



Después del exdirector del FBI, el jueves 9 de octubre se acusó a otra persona que molesta a Donald Trump: la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que había obtenido su condena en 2024 en un vasto caso de fraude. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” lo resume.









• Sospechas de declaraciones falsas





El alto magistrado de 66 años fue acusado en Virginia por un gran jurado, una comisión ciudadana dotada de poderes de investigación, bajo sospecha de haber hecho declaraciones falsas al obtener un préstamo bancario. “Nadie está por encima de la ley. Los cargos en este caso implican actos criminales intencionados y graves violaciones de la confianza pública”.escribe en un comunicado de prensa la fiscal federal de Virginia, Lindsey Halligan, que inició la acusación.





Es esta misma magistrada, cercana a Donald Trump con quien trabajó como asesora en la Casa Blanca, quien en septiembre inició el procedimiento contra el exjefe de la policía federal James Comey.





Los hechos contra Letitia James, diputada electa del Partido Demócrata, se refieren a una casa de su propiedad en Norfolk (Virginia), que supuestamente declaró falsamente como su residencia principal en los documentos del préstamo hipotecario, lo que le habría permitido obtener condiciones de préstamo más favorables.





• James denuncia “represalias políticas”





Este último denunció inmediatamente “represalias políticas”. “Lucharemos enérgicamente contra estas acusaciones infundadas”escribe. “Así es la tiranía”reaccionó por su parte el tenor demócrata en el Senado Chuck Schumer. “Lo que vemos hoy no es otra cosa que el uso del Departamento de Justicia para castigar a quienes responsabilizan a los poderosos”comentó la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, también demócrata.









Durante varias semanas, Donald Trump ha estado presionando a su Departamento de Justicia para que obtenga procesamientos contra algunos de sus oponentes políticos. Y Letitia James es una de ellas: está en el origen de las acusaciones por fraude iniciadas contra él y sus dos hijos, Donald y Eric Jr. Los tres fueron declarados culpables de haber inflado colosalmente durante la década de 2010 el valor de los activos de la Organización Trump (sus rascacielos, hoteles de lujo o campos de golf en todo el mundo) para beneficiarse de préstamos bancarios más favorables y mejores condiciones de seguro.





Al final de un juicio muy publicitado celebrado en 2024, Donald Trump fue condenado a una enorme multa de 464 millones de dólares. En agosto pasado, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló la multa, citando una cantidad “excesivo que viola la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos”que prohíbe condenas desproporcionadas.





• ¿Una “lista” de objetivos?





El presidente ha dicho muchas veces que Letitia James debería ser procesada y llamó a esta jueza afroamericana una “corrompido” Y “racista”. A finales de septiembre, el fiscal federal de Virginia, Erik Siebert, dimitió tras negarse a procesar a Letitia James. Luego, Donald Trump nombró a Lindsey Halligan para reemplazarlo, citando la necesidad de una “fiscal duro” para apoyar a su Ministro de Justicia.









Donald Trump niega tener ” lista “ de objetivos. Lo cierto es que ha identificado a una serie de personalidades, cargos electos, ex asesores o magistrados, culpables, según él, de todo tipo de malversaciones, pero sobre todo de haberse opuesto a él. El presidente estadounidense amenazó así al filántropo multimillonario George Soros. Pidió públicamente procesar al senador demócrata Adam Schiff, como lo hizo con Letitia James.





Otro motivo de preocupación de Donald Trump, su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, vio cómo el FBI registraba su casa. El presidente estadounidense también atacó a Barack Obama, acusado de “traición”. Pero cualquier intento de llevarlo ante la justicia podría chocar con un principio de inmunidad presidencial establecido recientemente por el Tribunal Supremo, a petición del propio Donald Trump.