¿Por qué la isla es el enemigo histórico de Estados Unidos?

El dominio energético impuesto a Cuba por Estados Unidos, en un contexto de inflación, escasez y decaimiento del turismo, genera preocupación. Nuestro periodista François Reynaert vuelve a la relación de estos dos enemigos históricos en este nuevo episodio de “Oncle Obs”.





Tan pronto como terminó la alucinante operación de Maduro, que permitió a Washington poner sus manos en Venezuela, Donald Trump publicó su nueva “lista de tareas pendientes” de estados para subvertir, mal manejar o anexar abiertamente. Entre todos los que citó, un país no sorprendió a nadie: Cuba. Una isla que, ante el estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos, se hunde un poco más en una crisis importante.









¿Y este pedacito de comunismo, situado a menos de 200 kilómetros de Florida, no ha sido, desde hace más de seis décadas, la principal piedra puesta en el zapato del gigante americano? ¿Caerá solo el régimen, sofocado por las sanciones económicas, paralizado por su propia esclerosis interna, como sugirió el presidente estadounidense, con sus habituales alardes?





¿Tendrá Washington que enviar a sus marines, desafiando la promesa formal hecha por Kennedy, después de la crisis de los misiles de 1962, de no intentar nunca invadir la isla?









En el momento de escribir este artículo, es demasiado pronto para decirlo, pero ya es hora de mirar hacia atrás en la historia de este país. Es sorprendente si lo consideramos a largo plazo. Cuba, la isla más grande de las Antillas, fue la primera piedra del imperio español en América. Ella también fue la última en liberarse.





A principios del siglo XX, dejó un amo para someterse a otro y se convirtió en un cuasi protectorado de los Estados Unidos. Un tal Fidel Castro puso fin a este sometimiento en 1959 para ponerse otra camisa de fuerza. Desde principios de los años 1960, al proclamar el advenimiento del socialismo tropical, el amo de Cuba también la convirtió en una dependencia de la URSS. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en todos los demás “países hermanos” de Moscú, el régimen sobrevivió al colapso del comunismo a finales de los años 1980 y trató de mantenerse contra viento y marea endureciendo su represión interna y aferrándose a nuevos aliados.









