“Una arquitectura moral rodea el discurso sobre la migración”





Cuando la encontramos en la estación de metro Front Populaire, que da servicio al campus universitario Condorcet en Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, Camille Schmoll comienza inmediatamente a describir el lugar. Comparando los edificios de grandes ventanales que nos rodean con los edificios haussmannianos situados a unos cientos de metros, más allá de la circunvalación, evoca lo que los espacios dicen sobre nuestra “geografías morales”. Porque eso es lo que le interesa: esas disposiciones personales que reflejan las normas y valores que atribuyemos a un lugar; las emociones, juicios o formas de rechazo que produce. Un concepto que está en el centro del último trabajo del director de estudios de la prestigiosa Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (EHESS), “Cada uno tiene su lugar. Una geografía moral de la movilidad”, publicado a principios de octubre por Editions du CNRS.





La génesis de este libro surge de una frustración: ¿cómo cerrar la brecha entre la investigación científica sobre las migraciones, que objetiva los hechos a partir de un trabajo riguroso y colectivo, y la instrumentalización de estas últimas con fines políticos? Nos reunimos con Camille Schmoll pocos días después de la primera aprobación por parte de la Asamblea Nacional, en el marco del Vmi República, de un texto presentado por la Asamblea Nacional, el 30 de octubre. Tenía como objetivo “denunciar” el acuerdo franco-argelino de 1968, un tratado internacional que concede un estatuto favorable a los nacionales argelinos que deseen establecerse en Francia.





Esta votación, más simbólica que vinculante, fue posible gracias a un clima favorable a las medidas antiinmigración. “Las políticas represivas me han llevado a reflexionar sobre la arquitectura moral que rodea el discurso sobre la migración, dice el cofundador del Grupo Internacional de Expertos en Migración –la contraparte del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático para temas migratorios– y miembro del Instituto Convergencias sobre Migraciones. Como investigadores, debemos comprender qué hay detrás de lo que algunos describen como una obsesión por los límites, pero que en realidad es una obsesión por el control. »





Jerarquía de individuos





Y este espectro acecha a toda la sociedad francesa. En 2023, el Museo Nacional de Historia de la Inmigración y el Instituto de Investigación de la Ocurrencia encuestarán a una muestra de 1.000 personas para comprender la percepción de la migración en Francia. A la pregunta “¿Hay demasiados inmigrantes en el país?” », el 62% de los encuestados respondió “sí”. Excepto que el estudio cruza estos datos con preguntas de conocimiento. Señala que el 73% de quienes estuvieron de acuerdo con la pregunta anterior no recibieron ninguna respuesta correcta. La mayoría considera, por ejemplo, que los inmigrantes son mayoritariamente hombres, mientras que una de cada dos son mujeres. Estos últimos siempre han migrado.





La institución observa entonces una tendencia: cuanto menos sabemos sobre la inmigración, más negativamente la vemos. Y cuanto más le tememos. “Estos discursos están alimentados por miedos que reflejan, fundamentalmente, una angustia ante lo desconocido, Estatua de Camille Schmoll. Los políticos juegan con estas emociones, incluso si eso significa construir una figura de espantapájaros del otro que no corresponde a ninguna realidad. »









Para Camille Schmoll, las leyes y los textos relacionados con las cuestiones migratorias revelan una cierta “orden moral” significativo dentro de nuestra sociedad. Como buena geógrafa, considera precisamente que esto “orden moral” es en realidad un “orden espacial”. Las normas resultantes nos llevan a juzgar que ciertas personas son dignas y legítimas para ocupar un espacio, mientras que otras lo transgredirían al hacerlo. El orden moral indica, implícitamente, la forma en que priorizamos, conscientemente o no, a los individuos; el valor que tenemos para ellos. Y esas mismas jerarquías se materializan en cosas muy materiales como infraestructuras, objetos, ciudades: en definitiva, cosas visibles.





Uno de los ejemplos que Camille Schmoll expone en su libro es el del desembarco, el 11 de noviembre de 2022, de 234 inmigrantes, entre ellos una cincuentena de niños, en el puerto militar de Toulon. Llevaban unos veinte días vagando a bordo del “Ocean Viking”, un barco de la asociación SOS Méditerranée. A su llegada a suelo francés, fueron alojados temporalmente en un complejo de vacaciones destinado a los empleados. de EDF y situado en la península Var de Giens, en la comuna de Hyères, mientras la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas estudia sus solicitudes de asilo.





“La extrema derecha había difundido noticias falsas de que estas personas iban a alojarse en un club de vacaciones de Belambra, lo que provocó la indignación de la opinión pública. explica el docente-investigador. Este no fue el caso en absoluto. Este episodio es el ejemplo arquetípico de la explotación de las cuestiones migratorias. También nos habla de nuestra Visión de la hospitalidad. »









En este caso, chocan dos regímenes normativo y emocional, o “geografías morales”. Por un lado, está la compartida por un gran segmento de la población, para quienes la única hospitalidad turística legítima consiste en recibir a viajeros a cambio de una remuneración. El juicio resultante hacia los inmigrantes es negativo. Por otro lado, está la hospitalidad migratoria, apoyada entre otras por organizaciones no gubernamentales, que defienden una postura de acogida hacia los exiliados. Éste, una minoría, es atacado por la derecha y la extrema derecha. Las personas que comparten esta “geografía moral” emiten juicios positivos sobre la migración.





