Por qué el acuerdo UE-Mercosur podría aplicarse antes de la votación de los eurodiputados (aunque aún no se haya decidido nada)





¿Estarán los productos sudamericanos en nuestros lineales la próxima semana? Si se prevé una aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ” posible “ Legalmente, incluso antes de la ratificación del Parlamento Europeo, Bruselas indicó este lunes 12 de enero que la decisión no ha sido decidida en este momento.





“El tratado permite esta posibilidad” de aplicación provisional, mencionó Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea. El ejecutivo europeo, sin embargo, no quiso decir más sobre este punto y abogó por una “gran apoyo” de los eurodiputados a este acuerdo comercial, durante una votación prevista para febrero, marzo o abril.





Antes de esta votación del Parlamento, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmará este tratado de libre comercio con América Latina el sábado en Asunción, Paraguay. El viernes pasado en Bruselas, la mayoría de los Estados europeos apoyaron este acuerdo comercial. Al igual que Hungría, Polonia, Irlanda y Austria, Francia votó en contra.





Varios eurodiputados ya habían advertido contra esta posibilidad incluso antes de la aprobación de los Estados miembros: “Mercosur: ¡negación democrática en marcha! Mientras ocupaba la presidencia rotatoria de la UE, el Estado chipriota (…) habría retirado la declaración que vinculaba la entrada en vigor del acuerdo Mercosur a la votación del Parlamento Europeo. Esto significa que el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente, antes de la votación en el Parlamento Europeo.había denunciado así el día X a los representantes electos franceses de Renew en el Parlamento.









¿Cómo sería esto posible? La ministra de Agricultura, Annie Genevard, entrevistada este lunes en BFMTV, recordó que respecto al tratado, “la aplicación directa es el derecho común”. Una vez firmado por Ursula von der Leyen, bastaría con otra firma más de un estado del Mercosur para que el texto entre en vigor.





Una aplicación provisional aún descartada por la Comisión





Una posible aplicación que suscita la indignación de los eurodiputados franceses. Sobre todo porque la Comisión Europea aseguró en noviembre que no propondría “ aplicación provisional del acuerdo Mercosur “, sin respetar su ” métodos de trabajo », como denuncia Pascal Canfin en X. El eurodiputado Renew revela un mensaje de Sabine Weynand, directora general de Comercio de la Comisión.





“ Por lo tanto, después de más debates y teniendo en cuenta la sensibilidad de la cuestión, el Consejo tomará medidas adicionales en los próximos días para modificar el proyecto de decisión sobre la firma, con el fin de aclarar que el artículo pertinente sobre la aplicación provisional sólo pretende tener en cuenta la situación particular de Mercosur y no se aplicará por parte de la UE antes de obtener el consentimiento. », Dijo en su mensaje que reveló Pascal Canfin en la red social.









De hecho, París había exigido una votación de los Veintisiete para garantizar que este tratado no se aplicara provisionalmente antes de su ratificación en el Parlamento. Pero fue esta declaración sobre el tema la que Chipre retiró de la agenda, señala el Huffpost, en particular a petición de Alemania, según Francia.









Para evitar una aplicación anticipada, Annie Genevard pidió a la Conferencia de Presidentes que volviera a incluir en el orden del día la disposición propuesta por París e invitó “todos (sus) amigos republicanos” Y “todos los que nos dan lecciones mañana-mediodía-tarde” tiene “Demuestren que se puede movilizar al Parlamento para que se exprese e impedir la aplicación provisional. »





20 de enero, fecha potencialmente importante





Se están implementando otros medios para contrarrestar esta aplicación provisional. Antes de que el Tratado sea ratificado por el Parlamento Europeo, los eurodiputados deberán decidir sobre una posible remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 20 de enero. Una sesión plenaria que podría ser muy importante, como explica “Le Figaro”.





Esta remisión, si la realiza el Parlamento Europeo, permite al TJUE controlar la conformidad de la legislación europea y los acuerdos comerciales con los tratados, antes de pronunciarse sobre ellos. Si es votado por el Parlamento, el procedimiento interrumpe la aplicación del acuerdo mientras el TJUE examina el recurso. Un plazo que puede durar hasta un año y medio durante el examen, o incluso poner en peligro su adopción si decide desfavorablemente. Un intento que no será el primero: en noviembre se tomó una primera resolución de remisión, sin llegar al tribunal de justicia.









Un llamamiento mencionado por la presidenta del grupo La Izquierda en el Parlamento Europeo, Manon Aubry, invitada en el programa CNews este martes. “ La batalla no ha terminado “, dijo ante el micrófono de Sonia Mabrouk.





“ Firmé un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desde entonces ha sido firmado por 145 diputados de cinco grupos políticos diferentes y 21 nacionalidades diferentes, lo que demuestra de paso que la movilización no es sólo franco-francesa », especifica Manon Aubry. Antes de agregar: “ Llevamos meses pidiendo la opinión del Tribunal de Justicia y la Presidenta del Parlamento Europeo ha ido más allá de su papel y de su poder para bloquearla hasta ahora.. »





¿Se pospone sin demora una votación en el Parlamento Europeo?





Sin embargo, si Manon Aubry advierte en CNews que incluso si se produjera una solicitud provisional, “ tarde o temprano habrá una votación en el Parlamento Europeo ”, este último podría posponerse una y otra vez.





De hecho, no se requiere ningún plazo para que el Parlamento Europeo decida sobre el tratado. En esta situación, el Parlamento no toma el asunto en sus propias manos y debe esperar a que el Consejo de la Unión Europea le pida que tome una decisión.









En otras palabras, tras la firma de Ursula von der Leyen y un único Estado del Mercosur, el acuerdo podría entrar en vigor, ciertamente” temporalmente ”, pero por tiempo indefinido, sin la aprobación del Parlamento.





Alemania quiere una aplicación rápida





Con la esperanza de reactivar su industria, Berlín defiende ardientemente este tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, negociado desde 1999. El canciller alemán, Friedrich Merz, acogió con agrado una “señal fuerte” el viernes después de la luz verde de los estados europeos, pero “25 años de negociaciones es demasiado tiempo; debemos avanzar más rápido”subrayó.





Los partidarios del acuerdo lo consideran esencial para impulsar las exportaciones, apoyar la economía del continente y fortalecer los lazos diplomáticos con América Latina, en medio de la incertidumbre global.









Pero para sus detractores, este tratado sacudirá la agricultura europea con productos importados más baratos que no necesariamente cumplen con las normas de la UE, debido a la falta de controles suficientes.





El furioso movimiento de los agricultores continúa en Francia, con una serie de acciones de bloqueo, especialmente dirigidas a los puertos franceses el lunes.