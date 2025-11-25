Plan estadounidense para Ucrania: Trump abierto a la negociación, críticas a las concesiones a Rusia... Actualización antes de las conversaciones en Ginebra

Publicado el 22 de noviembre de 2025 a las 13:04,

actualizado el 23 de noviembre de 2025 a las 2:42 p.m. Lectura: 6 min.











Se espera que el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, esté en Ginebra. La delegación ucraniana estará encabezada por la mano derecha del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el jefe de la presidencia, Andriï Iermak. También se esperan funcionarios franceses, alemanes, británicos, italianos y canadienses. Pero el formato y el lugar de las discusiones siguen siendo inciertos.





• Zelensky quiere sugerir soluciones alternativas





El presidente ucraniano rechazó el viernes el plan estadounidense para poner fin a casi cuatro años de invasión rusa y aseguró que intentaría sugerir soluciones alternativas a Washington. El texto es visto con preocupación en Kiev porque incluye varias exigencias importantes formuladas por Rusia. “Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: perder la dignidad o correr el riesgo de perder a un socio clave”Estados Unidos, declaró Volodymyr Zelensky en un vídeo dirigido a la nación, creyendo que el país está atravesando “uno de los momentos más difíciles de (su) historia”. El presidente ucraniano, sin embargo, juzgó este domingo “Es positivo que se haya reactivado la diplomacia y que el diálogo pueda ser constructivo”añadiendo: “Todos necesitamos un resultado positivo”.









“Ucrania aborda este proceso con una clara comprensión de sus intereses. Se trata de una nueva etapa del diálogo que lleva varios días en marcha y cuyo objetivo principal es armonizar nuestra visión de los próximos pasos”.declaró el sábado Roustem Oumerov, jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania y miembro de la delegación encargada por Volodymyr Zelensky para participar “al proceso de negociación con Estados Unidos y otros socios internacionales de Ucrania, así como con representantes de Rusia”.









• Los europeos quieren reelaborar el plan americano





Reunidos en la cumbre del G20 en Johannesburgo, 11 países, principalmente europeos, dijeron en un comunicado el sábado que el plan estadounidense “requerirá trabajo adicional”por temor a abandonar Ucrania “vulnerable a futuros ataques”. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, fue incluso más lejos al estimar este domingo que el plan estadounidense para Ucrania incluye “grandes defectos”juzgando “inaceptable” de “cambiar fronteras por la fuerza”. “No hay paz en Ucrania sin Ucrania”insistió.





El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una reunión por videoconferencia el martes de los países que apoyan a Ucrania. Según él, sin “Elementos de disuasión, los rusos volverán”. “No existe ningún escenario en el que la dignidad y la libertad de Ucrania sean negociables”declaró el domingo a France Info la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, esperada en Ginebra durante el día. “Realmente no puede haber una paz duradera sin los europeos”añadió.









El primer ministro británico, Keir Starmer, indicó que altos funcionarios se reunirían en Ginebra “hacer las cosas”destacando la importancia de “garantías de seguridad” sólido para Ucrania. “Los ojos están ahora puestos en Ginebra y en si podremos lograr avances mañana por la mañana”declaró el sábado, al margen del G20. “Aún no estoy convencido de que las soluciones deseadas por el presidente Trump se encuentren en los próximos días”declaró este domingo el canciller alemán, Friedrich Merz, desde Sudáfrica, añadiendo que estaba “Escéptico sobre la posibilidad de tal resultado dadas las divergencias actuales”.





el papel “central” de la Unión Europea (UE) debe ser “plenamente reconocido” en cualquier plan de paz para Ucrania, afirmó por su parte este domingo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “Cualquier plan de paz creíble y duradero debe ante todo poner fin a las masacres y a la guerra, sin sembrar las semillas de futuros conflictos”insistió en un comunicado de prensa, evocando también varios elementos, según ella esenciales, para este plan de paz. “Ucrania debe tener la libertad y el derecho soberano de elegir su propio destino. Ella eligió un destino europeo”estimó.





