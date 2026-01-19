por qué el jefe de la Reserva Federal, en la mira de Donald Trump, está amenazado con ser procesado por el gobierno





La cruzada de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) vive una nueva escalada. Jerome Powell anunció el domingo 11 de enero que el banco central estadounidense estaba amenazado con ser procesado por el Departamento de Justicia. Más presión para quienes se niegan a ceder a las órdenes del presidente estadounidense sobre los tipos de interés.





La Reserva Federal recibió una citación del Departamento de Justicia que podría dar lugar a una acusación penal, basada en una de sus audiencias de junio sobre un proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal, detalló en un comunicado de prensa. Según él, esta convocatoria se inscribe en el clima de presión ejercido por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la institución, para obligarla a reducir más drásticamente sus tipos, mientras la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.





En un raro vídeo publicado en el sitio web del banco central, que ha tenido más de 40 millones de visitas en la red social X, Jerome Powell denunció una amenaza “sin precedentes”. “Esta amenaza no tiene que ver con mi testimonio. Es un pretexto, la amenaza de litigio es una consecuencia del deseo de la Reserva Federal de decidir sus tasas en el mejor interés del público en lugar de responder a las preferencias del presidente.declaró. Cuestionó las motivaciones detrás de esta citación, asegurando que siempre había ocupado su cargo “sin miedo ni favor político”, todo bajo “cuatro gobiernos, republicanos y demócratas”.









Cuestionado sobre el tema durante una entrevista con NBC, Donald Trump aseguró que ” nacido (sabía) nada al respecto. » “Ni siquiera se me ocurriría hacerlo de esa manera. La única presión que debe sentir es que las tarifas son demasiado altas. Ella es la única. »





“Simple”





Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente estadounidense ha atacado repetidamente a Jerome Powell, a quien él mismo nombró en 2017, y ha amenazado varias veces con despedirlo. Acusa a la Reserva Federal de no haber respetado el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, estimando que podría haber casos de fraude y planteando un coste total de 3,1 mil millones de dólares, frente a los 2,7 mil millones inicialmente previstos, cifra que Jerome Powell niega.





Según este último, la verdadera cuestión es “si la Reserva Federal podrá seguir fijando tipos en función de las condiciones económicas o si la política monetaria debe estar impulsada por la presión política y la intimidación”.









Pero Donald Trump tenía a Jerome Powell en la mira incluso antes de su reelección, acusándolo de no actuar con la suficiente rapidez para bajar las tasas y de actuar por razones políticas y no económicas. Lo apoda “Demasiado tarde” por “demasiado tarde”. Y desde su regreso a la Casa Blanca, ha mantenido la presión, llamándolo en particular “simple”.





Sus diferencias a veces se mostraron en público, como cuando, en julio pasado, durante una rara visita de Trump a la Reserva Federal, fue replanteado frente a cámaras sobre el costo del trabajo de la sede. En una secuencia muy comentada, Jerome Powell sacudió vigorosamente la cabeza cuando Trump propuso la cifra de 3.100 millones de dólares (2.600 millones de euros), en lugar de los 2.700 millones de dólares inicialmente previstos. “No lo sé”dijo. Con las gafas en la nariz mientras leía un documento entregado por el presidente, subrayó a los periodistas que había añadido en su estimación un “tercer edificio”. “Es un edificio que está en construcción”respondió Trump. “No, fue construido hace cinco años”respondió. Y el presidente americano reiteró: “Me gustaría que bajara los tipos de interés. »





¿El puesto de presidente de la Reserva Federal quedó vacío?





El mandato del presidente de la Reserva Federal finalizará el próximo mes de mayo, lo que permitirá a Donald Trump sustituir a Jerome Powell, potencialmente por su principal asesor económico, Kevin Hassett, considerado el favorito por los analistas. Pero el puesto podría quedar vacante “Mientras la investigación sigue su curso”según el senador republicano Thom Tillis en un comunicado, quien dijo que no confirmaría “No hay nombramiento para la Reserva Federal, ni siquiera para su presidente, hasta este punto legal. (sería) no completamente resuelto ».









De hecho, es el Senado el que debe confirmar el nombramiento de un cargo en la administración, incluida la Reserva Federal, aunque los candidatos sean presentados por el presidente estadounidense. Pero el gobierno americano ya anunció el color en septiembre, creyendo que el trabajo de la Reserva Federal debería ser objeto de una evaluación completa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, así lo cree. “debe cambiar de rumbo”.





El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, calificó por su parte la investigación de un ataque a la independencia de la Reserva Federal. “Cualquiera que sea independiente y no siga a Trump al pie de la letra está bajo investigación”denunció.