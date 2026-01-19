Por qué debemos defender la independencia de los bancos centrales





Donald Trump pretende poner en duda la independencia de la Reserva Federal estadounidense, el venerable banco central creado en 1913. Considera que, desde que fue elegido presidente de los Estados Unidos, él es el único legítimo para dirigir el país y su economía y la Reserva Federal le debe obediencia.





Esta concepción de la democracia está en el corazón del iliberalismo de los populistas contemporáneos: quien obtiene el 51% de los votos tiene todos los derechos. Puede encarcelar a sus enemigos, prohibirles expresarse, cambiar las reglas del juego a su antojo, perdonar a sus amigos atrapados con los dedos en el tarro de mermelada o, peor aún, atacar al Parlamento del país…





Desde hace muchos meses, Donald Trump cubre con sarcasmo a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, un republicano al que él mismo nombró para dirigir esta institución en 2018, para obligarle a bajar aún más los tipos de interés. Al no haber cumplido con la suficiente rapidez sus órdenes, Donald Trump acaba de pedir al Ministro de Justicia que presente una denuncia contra él por un oscuro asunto relacionado con los costes de renovación del edificio de la Reserva Federal. Jerome Powell respondió a través de un mensaje de vídeo sin precedentes el 12 de enero para denunciar las presiones ejercidas por el presidente estadounidense.









En la izquierda hay muchas personas que, desde hace muchos años, comparten el punto de vista de Donald Trump y han puesto en duda el principio mismo de independencia de los bancos centrales.





Sin embargo, esta idea se había consolidado en todas partes después de que en la década de 1970 asistiéramos a episodios recurrentes de deslizamientos inflacionarios en todos los países desarrollados. De hecho, esa independencia parecía esencial para preservar el bien público colectivo esencial representado por una moneda fiduciaria, es decir, una moneda que sólo se materializa en forma de papel para billetes de banco o líneas de código en computadoras. De hecho, su valor se basa en todas partes únicamente en la confianza que el público deposita en él y ya no en la existencia de un stock de oro que lo garantice desde que el Presidente Richard Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro en 1971.





Sin embargo, si, como desean Donald Trump y una parte importante de la izquierda francesa, la política monetaria de Estados Unidos o de Francia y Europa realmente sólo dependiera de los caprichos o de las necesidades a corto plazo del ejecutivo vigente, podemos temer legítimamente que esta moneda pierda rápidamente su valor y que el público desconfíe cada vez más de ella.





De hecho, este ejecutivo siempre preferiría una política monetaria laxa que le ayude a ganar las próximas elecciones impulsando temporal y artificialmente la actividad. Esto es lo que hoy quisiera Donald Trump con la esperanza de evitar el desastre que probablemente le espera en las “midterms” (las elecciones de mitad de período) si logran celebrarse con normalidad el próximo otoño. Sin embargo, tal política tendría necesariamente el efecto de impulsar la inflación al inflar excesivamente la oferta monetaria en circulación con el riesgo eventual de un aumento inflacionario incontrolado como el que ha desestabilizado a Irán en los últimos meses.









Obviamente, esto no significa que un banco central independiente deba poder hacer lo que quiera sin tener que rendir cuentas a nadie.





En primer lugar, siempre está formado por personas elegidas por el poder político y confirmadas por el Parlamento. Como se indicó anteriormente, Jerome Powell, republicano, fue nombrado así por Donald Trump I, antes de que Joe Biden renovara su mandato de cuatro años. Los miembros del comité ejecutivo del BCE son elegidos por los estados miembros de la zona del euro.





Este banco central debe entonces tener un mandato claro otorgado por el pueblo soberano. Este mandato no debe ni puede consistir únicamente en luchar contra la inflación. También debe incluir la consideración de otras dimensiones esenciales para el equilibrio de nuestras sociedades, como la necesidad de mantener la cohesión social, en particular limitando el desempleo, o de preservar el medio ambiente, permitiendo que se realicen las inversiones esenciales para lograrlo.





En Estados Unidos, la Reserva Federal es responsable de “realizar una política monetaria nacional para apoyar los objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios”. El mandato del Banco Central Europeo está más centrado en la inflación que el de la Reserva Federal, aunque también permite una interpretación más amplia. Según el artículo 127 del Tratado de la Unión Europea, “ El principal objetivo del Sistema Europeo de Bancos Centrales, en adelante denominado “SEBC”, es mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio del objetivo de estabilidad de precios, el SEBC presta apoyo a las políticas económicas generales de la Unión, con vistas a contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión.





Un banco central independiente debe entonces estar sujeto a normas estrictas en términos de transparencia de sus actividades y a un control democrático regular ante el Parlamento, para justificar la pertinencia de cada una de sus decisiones en relación con el mandato que se le ha confiado. En particular, es necesario garantizar constantemente que su política corresponda a los intereses de toda la sociedad y no sólo o principalmente a los del sector financiero al que por definición está cerca, ya que también es responsable de supervisarlo. En este ámbito aún queda mucho por hacer en Europa para desarrollar aún más el control del BCE por parte del Parlamento Europeo.









Podemos, y debemos, discutir las condiciones de nombramiento de los miembros de un banco central independiente, el mandato que se le confía, las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que se le imponen… pero este banco central no debe estar sujeto a las órdenes del ejecutivo de turno. Si este fuera el caso, como quiere Donald Trump, rápidamente se pondría en duda el valor del bien público esencial para nuestras sociedades que constituye el dinero. Estados Unidos corre el riesgo de sufrir esto duramente en los próximos años si el presidente estadounidense logra sus objetivos.





Es de esperar que las escapadas de Donald Trump hayan permitido a toda la izquierda francesa y europea comprender (por fin) por qué la independencia del banco central es en realidad una necesidad democrática esencial… Y más allá del caso de los bancos centrales, por qué es vital en una democracia tener una estricta separación de poderes y autoridades reguladoras independientes. La persona que obtuvo el 51% de los votos no tiene, ni debería tener, todos los derechos.





EXPRESO ORGÁNICO





Guillaume Duvalcopresidente del club de la Casa Común y ex redactor jefe de “Alternativas Económicas”, redactó los discursos de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex vicepresidente de la Comisión.