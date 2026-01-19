Al menos 39 muertos y 123 heridos… Lo que sabemos de la colisión de dos trenes en el sur de España





La colisión entre dos trenes de alta velocidad la tarde del domingo 18 de enero en Andalucía, en el sur de España, dejó al menos 39 muertos, según un nuevo informe confirmado este lunes por la mañana por el Ministerio del Interior español. El ministro de Transporte, Oscar Puente, advirtió en X que “el número de muertes (era) no definitivo ». El informe anterior arrojaba 21 muertos en este desastre ocurrido el domingo a las 19.45 horas. cerca de Adamuz, aproximadamente a 200 km al norte de la gran ciudad de Málaga. Esto es lo que sabemos.





• Vagones que descarrilan





El ministro español de Transportes, Óscar Puente, destacó en la red social “el susto fue terrible”. Las imágenes difundidas por la televisión pública mostraron los dos trenes rodeados por una multitud de personas y ambulancias, mientras los servicios de emergencia trabajaban para socorrer a los numerosos heridos. Según el ministro, “los últimos vagones de un tren” de la compañía Iryo, saliendo de Málaga, en Andalucía (sur), para llegar a Madrid, “se descarriló” cerca de Adamuz, a casi 200 kilómetros al norte de Málaga, colisionando con un tren de la compañía nacional Renfe que circulaba en sentido contrario por una vía adyacente en dirección a Huelva.





La violencia del choque entre los trenes, con cientos de pasajeros a bordo, fue tal que “Descarrilaron los dos primeros vagones del tren de Renfe”continuó, explicando que “prioridad” por el momento fue “para ayudar a las víctimas”.





Según Iryo, el tren llevaba cerca de 300 pasajeros a bordo y su última revisión tuvo lugar el jueves pasado.





“Parece una película de terror”dijo al canal La Sexta Lucas Meriako, un pasajero que iba a bordo del tren Iryo. “Hubo un impacto muy violento en la parte trasera y la impresión de que todo el tren se iba a desmoronar (…) Muchas personas resultaron heridas por fragmentos de vidrio”dijo. es como si “un terremoto” había sacudido el vagón, declaró a la televisión pública TVE un periodista de la radio pública RNE que viajaba en uno de los dos trenes.





• Un accidente “extremadamente extraño”





“¿Cómo es posible que en línea recta, en un tramo de vía renovado, con un tren casi nuevo, pueda ocurrir un hecho de estas características? »preguntó Óscar Puente durante la noche. “Todos los expertos ferroviarios (…) están muy sorprendidos por este accidente”añadió.





“El error humano está prácticamente descartado”aseguró también el presidente de Renfe en la radio pública RNE, Álvaro Fernández Heredia, hablando también de “circunstancias extrañas”. Una comisión encargada de investigar los accidentes ya se encuentra en el lugar recogiendo pruebas, dijo.





• Muchos heridos





Además, la catástrofe también dejó unos 123 heridos, cinco de ellos en estado muy grave y 24 en estado grave, según la misma fuente. Fueron evacuados a hospitales de Córdoba y Andújar, informaron los servicios de emergencia andaluces el día X durante la noche del domingo al lunes.





Todos los heridos fueron evacuados de la zona, aseguró también durante la noche el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una rueda de prensa en la madrileña estación de Atocha. “Todos los heridos que requirieron tratamiento hospitalario han sido evacuados”declaró el ministro durante una rueda de prensa a primera hora de la mañana de este lunes. “Estamos hablando de 30 personas gravemente heridas que fueron trasladadas a hospitales”aclaró.





La unidad de emergencia del ejército (UME) se desplegó en el terreno para ayudar en las labores de rescate y se instaló un hospital de campaña no lejos del accidente. El lugar del accidente es de difícil acceso, explicó Iñigo Vila, responsable de Cruz Roja, en la televisión nacional TVE: “Sólo podemos llegar hasta allí por una vía de servicio, un camino de tierra por el que pasaron todos los servicios de emergencia. Con las primeras luces del día tendremos una mejor idea de lo que pasó exactamente y de la magnitud del accidente. »





• Una noche de “profundo dolor”, según Pedro Sánchez





Habla el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez “una noche de profundo dolor” Después “el trágico accidente de tren”. También canceló todas sus citas del lunes para ir allí, anunció su oficina. Por su parte, la familia real española anunció en un comunicado de prensa su “gran preocupación” siguiendo esto “accidente grave”.









“Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Un pensamiento para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado »reaccionó Emmanuel Macron en X durante la noche del domingo al lunes. El canciller alemán Friedrich Merz dijo “decepcionado”.





• Equipos de soporte desplegados





En la gran estación de Atocha de Madrid, “Se desplegarán equipos de apoyo para apoyar a las familias” de los afectados, anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ante la situación, “Tráfico de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva (ciudades del sur de España, nota del editor) quedará interrumpido al menos todo el día del lunes 19 de enero »ha indicado, además, en X el gestor de la red ferroviaria española (Adif).





El accidente de Andalucía es actualmente el sexto accidente de tren más mortífero en el continente europeo en el siglo XXI; el último de ellos mató a 57 personas en 2023 en Grecia.





En julio de 2013, España ya quedó devastada por un descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a Santiago de Compostela (noroeste), que mató a 80 personas.