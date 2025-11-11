Aire acondicionado: la demanda debería triplicarse para 2050, advierte la ONU

Por

Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 11 de noviembre de 2025 a las 15:44 horas. Lectura: 1 min.







Ante el aumento de las olas de calor, la demanda de aparatos de aire acondicionado podría más que triplicarse en todo el mundo de aquí a 2050, advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), pidiendo la adopción de soluciones de refrigeración menos contaminantes.









El estudio Global Cooling Watch 2025, publicado el lunes 10 de noviembre por el PNUMA al margen de la COP30 en Belém, Brasil, revela que “La demanda de aire acondicionado podría más que triplicarse para 2050 si continúan las tendencias actuales. »





Este aumento “se debería al crecimiento demográfico y al aumento de la riqueza, a la multiplicación de los episodios de calor extremo y al creciente acceso de los hogares de bajos ingresos a sistemas de refrigeración más contaminantes y menos eficientes”subraya la organización.





Duplicación de las emisiones de gases de efecto invernadero





Como resultado, las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el aire acondicionado “casi se duplicaría (en 2050) en comparación con los niveles de 2022, alcanzando alrededor de 7,2 mil millones de toneladas de CO2 equivalente para 2050”predice el PNUMA.





Todavía, “Ante la multiplicación e intensificación de olas de calor mortales, el acceso a la refrigeración debe considerarse una infraestructura esencial al igual que el agua, la energía y el saneamiento”subrayó Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, en un comunicado de prensa. Pero solo aire acondicionado “No será suficiente para solucionar la crisis del calor, ya que provocaría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los costes”.









Así, la organización recomienda la generalización de la adopción de las denominadas soluciones “pasivo”como bloquear el sol, ventilación manual, ecologización o un mejor aislamiento, o incluso otras soluciones como “Refrigeración de bajo consumo y refrigeración híbrida (combinando ventiladores y aires acondicionados con bajo o nulo consumo energético)”.





Estas soluciones “Las tecnologías energéticamente eficientes y basadas en la naturaleza pueden ayudar a satisfacer nuestras crecientes necesidades de refrigeración y proteger a las personas, las cadenas alimentarias y las economías de los efectos dañinos del calor, al tiempo que se persiguen objetivos climáticos globales”continuó Inger Andersen. Casi dos tercios de las posibles reducciones de emisiones “provienen de soluciones pasivas y de bajo consumo energético, lo que pone de relieve la urgencia de integrarlas en las políticas nacionales y la planificación urbana”insiste el PNUMA.





Según la organización, permitirían“mejorar el acceso a la refrigeración para otros tres mil millones de personas de aquí a 2050”incluidas las personas vulnerables y de bajos ingresos, pero también “ahorrar 17 billones de dólares en costos energéticos acumulados para 2050”. La Fundación ClimateWorks estima que se venderán tres mil millones de nuevos acondicionadores de aire en todo el mundo entre 2025 y 2050.