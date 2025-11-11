Hinge, la app de citas que se casó con Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York





1. Esperanza





El pasado mes de junio, en el podcast “The Bulwark”, el periodista Cameron Kasky, que se presenta como un “corazón dos veces roto”pregunta Zohran Mamdani, entonces candidato a alcalde de Nueva York, si pretende fomentar el surgimiento de “terceros lugares” ayudar a los jóvenes de la llamada generación Z (los nacidos después de 1995) a conocer “físicamente” en la ciudad que nunca duerme. Y este último responde, hilarantemente, que él mismo conoció a su esposa en Hinge. Luego agregue: “¡Así que todavía hay esperanza en estas aplicaciones de citas!” »









2. Bisagra





La creación de Hinge es una historia navideña con giros y vueltas. Originalmente, Justin McLeod era un estudiante de una escuela de negocios que, apenas recuperado de una ruptura, tuvo la idea en 2011 de crear un servicio de internet. “sencillo y ligero” conocer gente conectando amigos de amigos, de ahí el nombre “Hinge”. Por desgracia, un año después, Tinder levanta la cabeza y gana el premio gordo con sus reuniones geolocalizadas. Para recuperarse, el fundador, que se acercaba a los treinta años, se hizo cargo de su copia en 2015 y reconstruyó el sitio siguiendo el modelo de “ama siempre”.





3. amor





Al principio, Justin McLeod no era el yerno perfecto. ¡Todo lo contrario! Después de conocer el amor verdadero en la universidad.“caerse por las escaleras en una noche de bebida, al salir de rehabilitación”el joven, incapaz de luchar contra sus demonios, es abandonado por su novia, Kate. Ella se marcha a Londres, él guarda sus coches y se apunta a su escuela de negocios, no sin arrepentirse del amor de su vida. Demasiado tarde ? Un periodista del “New York Times”, que vino a entrevistarlo en Hinge, lo animó a no renunciar a su sueño. El galán coge un billete a Zurich (sí, es “demasiado”) y encuentra a la novia a punto de casarse. ¿Fin de la historia? ¡No! En 2015, este cuento de hadas incorpora el “Ensayo de amor moderno” del diario americano. Y, en 2019, Amazon Prime lo retomó en el episodio número dos de su famosa serie de televisión homónima. Hoy, los ex malos todavía están casados ​​con Kate.









4. Generación Z





Según la plataforma, los jóvenes de entre 18 y 25 años constituyen la mayor parte de la audiencia de Hinge (un 56%). Zohran Mamdani y su futura esposa, Rama Duwaji, “emparejaron” en 2021, cuando tenían 30 y 24 años, respectivamente. El hombre que acaba de ser elegido alcalde de Nueva York es, por tanto, un poco mayor, pero su admisión sin adornos se corresponde bien con los valores de esta generación Z.





5. Partido









6. “Eliminado”





“Diseñado para ser eliminado”. Cuando llegó al mercado americano, Hinge se presentó como el anti-Tinder: nada de “swipping” frenético como en una sociedad de consumo de encuentros efímeros. Su fundador lo proclamó alto y claro: no venimos a su aplicación para pasar una noche (lo que sea) sino para encontrar el amor con “A” mayúscula. Cuando llegó a Francia, en 2023, contó a “New Obs” sobre sus usuarios: “La gente tiene que rellenar perfiles muy completos (…) No es sólo una foto y una pequeña biografía. Si realmente buscan un alma gemela y una relación seria, deben guiarse por una intención fuerte. »











7. Tamaño





De hecho, crear un perfil en Hinge es una carrera de obstáculos que pasa por un largo cuestionario en el que se pregunta, entre otras cosas, sobre la orientación sexual, el tipo de relación buscada (de pareja a relación corta), pero también su altura, religión, orígenes, ideas políticas, etc. Y si es posible tocar ciertos puntos, no es cuestión de saltarse las seis fotos o vídeos obligatorios. Cabe señalar que una joven se jactó en TiKTok de haber desbancado a Zohran Mamdani por su tamaño. Y los internautas alternativamente saludan la honestidad del nuevo alcalde de Nueva York o se burlan del “ error garrafal del siglo “.





8. Algoritmo





Antes de introducir la inteligencia artificial (IA) generativa (desde este verano en Francia), Hinge elogió la potencia y la especificidad de un algoritmo. “basado en el teorema de Gale-Shapey”que equiparaba la estabilidad de las parejas y databa de… 1962. Lucid, Justin McLeod explicó: “No importa lo bueno que sea tu algoritmo. Técnicamente, es bueno sobre todo por los datos que introduces. »









9. Datos





Los datos personales son, por tanto, la piedra angular del sistema… y el tema de todas nuestras preocupaciones. “No olvidemos que estas aplicaciones tienen una finalidad de marketing. Nos venden un mundo completamente inalcanzable y juegan con un romanticismo estandarizado contra datos íntimos, religiosos, políticos… Teniendo en cuenta la situación política estadounidense en la era Trump, ¿es esto realmente lo que queremos? » Así alerta el investigador Laurence Devillers, autor de “AI, ángel o demonio”. En marzo, el CEO nos aseguró que los valores inclusivos que respalda la plataforma no habían cambiado ni un ápice. Ojalá dure.





10. “Espejo negro”





“ ¡Únete al sistema! “, proclama un episodio de la serie distópica “Black Mirror”, titulado “Hang the DJ”. Allí descubrimos un guijarro muy pequeño que materializa la ecuación de la pareja, con una fecha de caducidad como resultado según los datos recopilados durante los intentos de emparejamiento… En ese momento, ChatGPT y otros aún no habían cambiado nuestras vidas. ¿Sería esta una idea para una futura actualización de Hinge?