. Un tema sobre el que el Ministro de Justicia debería ser interrogado este lunes por la tarde, en el informativo TF1.



