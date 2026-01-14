Estados Unidos “listo” para intervenir, el gobierno iraní responde… Tenso intercambio entre Teherán y Washington





Esta semana surgió una nueva movilización en Irán, que denuncia en particular el alto coste de la vida antes de formular reivindicaciones políticas. Mientras seis personas murieron el jueves 1 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos estaba “préstamos” intervenir si mataban a manifestantes en Irán, lo que llevó a Teherán a advertir sobre el riesgo de “desestabilización” de la región. Hacemos balance.





• Seis muertos el jueves





Enfrentamientos localizados entre manifestantes y policías dejaron este jueves seis muertos en el oeste de Irán, según medios locales, entre ellos civiles y al menos un miembro de los Bassij, una milicia afiliada a los Guardias Revolucionarios, el ejército ideológico de la República Islámica. Se trata de las primeras muertes desde el inicio, el domingo, de una movilización inicialmente vinculada al alto coste de la vida, que desde entonces se ha ampliado a reivindicaciones políticas.









El movimiento de protesta comenzó en Teherán, donde los comerciantes cerraron tiendas para protestar contra la hiperinflación y la crisis económica, antes de llegar a las universidades y extenderse a parte del país. La protesta dio lugar localmente a enfrentamientos y daños a edificios públicos.









El fiscal del distrito central de la provincia occidental de Lorestán, Ali Hassanvand, advirtió el viernes que “toda participación en reuniones ilegales y cualquier acción encaminada a alterar el orden público” constituido “crímenes” quien seria tratado “con la mayor firmeza por la justicia”.





Hizo hincapié en la necesidad de distinguir a los manifestantes que defienden los medios de vida de los alborotadores. “Nadie podrá cometer actos ilegales o amenazar la seguridad de las personas con el pretexto de problemas económicos o sociales”dijo. Treinta personas acusadas de “alteración del orden público” fueron arrestadas en Teherán, informó el jueves por la noche la agencia Tasnim, aunque en los últimos días no se había informado oficialmente de ningún incidente en la capital.





• “Estamos listos, armados y preparados para intervenir”, amenaza Trump





“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos como lo hace, Estados Unidos de América vendrá a rescatarlos”dijo Donald Trump el viernes en su red Truth Social.





“Estamos preparados, armados y dispuestos a intervenir”añadió.





• El gobierno iraní advierte de un riesgo de “desestabilización” de Oriente Medio





Un asesor del líder supremo de Irán, Ali Shamkhani, reaccionó diciendo que cualquier intervención estadounidense en Irán sería seguida de “toma represalias”. “La seguridad de Irán es una línea roja”advirtió este asesor del ayatolá Ali Jamenei.





Otro asesor de la guía, Ali Larijani, advirtió a Donald Trump contra el riesgo de “desestabilización” de Oriente Medio. “Trump debería saber que cualquier interferencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y dañar los intereses estadounidenses”declaró. “Que se ocupe de sus soldados”agregó en la red social.





• Un movimiento de protesta en un país debilitado





El movimiento –que no es comparable a estas alturas con el que sacudió a Irán a finales de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini– nació en un momento en el que el país parece debilitado tras la guerra con Israel en junio de 2025 y los golpes asestados a varios de sus aliados regionales, en Siria, Líbano y Gaza, mientras la ONU restablecía en septiembre las sanciones contra Irán por su programa nuclear.









La moneda nacional, el rial, ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar durante el año pasado, mientras que la hiperinflación debilita desde hace años el poder adquisitivo de los iraníes, en un país asfixiado por las sanciones internacionales. La tasa de inflación en diciembre fue del 52% interanual, según estadísticas oficiales.





Casi todo el país fue puesto de vacaciones esta semana, por decisión de las autoridades, que citaron el frío y el ahorro de energía sin vincularlo oficialmente con las manifestaciones, mientras Irán iniciaba un fin de semana largo que finalizará el domingo.