Amenaza rusa, servicio nacional voluntario… Lo que dijo Emmanuel Macron sobre la guerra en Ucrania





Guerra en Ucrania, presupuesto para 2026, servicio nacional voluntario… Emmanuel Macron habló este martes 25 de noviembre en la radio RTL y en el canal de televisión M6 ante varios interrogantes crecientes. El Jefe de Estado pidió en particular que la gente no se mostrara ” débil “ frente al ” amenaza ” Ruso.





• El SNV no se trata de “enviar a nuestros jóvenes a Ucrania”





Emmanuel Macron regresó este martes por la mañana al nuevo servicio nacional voluntario que se dispone a anunciar según varios medios. El Jefe de Estado aseguró que este dispositivo no era un medio para desviar“Enviar a nuestros jóvenes a Ucrania”.





El jefe de Estado confirmó que concretará este jueves “la transformación del servicio nacional universal hacia una nueva forma”sin proporcionar más detalles. “Realmente necesitamos, al menos de inmediato, eliminar cualquier idea confusa que consista en decir que vamos a enviar a nuestros jóvenes a Ucrania. Ese no es en absoluto el significado de este asunto”.insistió.









Emmanuel Macron visitará el jueves un emplazamiento del ejército terrestre en Varces (Isère), en el marco de la 27ª Brigada de Infantería de Montaña (BIM), para anunciar una “nuevo marco para servir dentro de nuestros ejércitos” y responder a la“deseo de compromiso” de juventud. “Está muy claro que debemos fortalecer el pacto ejército-nación”suplicó el jefe de Estado.





Según fuentes consistentes, se espera que Emmanuel Macron anuncie el establecimiento del servicio militar voluntario (SMV). Su implementación debería comenzar modestamente, con 2.000 a 3.000 personas en el primer año, antes de que “ascenso al poder” con un objetivo a largo plazo de 50.000 por año, estimó recientemente una fuente conocedora del tema. Según varios medios, la duración prevista sería de diez meses y se le pagarían varios cientos de euros.





• No parecer “débil” ante la “amenaza” de Rusia





Frente al ” amenaza ” representada por Rusia, Emmanuel Macron llamó a no ser “débiles” señalando con el dedo a “postura mucho más agresiva” del país de Vladimir Putin.









“Haríamos mal en ser débiles ante esta amenaza. Por eso, si queremos protegernos, los franceses, que es mi única obsesión, debemos demostrar que no somos débiles frente al poder que más nos amenaza”.declaró el jefe de Estado, que por la tarde participará en una reunión por videoconferencia de la coalición de partidarios de Ucrania.





“Si somos débiles en Ucrania, si decimos “ya no es nuestro problema, básicamente ellos están muy lejos”, (…) vamos a decepcionar a Ucrania”advirtió Emmanuel Macron. “En este día das una señal de debilidad. (…) a Rusia que, básicamente, desde hace diez años, ha tomado una decisión estratégica, que es volver a ser una potencia imperial, es decir, avanzar en todas partes”desarrolló.





• El uso de activos rusos





Durante esta entrevista, el presidente francés volvió a la cuestión de los activos rusos congelados por los europeos poco después de la invasión rusa de Ucrania. Es “para que los europeos decidan” cómo utilizarlos, dijo, poniéndose en contradicción con el plan de paz llevado por Donald Trump. El texto del presidente estadounidense prevé invertir estos activos rusos en proyectos liderados por Estados Unidos para reconstruir Ucrania.









El plan de 28 puntos propuesto por Donald Trump prevé en particular que “Se invertirán 100 mil millones de dólares en activos rusos congelados en proyectos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania, y Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias de la iniciativa”.





“Los europeos son los únicos que tienen que decir, porque forma parte del plan, qué haremos con los activos rusos congelados que están en manos de los europeos”declaró Emmanuel Macron a RTL.





• ¿Un compromiso sobre el presupuesto de 2026? Macron tiene “esperanzas”





El Jefe de Estado también fue interrogado sobre el proyecto de presupuesto para 2026, que los parlamentarios examinan con dificultad desde hace dos meses. Emmanuel Macron afirmó haber “buena esperanza” que los parlamentarios encuentren un compromiso “en las próximas semanas” sobre el proyecto de presupuesto a pesar de su rechazo en primera lectura en la Asamblea.









“Si los líderes políticos que están en el Parlamento están preocupados, en lugar de comentar sus preocupaciones, que se concentren en construir compromisos para el país que aman y quieren servir”declaró el jefe de Estado a RTL.





Líderes políticos en la Asamblea “Tenemos una responsabilidad: construir coaliciones como lo hacen nuestros vecinos alemanes, como lo hacen otros vecinos, o encontrar compromisos para que los textos puedan ser votados”insistió, repitiendo que “No era responsabilidad del Presidente de la República”.





no querer “Haciendo ficción política”se negó a decir si estaba considerando disolver la Asamblea si ésta no votaba un presupuesto a finales de año.