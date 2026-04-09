Trump saluda el rescate de un aviador, Irán afirma haber destruido varios aviones: lo que sabemos

El aviador estadounidense buscado desde el viernes después de que su avión fuera derribado en Irán fue rescatado durante una operación militar. “atrevido” y es “sano y salvo”anunció por primera vez el presidente Donald Trump este domingo 5 de abril. Unas horas después, escribió, todavía en su red Truth Social, que el aviador es “gravemente herido”.

El avión, un cazabombardero F-15E, fue derribado en el suroeste de Irán y sus dos ocupantes fueron expulsados ​​en pleno vuelo, según medios estadounidenses e iraníes. Teherán había prometido una recompensa por la captura del segundo ocupante, ya que el primero fue rápidamente exfiltrado durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses. Washington no ha confirmado oficialmente que el avión haya sido derribado.

“En las últimas horas, el ejército de los Estados Unidos ha llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más atrevidas en la historia de Estados Unidos, con la ayuda de uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, que también es un coronel muy respetado, y de quien estoy encantado de informar que ahora está A SALVO. » escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Precisó que el soldado resultó herido y que el operativo de rescate se movilizó. “docenas de dispositivos”. El hombre fue descrito como“oficial de tripulación” por Donald Trump, lo que significa que era un operador de sistemas de armas a bordo de un cazabombardero F-15E.

Según el “New York Times”, citando a un funcionario bajo condición de anonimato, fue la unidad especial del SEAL Team 6 de la marina estadounidense la responsable de la difícil misión de exfiltrar a este segundo aviador, mientras los aviones de ataque estadounidenses lanzaban bombas y abrían fuego contra los convoyes iraníes para mantenerlos a raya.

Según el sitio de noticias Axios, citando a un funcionario estadounidense, el oficial, responsable de los sistemas de armas y herido durante su expulsión, todavía podía caminar y pudo escapar de la captura en las montañas durante más de un día.

Estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicación seguro para coordinarse con los rescatistas, añadió el “New York Times”.

Según el diario, los comandos estadounidenses abrieron fuego mientras avanzaban hacia el oficial para impedir que las fuerzas iraníes se acercaran al lugar de rescate.

Según el “New York Times” y la CBS, dos de los aviones que debían llevar al aviador y a sus salvadores a un lugar seguro quedaron atrapados en una base aislada en Irán y tuvieron que ser destruidos para sacarlos de las fuerzas iraníes. Las fuerzas estadounidenses utilizaron luego otros tres aviones de transporte, según las mismas fuentes. El “Times” indica que esta operación “masiva” movilizó a cientos de soldados de las fuerzas especiales.

La CIA participó en su localización y llevó a cabo una “campaña de desinformación” El objetivo era convencer a las autoridades iraníes de que ya había sido encontrado, añadió el periódico.

Según Axios, citando a un funcionario, el aviador fue “en una cavidad de roca, invisible excepto para las capacidades de la CIA”.

Trump dijo que ningún estadounidense perdió la vida.

Las fuerzas armadas iraníes declararon este domingo que habían “frustrado” la operación de rescate estadounidense. “La llamada operación de rescate estadounidense, planeada como una (…) misión de exfiltración a un aeropuerto abandonado en el sur de Isfahán (…) fue completamente frustrada”aseguró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Khatam Al-Anbiya. No desmintió el rescate del aviador ni añadió detalles.

En un video difundido por la televisión estatal, dijo que “dos helicópteros Black Hawk y dos aviones de transporte militar C-130” Los americanos tenían “sido destruido”.

Anteriormente, el ejército había registrado tres aviones estadounidenses atacados en el sur de Isfahán.

Donald Trump demostró una “retórica vacía y que distrae, aunque la realidad sobre el terreno muestra la posición superior de las poderosas fuerzas armadas de Irán”lanzó Ebrahim Zolfaghari.

Los medios estatales difundieron imágenes de escombros calcinados esparcidos por una zona desértica, de la que aún escapaba humo.

Desde el viernes, los medios de comunicación habían mostrado imágenes de residentes, algunos armados, buscando al aviador estadounidense después de que las autoridades prometieran una recompensa.

La agencia de noticias Tasnim, por su parte, informó que los ataques llevados a cabo durante la operación de rescate dejaron cinco personas muertas en el suroeste de Irán, sin especificar si se trataba de civiles o soldados.