por qué Edouard Philippe está pasando por una mala racha

Análisis

Considerado durante mucho tiempo el favorito en la carrera por el Elíseo, el ex primer ministro atraviesa una grave crisis. ¿Simple caída o el inicio de una reunión ya fallida con la Presidencia de la República?





Con traje azul oscuro y 1,89 metros de altura, lanzado a velocidad chiraciana, Edouard Philippe atraviesa el Congreso de los Alcaldes con fuerza. El clima gris de noviembre no lo refresca: corre de un pabellón a otro, tomándose selfies, estrechando manos. Aquí respira el alcalde de Le Havre; es como en casa. Él, que comenzó en la vida pública como diputado de Antoine Rufenacht y que, cuando ocupó varios mandatos, quiso ser utilizado como “Señor teniente de alcalde” –y sobre todo no al revés– está en su elemento. Entre dos gradas, una mujer le pregunta: ¿recuerda su visita, en enero de 2020, a la base aérea 942 Lyon-Mont Verdun? Por supuesto que lo recuerda. ¿Cómo olvidar aquellos años en los que reinó en Matignon? ¿O aquellos meses que siguieron, cuando caminó sobre el agua? Post-Covid, las curvas en pánico, los encuestadores asombrados, y él, la barba recortada y el estilo del hombre tranquilo que, burlonamente, confiaba a sus amigos: “Sí, soy popular. »





Han pasado cinco años. Una eternidad. Y hoy en día las cosas son menos fuertes. El ex Primer Ministro, que desde hace tiempo ha sabido hacer de esta “Philippemanía” la matriz de una candidatura elísea oficializada en el otoño de 2024, está invadido por las dudas. sus amigos lo dicen “en forma”, “sereno”, “concentrado”, “determinado”. Pero tampoco están ciegos. “Sí, está mal” admite el ex Ministro de Salud Frédéric Valletoux.





Como todos aquellos que se han acercado demasiado al macronismo, Edouard Philippe está pagando el precio de la inestabilidad. Sin duda, en las encuestas sigue por delante de Attal, Retailleau y Darmanin. Pero, en pocos meses, su curva se desplomó: entre cinco y diez puntos se esfumaron. Raphaël Glucksmann le pisa los talones y, en una señal alarmante, acaba de ser expulsado por primera vez en cinco años del podio de las figuras políticas favoritas de los franceses establecido por Ifop. “Si las elecciones presidenciales son mañana, el próximo jefe de Estado se llamará Jordan, no Edouard”, susurra uno de sus íntimos. Espectro de una campaña que ya se está paralizando, vértigo de una caída que nada puede detener: ¿y si el ex lugarteniente de Alain Juppé, una década después de su mentor, se perdiera a su vez su cita con la Presidencia de la República?





Romper con Macron





“Los vientos en contra son violentos” Observa regularmente al normando. Para demostrar su capacidad de resistir a los elementos, el 6 de octubre, en el apartamento parisino de un amigo, Edouard Philippe desveló su plan a un puñado de seguidores. Allí están Charles Hufnagel, amigo y antiguo comunicador de Matignon, y el joven Clément Tonon, coordinador del futuro programa presidencial y recién llegado a la banda. ¿Tiene en mente el consejo de Nicolas Sarkozy, con quien almorzó la víspera y que le instó a salir de su zona de confort?





Habitualmente cauteloso, Philippe anuncia el color y detalla los puntos principales de la entrevista que ya había concertado veinticuatro horas antes con Marc-Olivier Fogiel en RTL. Aguanta, la situación va a cambiar: aunque Lecornu acaba de dimitir, impulsará la idea de una elección presidencial anticipada. Esa noche brindamos con un Moulis-en-Médoc. Un castillo para cazar el bazo…











Desde hace meses da vueltas en torno a esta pregunta: ¿cómo cortar de una vez por todas el cordón umbilical con este presidente al que sirvió durante tres años? Su razonamiento es claro: los franceses quieren la alternancia, y esta alternancia, hoy, es la Agrupación Nacional. Entonces tenemos que romper. Con los ojos muy abiertos, sus seres queridos lo ponen a prueba: ¿seguro, en serio? Unas horas más tarde, en RTL, Philippe soltó su bomba, cuyo contenido también reveló a su colega Gérald Darmanin, acompañada de una fría frase del Consejero de Estado: “El Estado ya no es necesario”.





