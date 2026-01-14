Frente a Trump, los eurodiputados piden a “los europeos abandonar la política de bajo perfil”





Después de haber secuestrado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera de cualquier marco legal y en total violación del derecho internacional, Donald Trump reiteró sus amenazas de intervención militar para apoderarse, esta vez, de Groenlandia, territorio asociado a Dinamarca, y por tanto a la Unión Europea (UE), y miembro de la OTAN. Ante tal amenaza, es hora de que los líderes europeos se alejen finalmente de la ineficaz estrategia de bajo perfil que ha prevalecido desde que regresaron al poder el 1 de enero.ejem enero de 2025, de Donald Trump y frente a sus exigencias cada vez más exorbitantes.









Nicolás Maduro, a la cabeza de un régimen corrupto, policial e ineficaz, que ha empobrecido dramáticamente a los venezolanos y ha manipulado burdamente las elecciones para permanecer en el poder en contra de la voluntad de su pueblo, obviamente no merece derramar la más mínima lágrima por su destino. Pero la democracia no puede imponerse desde fuera. Donald Trump inmediatamente dejó claro que ese no era de ninguna manera el objetivo de su intervención para mantener el régimen chavista en el lugar.





Su principal objetivo era hacerse con el petróleo venezolano. Sin embargo, podría desilusionarse rápidamente a este respecto: las reservas de petróleo de Venezuela probablemente estén muy sobreestimadas y, en cualquier caso, muy difíciles de explotar. Además, las obsoletas instalaciones petroleras del país requerirán decenas de miles de millones de dólares de inversión antes de que puedan volver a arrojar oro negro y alimentar las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos de Trump han abandonado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. En este contexto, los europeos deben apoyar urgentemente a las fuerzas democráticas y progresistas en América Latina para ayudarlas a resistir el imperialismo agresivo de los Estados Unidos trumpistas.





Las preocupaciones por la seguridad son solo una excusa





Las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia plantean un problema aún más directo para Europa. También en este caso las cuestiones de seguridad invocadas son evidentemente sólo un pretexto. Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia, mientras que los daneses y otros países europeos están dispuestos a fortalecer su presencia militar para hacer frente a las tensiones geopolíticas que se desarrollan en el Ártico. El verdadero tema para Donald Trump es, también en este caso, el de las materias primas y la depredación que se ejercerá sobre las riquezas escondidas bajo la superficie de Groenlandia.









Aunque dependiente de Dinamarca, Groenlandia no pertenece estrictamente a la Unión Europea. En 1973, Dinamarca se unió a la Unión Europea, o más bien a la Comunidad Económica Europea (CEE), como se llamaba entonces. Pero en 1982, los habitantes de Groenlandia decidieron, mediante referéndum, retirarse de la CEE, sobre todo para no tener que depender de la política pesquera común.





Groenlandia se convirtió entonces en un simple territorio de ultramar asociado a la Unión Europea, al igual que Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa o Wallis y Futuna. Allí no se impone legislación europea, pero estas regiones se benefician de un régimen de asociación reforzado con la UE, incluida la ausencia de derechos de aduana para los productos exportados a Europa. Por otro lado, Groenlandia no tiene ejército: su defensa corre a cargo de Dinamarca y, por tanto, forma parte de la OTAN.





Un personaje que a menudo fanfarronea





¿Son serias las amenazas militares de Trump? El personaje es caprichoso e impredecible, pero a menudo fanfarronea. Tiene la intención de volver a dibujar el mapa del mundo según sus estados de ánimo. Pero enviar tropas para invadir Groenlandia sería sin duda más complicado para él que enviar helicópteros a Caracas. No porque la resistencia de las tropas danesas fuera más formidable que la de las tropas cubanas y venezolanas, que custodiaban el palacio de Nicolás Maduro. Sino porque las consecuencias políticas serían mucho más graves para Estados Unidos al amenazar directamente la supervivencia de la Alianza Atlántica.





En la política interna esto probablemente también sería muy mal recibido. Sus múltiples agresiones militares externas son contrarias a sus promesas de campaña y a las expectativas de la base MAGA (por “Make America Great Again”). Estos partidarios quieren que el ejecutivo finalmente se centre en mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses, como prometió. Esto todavía cae bien entre sus seguidores cuando se trata de atacar a los enemigos tradicionales de Estados Unidos como el Irán de los mulás o los chavistas venezolanos. Pero abordar Dinamarca probablemente sería otra cuestión. El Senado ya le dijo que ahora tendría que contar con el Congreso si quería atacar a Venezuela nuevamente.





Donald Trump ejerce esta presión porque espera que los europeos le entreguen Groenlandia en la alfombra verde en las próximas semanas. Ya han cedido a todas sus exigencias, cada una más desorbitada que la anterior, desde su regreso al poder. Además, sabe bien que los europeos todavía temen mucho que abandone Ucrania, dejando de proporcionar información de inteligencia o de vender armas.





Medir con precisión la respuesta europea





Ante ello, ¿qué pueden hacer los europeos? Primero deben dialogar con los groenlandeses. Luego pueden comprometerse a fortalecer su presencia militar en el Ártico para desinflar el argumento de la seguridad. También podrían desplegar, a partir de ahora, fuerzas militares adicionales en Groenlandia, y no sólo danesas, incluso a escala simbólica, si los groenlandeses están de acuerdo.









También pueden, si los groenlandeses así lo desean, decidir extender al territorio la protección ofrecida por el artículo 42, apartado 7, del Tratado UE. Este texto establece que“en caso de que un Estado miembro sea objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deben ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance”. Para ello, bastaría con una simple declaración interpretativa adicional al Tratado adoptada por unanimidad por el Consejo Europeo. Finalmente podrían amenazar con medidas de represalia económica si Donald Trump decide tomar medidas.





Evidentemente es necesario medir con precisión la respuesta europea, teniendo en cuenta en particular la cuestión ucraniana, pero claramente ha llegado el momento de abandonar por fin la política de bajo perfil frente a Donald Trump. Ella sólo informó de humillaciones adicionales y sólo lo animó a ir más y más allá en sus exorbitantes exigencias hacia nosotros. Donald Trump sólo respeta a quienes se le resisten.





Firmantes





Mounir Satouri, eurodiputado Les Ecologistes, Francia

Saskia Bricmont, eurodiputada ecologista, Bélgica

Mélissa Camara, eurodiputada Les Ecologistes, Francia

Tilly Metz, eurodiputada Los Verdes, Luxemburgo

Majdouline Sbaï, eurodiputada Les Ecologistes, Francia

David Cormand, eurodiputado Les Ecologistes, Francia

Marie Toussaint, eurodiputada Les Ecologistes, Francia