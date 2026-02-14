Inundaciones generalizadas en Francia: evacuaciones en Lot-et-Garonne y Dordoña, se superaron los récords

Por

Servicio de noticias (con AFP)

Publicado el 14 de febrero de 2026 a las 15:05 horas,

Lectura: 3 min.







El fenómeno de “inundación generalizada” que afecta a Francia supera “todos (los) registros”dijo a la AFP el director del servicio Vigicrues este sábado 14 de febrero. Francia está situada en “una situación excepcional” con “81 departamentos en alerta simultáneamente, incluidos 2 en rojo y 14 en naranja para 154 ríos”sumado a que el país está “durante 30 días seguidos sin parar en naranja o rojo (vigilancia)”indicó Lucie Chadourne-Facon, directora de Vigicrues, en una entrevista con la AFP. “Así superamos todos nuestros récords”desde que en 2006 se creó Vigicrues, el servicio público de información sobre los riesgos de inundaciones en Francia.









En detalle, dos departamentos, Gironda y Lot-et-Garonne, y dos tramos de río están en rojo, mientras que 17 tramos y 14 departamentos están en vigilancia naranja. La vigilancia amarilla también se aplica a 135 secciones y 65 departamentos, según datos del mapa de las 10:00 horas.









Además, Francia alcanzó durante este período un índice de humedad del suelo “más alto”desde el inicio de la recopilación de estos datos en 1959.









“Tenemos una situación de inundaciones generalizadas en todo el territorio nacional porque todos los suelos están saturados en todas partes” y tener “perdieron su capacidad de infiltración”explicó Lucie Chadourne-Facon. “Muy claramente, por nuestra parte no estamos hablando en absoluto de volver a la normalidad durante los próximos días. »





La magnitud y duración del fenómeno se explica por las importantes acumulaciones de lluvia durante los últimos dos meses en parte del territorio, que terminaron saturando el suelo, saturado de agua. “En Bretaña, hasta el Macizo Central y toda la cuenca mediterránea y Córcega”cayó en este período “En promedio, más de 250 mm de lluvia por metro cuadrado, o 200 litros por metro cuadrado en todo este territorio”resumió Lucie Chadourne-Facon.





“Estas lluvias que caen llegarán naturalmente a los ríos a través del escurrimiento del suelo ya que el suelo ya no puede absorber el agua”añadió. De hecho, “Hoy en día, los ríos son extremadamente sensibles a la más mínima precipitación, a la más mínima lluvia que cae sobre el territorio, por lo que los ríos reaccionan muy rápidamente”explicó el director de Vigicrues. “Todos los disturbios que se producen reponen permanentemente las inundaciones”.













Según el último boletín del organismo público, “Se están produciendo o se esperan desbordamientos importantes e importantes en las próximas 24 horas” para los ríos en alerta naranja o roja, como el Garona aguas abajo de Agen.





Puentes cerrados, diques sumergidos y evacuaciones de unos cientos de habitantes… Los pueblos a orillas del Garona se reencontraron este sábado “totalmente aislado” ante el aumento de las aguas.





“Hay pueblos que están totalmente aislados”declaró el suboficial Olivier Konrad, adjunto de la Brigada Náutica de Arcachon, responsable de patrullar y evacuar a los residentes afectados, que, sin embargo, sufren inundaciones, especialmente después de la de 2021.





Todos los puentes entre Agen y Burdeos fueron cerrados al tráfico el sábado, anunció el departamento de Gironda, lo que obligó a los automovilistas a tomar largos desvíos.





El pico de las inundaciones se esperaba este sábado por la tarde en Lot y Garona y la madrugada del domingo en Gironda.









En Aiguillon (Lot y Garona), “un barrio está quedando sumergido por el agua y se están realizando evacuaciones”declaró a la AFP este sábado por la mañana el coronel Xavier Pergaud, subdirector del Servicio Departamental de Bomberos y Salvamento de Lot y Garona (Sdis 47).





Estas evacuaciones “preventivo”vinculado a “fragilidades en los diques de los municipios de Senestis y Aiguillon”se trata de 500 personas, según la prefectura, cifra que se suma a las 900 evacuadas en 20 municipios en las últimas horas, la mitad ya en Aiguillon, en particular “tras los daños a los diques naturales”según la prefectura de Agen. En Bergerac, en Dordoña, una treintena de personas fueron objeto de evacuación preventiva.









“El riesgo (…) es que se rompa el dique”que impone “evacuaciones rápidas”resumió el coronel Pergaud. “Después de cada inundación, los diques resultan dañados. Algunos fueron reparados después de 2021. Pero hay cientos de kilómetros de diques que discurren a lo largo del Garona. »





La prefectura de Gironda también advirtió el viernes contra la rotura de un dique en el municipio vecino de Jusix (Lot y Garona), que amenaza a 600 habitantes en total, y contra “inmersiones de diques” cerca de La Réole. En esta localidad, el agua llegó este sábado por la mañana al borde del dique, constató un periodista de la AFP, con una altura de agua de 9,63 metros, según Vigicrues.









En Tonneins (Lot y Garona), se registró una inundación de 9,58 metros, superior a la de 2021 (9,51 m), pero lejos del récord de 1930 (10,72 m). En Marmande (Lot y Garona), alcanzamos los 10,20 metros, un nivel aproximadamente igual al de 2021.