• Trump presiona a Ucrania… antes de retrasarla





Donald Trump comenzó el sábado presionando al presidente ucraniano para que aceptara el texto. El presidente estadounidense consideró que el 27 de noviembre, día del feriado de Acción de Gracias, era fecha límite “adecuado” recibir una respuesta a su propuesta de 28 puntos. “Le tendrá que gustar, y si no le gusta, entonces tendrán que seguir luchando”.dijo, cuando se le preguntó sobre el rechazo de su proyecto por parte de Volodymyr Zelensky.





Definitivamente, Donald Trump entonces… se retrasó. El presidente estadounidense respondió ” No “ a la pregunta de si su plan para poner fin al conflicto en Ucrania era suyo “última oferta”. “Estamos intentando ponerle fin. De una manera u otra tenemos que ponerle fin”dijo a la prensa, sin dar más detalles. ¿Qué da esperanza a los ucranianos?





• Los senadores estadounidenses se oponen al plan de Trump





Los senadores estadounidenses, tres demócratas, uno independiente y un republicano, expresaron su “preocupaciones importantes sobre los detalles del plan” por el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, en un comunicado el sábado. “No lograremos esta paz duradera ofreciendo concesión tras concesión a Putin y degradando fatalmente la capacidad de Ucrania para defenderse”escribieron estos miembros del Comité Senatorial de Relaciones Internacionales. “Debemos consultar estrechamente con nuestros socios ucranianos y nuestros socios de la OTAN sobre el camino a seguir. Deberíamos ejercer una presión real sobre Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones”.continúan.









El republicano Roger Wicker, que preside el poderoso Comité de Servicios Armados del Senado, también reaccionó el viernes en una declaración separada. “Este llamado ‘plan de paz’ ​​tiene problemas reales, y soy muy escéptico sobre su capacidad para lograr la paz. Ucrania no debería verse obligada a ceder su tierra a uno de los criminales de guerra más atroces del mundo, Vladimir Putin.denunció el senador, añadiendo: “El tamaño y la disposición de las fuerzas armadas de Ucrania es una elección soberana de su gobierno y su pueblo”. El republicano Tim Scott, jefe del Comité de Asuntos Bancarios del Senado, también declaró el sábado que apoyaba el establecimiento de sanciones contra Rusia, una petición de larga data de algunos cargos electos.





Dos senadores, un republicano y un demócrata, también dijeron que el secretario de Estado, Marco Rubio, les dijo que el documento no era la posición oficial de Estados Unidos, sino simplemente un punto de partida para discusiones que incluían una “Lista de deseos rusa”. “Esto es completamente falso”respondió el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en X. Este texto “presenta un marco sólido para las negociaciones. Se basa en elementos aportados por la parte rusa pero también en contribuciones de Ucrania”completó Marco Rubio en X.





• Satisfecho con el plan estadounidense, Putin amenaza a Ucrania





En Moscú, Vladimir Putin consideró que el plan americano podría “servir de base para una solución pacífica definitiva” del conflicto lanzado en 2022. Dijo que estaba listo para una “discusión exhaustiva de todos los detalles” del texto elaborado por Washington. En caso de negativa ucraniana, “Los acontecimientos ocurridos en Kupiansk se repetirán inevitablemente en otros sectores clave del frente”amenazó, en referencia a una ciudad del este de Ucrania cuya captura fue reclamada por su ejército el jueves.





El ejército ruso reclamó este domingo la captura de tres nuevas localidades en el este de Ucrania. El ejército ucraniano se encuentra en dificultades en el frente, actualmente lucha por no perder el control de varias fortalezas en el frente oriental y ha comenzado a retirarse en ciertos sectores del norte y del sur del país, donde las líneas no se movían desde hacía varios meses.