¿Por qué la Corte Suprema envió a prisión al expresidente brasileño?













Según la fiscalía, el plan de golpe de Estado ideado por el bando de Bolsonaro fracasó debido a la falta de apoyo de altos funcionarios militares. En particular, planeó el asesinato del jefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez del Tribunal Supremo encargado del caso, Alexandre de Moraes. El expresidente de extrema derecha (2019-2022) fue declarado culpable en septiembre de haber sido líder de una “organización criminal” habiendo conspirado para asegurar su “mantenimiento autoritario del poder” tras la victoria de su rival de izquierda en 2022.





Jair Bolsonaro sabe desde hace días que lo amenazan con un encarcelamiento inminente para comenzar a cumplir su condena. Su defensa todavía tiene la posibilidad de presentar nuevos recursos hasta principios de semana: por ejemplo, pidió el viernes que permanezca bajo arresto domiciliario en lugar de ser enviado a prisión, alegando sus problemas de salud. El expresidente sufre en particular las secuelas de una puñalada en el abdomen en 2018, que le obligó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas. En septiembre también le diagnosticaron cáncer de piel y, según sus allegados, sufre frecuentemente ataques violentos de hipo. Pero los jueces justificaron su decisión con otros dos motivos, que nada tienen que ver con su condena.





1. Una decisión destinada a “garantizar el orden público”





Llevado este sábado a las instalaciones de la Policía Federal, Jair Bolsonaro, de 70 años, se encontraba bajo arresto domiciliario y vigilancia electrónica desde agosto en el marco de una investigación sobre sospechas de intento de obstrucción de su proceso.













2. Varios indicadores de un “alto riesgo de fuga”









La vigilia de oración convocada en las redes sociales por uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, planteó la “posibilidad de intentar huir a una de las embajadas cercanas a su residencia”juzga el juez Moraes en su decisión.