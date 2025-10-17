El acuerdo sobre la descarbonización del sector marítimo aplazado un año por la presión de Estados Unidos





Pensábamos que el sector marítimo estaba en el camino correcto para reducir sus emisiones de CO₂. Esto sin tener en cuenta la influencia estadounidense y el deseo de Donald Trump de descarrilar este acuerdo. Presionados por Estados Unidos, los países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) pospusieron este viernes 17 de octubre un año su decisión sobre la adopción de un plan global destinado a descarbonizar los buques.









Este ambicioso plan, cuyo principio fue aprobado en abril, permitiría al sector extremadamente contaminante afrontar un cambio climático histórico al obligar a los barcos a reducir gradualmente sus emisiones a partir de 2028, hasta una descarbonización total en torno a 2050.





• Un impuesto sobre las emisiones de CO₂





El plan tenía como objetivo obligar a los barcos a pagar un impuesto por sus emisiones por encima de un determinado umbral, con vistas a proporcionar un fondo que recompense a los barcos con bajas emisiones y apoye a los países vulnerables al cambio climático. Este precio del CO₂ debería animarles a utilizar combustibles que emitan menos gases de efecto invernadero. El sistema previsto “no es perfecto”reconoció Arsenio Domínguez en la apertura de la cumbre el martes, estimando sin embargo que“proporciona una base equilibrada”.









Los países de la Unión Europea, Brasil y China reiteraron esta semana su apoyo a la adopción de este “marco neto cero” (también llamado NZF). Los Estados insulares del Pacífico, que se abstuvieron en abril por considerar insuficiente la medida, finalmente indicaron que estaban a favor de ella. En cuanto a las principales asociaciones y organizaciones marítimas, se declararon a su vez a favor de la adopción del NZF, en aras de la claridad reglamentaria.





• Presión muy fuerte de Estados Unidos





“Estados Unidos NO tolerará ni cumplirá con esta estafa global de impuestos ecológicos al transporte marítimo de ninguna manera”dijo el jueves Donald Trump en su red social Truth Social. “No toleraremos aumentos de precios para los consumidores estadounidenses NI la creación de una burocracia verde para gastar SU dinero en sus sueños verdes”había criticado al presidente estadounidense, que en el pasado describió el cambio climático como “la mayor estafa” de Historia.









Durante una semana de negociaciones caóticas en Londres, Estados Unidos llegó incluso a amenazar a los países partidarios del texto con sanciones, blandiendo la amenaza de restricciones de visa para los miembros de sus tripulaciones, sanciones comerciales o incluso tarifas portuarias adicionales. Junto a ellos, Arabia Saudita, Rusia y los países productores de petróleo se han unido contra este proyecto.





“Gracias a su liderazgo, Estados Unidos evitó un aumento masivo de los impuestos impuestos por la ONU a los consumidores estadounidenses, que se habrían utilizado para financiar proyectos climáticos progresistas”escribió este viernes en la cadena X el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.









• La UE deplora una “oportunidad perdida”





Este viernes, mientras la OMI registraba el aplazamiento, la Unión Europea dijo lacónicamente que estaba lista “reanudar las discusiones sobre el acuerdo cuando sea apropiado”. Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, lamentó una “oportunidad perdida” por parte de los Estados miembros para situar el sector del transporte marítimo “en un camino claro y creíble hacia las cero emisiones netas”. “La descarbonización de este sector es crítica”fustigó.





Interrogado por la AFP, el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, denunció la “maniobras de ciertos Estados” descarrilar el acuerdo, sin mencionar a Estados Unidos por su nombre. “Es una señal muy mala”insistió.





En declaraciones a RFI, Emma Fenton, de la ONG británica Opportunity Green, denunció “ la falta de coraje de los Estados miembros ». “Ante la presión de Estados Unidos y otros, demasiados estados han optado por un compromiso político en detrimento de la justicia climática”fustigó, actuando “una derrota del multilateralismo”.