“Tu salida aquí nos avergüenza”





Entre los macronistas, donde durante mucho tiempo ha tenido fama de ser un gran blandengue incapaz de transgredir, su salida es asombrosa. El bando de Macron grita traición. Él llama a los suyos a medida: “No respondas nada, déjalo pasar.» En el Elíseo, donde esperábamos que todo viniera de El Havre, pero no eso, guardamos silencio. “Philippe entra en pánico. Se dice: si espero, estoy muerto”desliza un amigo cercano del presidente. Otro, señalando su caída entre la base electoral del bloque central, se burla del error de valoración: “Philippe, su ventaja es ser un tipo aburrido que complace a los tipos aburridos. Pero la gente aburrida no hace eso. Y no votan por alguien que tiene ataques de Gilles de La Tourette. »





Después de este golpe, el teléfono del ex Primer Ministro sonó más de lo habitual: diputados desconcertados, ministros amigos que pedían explicaciones. “Tu salida aquí nos avergüenza, le desliza uno de ellos. Por supuesto que eres nuestro candidato. Pero ahora… ¿cómo te apoyamos? » A estas preguntas, Philippe da invariablemente la misma respuesta: “El único responsable de la situación es el presidente. »









Edouard Philippe afronta ahora el futuro con cautela. Por un lado, ya está establecida la ruptura con Emmanuel Macron. “¿Quién de vosotros me apoya? » lanzó el presidente el 10 de octubre en el Elíseo, delante de todos los líderes de los partidos y de los grupos parlamentarios. A esta pregunta, Philippe ofreció ese día un silencio elocuente. Por otra parte, perdona a Sébastien Lecornu, el otro jefe del ejecutivo, a quien observa luchando para que se apruebe un presupuesto, pero sin hacerse ilusiones. “Dada la situación en la que se encuentra la negociación presupuestaria, hay pocas posibilidades de que se encuentre una solución”, confía el ex jefe de gobierno a “New Obs”.





En público, se cuida de no decir lo que piensa del método adoptado por su amigo Lecornu: abandono del 49,3, concesiones a los socialistas, especialmente en materia de pensiones. “El Primer Ministro se privó de una herramienta constitucional para que el debate pudiera tener lugar. Es una apuesta, puedo entender la lógica. Pero, ¿al final obtendrá algo? No lo sé”, él continúa. En la Asamblea, el grupo Horizontes habla por él: los diputados filipistas votaron abrumadoramente contra la suspensión de la reforma del Borne.





¿A la derecha? ¿O en el centro?





“Ver lejos para hacerlo bien”. El eslogan elegido para Horizons, el equipo que creó para cumplir sus ambiciones, adquiere hoy un significado particular. Porque surge la pregunta: ¿Philippe está haciendo todo bien? ¿Fue esta altura la que siempre afirmó como la estrategia correcta? ¿No cometió un error al mantenerse alejado de la Asamblea, donde Laurent Wauquiez, Gabriel Attal o Marine Le Pen luchan sin descanso? Y esta próxima campaña, ¿deberíamos conducirla completamente hacia la derecha? ¿O en el centro? “Él no decidió”respondemos.





Su funcionamiento bastante opaco y restringido a veces intriga a quienes lo rodean. La víspera de su famosa salida sobre las elecciones presidenciales previstas, se contentó con anunciar, durante una reunión política que reunió a unas sesenta personas, que tendría una “palabras bastante fuertes” sobre el presidente. Sin más aclaraciones. Arnaud Péricard, alcalde de Saint-Germain-en-Laye y hoy portavoz de Horizontes, recuerda un paseo con él, un martes por la tarde de septiembre de 2024, por el Puente de Iéna. “Lee “le Point” el jueves, ya verás, dije una o dos cosas”, Le sugiere Philippe. Péricard descubrirá que su jefe se declara candidato presidencial.















