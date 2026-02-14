Las dimisiones se acumulan en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Francia.





Vínculos íntimos, económicos, profesionales. La publicación, el viernes 30 de enero, de más de 3 millones de documentos relacionados con el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia estadounidense reveló las diversas conexiones entre el criminal sexual y varias figuras públicas. Dimisiones, despidos, investigaciones judiciales… ¿Cuáles fueron los efectos de estas revelaciones en todo el mundo?









En Estados Unidos, Bill y Hillary Clinton acordaron ser escuchados en febrero por una comisión del Congreso sobre la amistad del ex presidente con Jeffrey Epstein. Bill Clinton ha negado rotundamente haber actuado mal, aparte de viajar en el jet privado de Jeffrey Epstein, mientras que su esposa ha dicho que no tuvo ningún contacto significativo con el financiero.





El presidente estadounidense Donald Trump es mencionado cientos de veces, pero él insistió en que fue víctima de un “conspiración” sobre estos documentos y que ninguna de las víctimas de Epstein lo había acusado. En los documentos también se menciona al multimillonario Elon Musk, ex asesor principal del presidente.





Por otra parte, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, renunció como presidente de la Universidad de Harvard antes de que se publicaran los últimos documentos. Brad Karp dejó la presidencia del prestigioso despacho de abogados Paul Weiss y David Ross dimitió como director del Museo de Arte Whitney.





El magnate de Microsoft, Bill Gates, también citado a menudo, dijo que lamentaba “cada minuto pasaba” con Epstein. Su ex esposa, Melinda French Gates, sin embargo, dijo que tenía que dar explicaciones, ya que Jeffrey Epstein afirmó en los documentos haber organizado reuniones con mujeres para Bill Gates.









Tras descartar inicialmente dimitir, Jack Lang se vio obligado a abandonar el 7 de febrero la presidencia del Instituto del Mundo Árabe, cargo que ocupaba desde 2013. Entre los mensajes intercambiados por el financiero estadounidense, su nombre aparece 673 veces y revela intereses económicos comunes.







Jack Lang, 30 de septiembre de 2025. CYRIL PECQUENARD/SIPA





En particular, la fiscalía financiera nacional abrió una investigación preliminar contra él y su hija Caroline Lang por “Lavado de fraude fiscal agravado”.





Según una investigación publicada el 2 de febrero por Mediapart, Caroline Lang fundó una sociedad offshore con domicilio en las Islas Vírgenes Americanas en 2016 con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Tras estas revelaciones, anunció su dimisión de su cargo de delegada general del Sindicato Independiente de Producción (SPI) y de la junta directiva de la Fundación Le Refuge, que acoge y apoya a jóvenes LGBT+ que han roto con sus familias.













Varias dimisiones debilitan la posición del primer ministro británico, Keir Starmer. Designado en Washington en diciembre de 2024, Peter Mandelson, figura histórica del Partido Laborista, fue destituido de su cargo en septiembre, tras la publicación de correos electrónicos que ilustraban su cercanía a Jeffrey Epstein tras su condena en 2008. Las últimas revelaciones han reavivado la indignación por este nombramiento, provocando la dimisión de Tim Allan, director de comunicación del Primer Ministro, y de Morgan McSweeney, su jefe de gabinete.





Aunque Keir Starmer descarta dimitir, se alzan varias voces para empujarle hacia la salida, 15 días antes de unas elecciones legislativas parciales en el noroeste de Inglaterra y tres meses de elecciones locales de alto riesgo para los laboristas. El lunes 9 de febrero, Anas Sarwar, líder del Partido Laborista en Escocia, se sumó a los llamamientos a su dimisión, hasta entonces limitados a la oposición y a algunos diputados laboristas.









Las últimas revelaciones del asunto Epstein reavivan los vínculos entre Andrew Mountbatten Windsor, su ex esposa Sarah Ferguson y el multimillonario estadounidense. La pareja, que convivía a pesar de su divorcio, se vio obligada a abandonar su residencia real cerca del Castillo de Windsor.









Andrew Mountbatten-Windsor el 20 de abril de 2025. KIRSTY WIGGLESWORTH/AP/SIPA





La policía británica está investigando posibles violaciones relacionadas con la revelación de documentos confidenciales a Jeffrey Epstein, cuando Andrew era enviado especial del gobierno británico para el comercio. Su ex esposa, Sarah Ferguson, también mantuvo estrechos vínculos con Jeffrey Epstein, afirmando en particular en un correo electrónico que el financiero está “el hermano” de la cual ella tiene “siempre soñé”. Varias organizaciones benéficas con las que trabajaba la exduquesa rompieron con ella.





El rey Carlos III es “profundamente preocupado” acusaciones contra su hermano Andrew surgieron del asunto Epstein y es “Listo para ayudar a la policía” si ella se acercara a él, dijo el lunes un comunicado del Palacio de Buckingham.









La policía noruega anunció el lunes que había abierto una investigación contra Mona Juul y su marido Terje Rød-Larsen, sospechosos respectivamente de “corrupción agravada” Y “complicidad en corrupción agravada” como parte de sus vínculos pasados ​​con Jeffrey Epstein. Mona Juul fue jefa de sección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y luego se convirtió en embajadora en el Reino Unido en la década de 2010 cuando, según intercambios descubiertos por los medios en los documentos de Epstein, la pareja tenía vínculos con el criminal sexual estadounidense.















El domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que Mona Juul, relevada de sus funciones la semana pasada, había dimitido del cargo de embajadora en Jordania e Irak que ocupaba hasta entonces.









También entre la élite de las monarquías europeas, la princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega, ve su reputación empañada por la revelación de una proximidad insospechada con el criminal sexual. La esposa del heredero al trono noruego intercambió cientos de correos electrónicos íntimos con Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, tras la primera condena del financiero en 2008 por incitar a la prostitución de menores. “Lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein”dijo Mette-Marit en un comunicado.









En otras partes de Europa, el eslovaco Miroslav Lajcák renunció a su cargo de asesor de seguridad nacional. Según un intercambio de SMS consultado por la BBC, de 2018, el criminal sexual prometió mujeres a Miroslav Lajcák, entonces jefe de la diplomacia eslovaca, en una alegre discusión.