La península de Var constituye, por tanto, un punto, en el sentido geográfico, de “fricción”, término que Camille Schmoll toma prestado de la antropóloga Anna Tsing. Es un espacio-tiempo donde la intersección entre el régimen de movilidad legítimo (aquí, turístico) y el ilegítimo (migratorio) crea tensiones, incluso violencia (en el debate público, por ejemplo). Revela, en el mismo movimiento, el lugar y el valor que le otorgamos a cada persona, según migre o viaje.





El Mediterráneo como punto de acceso





En este sentido, las migraciones trastornan nuestras ideas preconcebidas, desmoronan el “orden moral” dominante, lo cual no es necesariamente justo, ya que conduce a jerarquizar a las poblaciones según su origen o el propósito de su movimiento. Nos muestran que quienes no deberían habitar un espacio, sin embargo lo ocupan, rompiendo efectivamente nuestras rígidas concepciones del mundo. De repente, el Otro, un extraño, se encuentra frente a mí. Tengo dos opciones: darle la bienvenida, hacer esto. “primer gesto de la relación” ¿Qué es la hospitalidad?, como decía el antropólogo Michel Agier, que inspiró mucho a Camille Schmoll. O rechazarlo, “abandonarlo al mar” – a veces literalmente. En el primer caso reconozco al Otro. Creo que su vida vale la pena. Así produzco apego, deseo. En el segundo, asigno al Otro, el exiliado, a espacios solitarios de la sociedad. Por eso cierro mi deseo: produzco “los indeseables”. Entonces socavo cualquier posibilidad de construir un mundo común. Y me cambio.





En esto, “Cada uno tiene su lugar” es una continuación del primer libro de Camille Schmoll, “Los condenados del mar” (La Découverte, 2020). Recorrió las trayectorias de las mujeres inmigrantes en el Mediterráneo, un lugar que el historiador Fernand Braudel llamó amablemente “movimiento espacial”donde cristalizan multitud de tensiones contemporáneas. Este mar concentra hoy el 30% del turismo mundial y, simultáneamente, constituye el primer lugar de muerte en las fronteras. Allí murieron cuarenta mil personas en treinta años. Fue en sus orillas, precisamente en Nápoles, donde comenzó la carrera de Camille Schmoll. Quien antes de ser geógrafo hizo… historia.









En 1998, cuando tenía 20 años, sus profesores la animaron a ir de Erasmus. Camille Schmoll eligió esta ciudad del sur de Italia, donde permaneció diez años, sabiendo que prefería encontrarse con gente sobre el terreno que revisar los archivos. El académico comienza a estudiar el espacio más que el tiempo, siguiendo el recorrido de los marroquíes en la ciudad.





“Este viaje me abrió a preguntas que nunca me habría hecho si me hubiera quedado en Francia. recuerda el geógrafo. Allí seguí cursos de grandes especialistas del mundo árabe, Oriente Medio y el sur de Europa. Me hablaron de situaciones y lugares que me eran desconocidos. Mi viaje se construyó en este viaje inicial al sur de Italia, que me permitió otros viajes, especialmente al sur del Mediterráneo. »





Camille Schmoll, por ejemplo, viajó a Sicilia para recoger el conmovedor testimonio de Julienne, una mujer camerunesa que se echó a la carretera para escapar de un marido violento. Su viaje se transcribe íntegramente en el primer capítulo de “Los condenados del mar”, en un intento de recrear lo mejor posible la complejidad de un viaje migratorio.





Geografía crítica y compromiso





Dar voz a quienes están principalmente interesados ​​y cambiar las ideas preconcebidas sobre la movilidad: este es el objetivo de la geografía crítica y feminista, un campo de investigación en el que Camille Schmoll. Esta metodología nació alrededor de los años 1960-1970 en el mundo de habla inglesa y adquirió plena visibilidad en Francia en los años 2010. Su calificación tiene menos que ver con los objetos estudiados (las migraciones, por ejemplo) que con la postura adoptada para hacerlo. Estas obras cuestionan jerarquías, relaciones de poder y estructuras sociales y espaciales desiguales. Esto es lo que hace Camille Schmoll en “Cada uno tiene su lugar” cuando choca las figuras de viajeros y mujeres inmigrantes.





“Sus estatus no son comparables, pero esto me permitió cruzar las normas de género y movilidad, ella recuerda. En la mayoría de las sociedades, las mujeres deben implementar estrategias para desplazarse porque, a menudo, su movilidad –ya sea turística o migratoria– está condenada. »









El geógrafo se fija especialmente en los blogs turísticos, llenos de información sobre cómo viajar con tranquilidad. ¿Deberías viajar solo o en grupo? ¿Cómo protegerse de posibles ataques? “Encontré las mismas cosas en las discusiones entre mujeres inmigrantes”explica. Observa así una continuidad entre estos tipos de movilidad y hace una observación: cada una de ellas proviene de un deseo de emancipación, que conduce a una transgresión de las normas. Moverse simplemente responde a la aspiración de una “buena vida”, en el sentido que le da, en sus escritos filosóficos, Judith Butler. Una vida justa y habitable. Que merece ser preservado.





“Sin tener en cuenta la parte del deseo no podemos entender ni los viajes ni la migración”declara Camille Schmoll. La geografía crítica y feminista se convierte así en una herramienta para repolitizar las movilidades, más allá de los juicios que el orden moral dominante les atribuye. Nos permite pensar en el lugar que ocupamos en la sociedad y aquellos que asignamos a los demás. Quizás, en definitiva, imaginar un mundo diferente, donde podamos convivir de forma más justa.







“Cada uno tiene su lugar. Una geografía moral de la movilidad”, de Camille Schmoll, Ediciones CNRS, 224 páginas, 23 euros.