Internamente, voces lo invitan a revelarse más: proyecto, propuestas. “No sólo debe aparecer como un “odiador” de Macron, sino como alguien que desea reformas para el país”. —suplica un funcionario electo. “Sabe adaptarse, cuestionarse”considera el diputado Laurent Marcangeli (Horizontes). ¿La prueba? A principios de noviembre, Philippe se sacó convenientemente del sombrero una medida en la que, sin duda, llevaba mucho tiempo trabajando: una “trato” impuesto de 50 mil millones para las empresas. “Había que volver al terreno de las ideas y mandar una señal: él es el candidato de los emprendedores. No podemos dejarle esta tierra a Bardella”, dijo un familiar. En otro registro, al inicio del curso escolar, Philippe fuerza su naturaleza y se abre durante dos horas y media en el programa Legend, con el YouTuber Guillaume Pley. “Estos formatos hay que renovarlos”, advierte Marine Cazard, presidenta de Jeunes Horizons, que presiona a su candidato para que invierta en TikTok.









A principios de los años 2000, a la sombra de Alain Juppé, Philippe vio cómo se construía la gran UMP: una máquina disciplinada, estructurada, en funcionamiento detrás de un líder. Horizons está diseñado así. Por supuesto, nadie discute el liderazgo de Le Havrais. Pero algunos detalles empezaron a complicarse. Este otoño, tres de sus diputados aceptaron unirse al gobierno de Lecornu… en contra del consejo del líder. Luego Christelle Morançais, presidenta de la región Pays de la Loire y número 2 de Horizons, a veces criticada por su temperamento solista, se sumó a la confusión pidiendo la censura del equipo Lecornu… contra la línea oficial. “Esta es la primera vez que atravesamos una crisis de coherencia” se arrepiente de un cuadro. En este contexto, y a medida que se acercan las elecciones municipales, ¿algunos estarían menos dispuestos a recibir a Edouard Philippe en su bastión? “Nunca deberíamos avergonzarnos de ser quienes somos, pero…” dice un candidato invertido por Horizons en el Gran Este.





Dirígete a El Havre





Lo que sea. Edouard Philippe y su familia creen en su escenario ideal: resistir el colapso y ganar al final del día. como el candidato natural para un espacio que va desde la derecha fillonista hasta el centro derecha. “Desde LR hasta MoDem, es el único capaz de clasificarse para la segunda vuelta y vencer a la extrema derecha”apoya a Laurent Marcangeli. ¿Las primarias? Philippe no lo quiere, no cree en ello. “aparte de las primarias judiciales”, bromea en privado, apuntando a la enfermera registrada. Pero él, que se negó a enterarse, accedió a discutirlo con Wauquiez. Sin que ello anuncie, de momento, ningún cambio de línea. Desde sus oficinas de la rue de Rivoli, François Hollande observa:







“Philippe lo está perdiendo todo. Lecornu se ha disfrazado de hombre razonable de derecha. »





Últimamente, Edouard Philippe está al mando en Le Havre. Su reelección, lejos de ser segura, sigue siendo la condición sine qua non para permanecer en la carrera. “Estas elecciones son importantes para él y para nosotros”. resume Arnaud Péricard. Detrás la máquina debe engranar. El programa, previsto para la primavera de 2026, se está ultimando bajo la dirección de Clément Tonon, también número 2 del Alto Comisionado para la Estrategia y la Planificación. “Edouard no se abstendrá de abordar cuestiones de fondo de ahora en adelante, dependiendo de las oportunidades”especifica este último. Philippe también sigue haciendo mieles con sus amigos: la realeza con Darmanin, la economía con el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, y vigila atentamente a su derecha. Los filipistas esperan manifestaciones: Barnier, Larcher, Retailleau… “Necesitaremos más a Retailleau que a Attal”, estimamos alrededor del candidato. Donde se descarta la hipótesis de la competencia de Attal: “2027 no será la victoria de la Escuela Alsaciana”.





Entrevistado recientemente por la junta directiva de la Asociación Francesa de Empresas Privadas (Afep), un potente lobby empresarial que reúne a dirigentes del CAC 40 y a grandes grupos familiares, Philippe quiere retomar el hilo de su campaña. Su intención es ir al suroeste y luego al este. Sólo para volver a funcionar, con la esperanza de recuperar algo de impulso.