Maillard quiere hablar en nombre de Dati, Medef rechaza la invitación de Lecornu, Castaner debe explicarse en Shein... Las indiscreciones de los “New Obs”





Municipal: Maillard quiere hablar por Dati





Sylvain Maillard está convencido de ello: en París, a pesar de todo su talento para hacer hablar de ella, Rachida Dati necesitará relevos sólidos sobre el terreno para enfrentarse al socialista Emmanuel Grégoire. “Y no hay muchos de nosotros a su alrededor que tengamos acceso a los medios”. susurra. El ex portavoz de la caótica campaña de Griveaux en 2020 no tendría nada en contra de la idea de asumir este papel con el ex Ministro de Justicia, al que apoya frente a su propio bando, ya que Renaissance decidió alinearse detrás del filipino Pierre-Yves Bournazel. Mientras esperaba que la campaña comenzara realmente, el hombre que era jefe del grupo Renacimiento en la Asamblea – y que intentó hasta el final convencer a Gabriel Attal para que apoyara a Rachida Dati – tuvo que dejar la presidencia de la federación parisina del partido. A partir de ahora, Clément Beaune, David Amiel, Astrid Panosyan-Bouvet y Olivia Grégoire son los presidentes. En cuanto a la puesta en escena de la Ministra de Cultura, en particular su vídeo viral entre los basureros parisinos, Maillard descarta cualquier demanda por demagogia: “Los parisinos quieren una alcaldesa que los cuide, de proximidad, y ella está decidida a encarnarlo. Ocupa el campo, sabe cómo hacerlo”. También se la espera en otro ámbito, el judicial: será juzgada el próximo mes de septiembre por corrupción y tráfico de influencias, después de haber recibido 900.000 euros de Renault entre 2010 y 2012 para lo que la Fiscalía Nacional de Hacienda sospecha que eran misiones de lobby. Alexandre Le Drollec





• Macron regresa a la política interna











Entre dos cumbres internacionales y recepciones con sus homólogos, Emmanuel Macron vigila los asuntos nacionales. Oficialmente, sólo interviene con moderación en los debates presupuestarios, dejando el terreno a su primer ministro, Sébastien Lecornu. De hecho, hizo algunas incursiones notables en él, como cuando prefirió hablar de un ” brecha “ de reforma de las pensiones en lugar de una suspensión. En el plano interno, el Jefe de Estado identificó lo que el Elíseo ahora designa como su “tres conquistas” para el final de su mandato de cinco años: la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años, el restablecimiento del servicio militar y la ley sobre el fin de la vida. Si los dos primeros expedientes avanzan (se esperan medidas a principios de 2026 para el“era digital” – el tercero sigue estancado en la agenda parlamentaria. Los dos proyectos de ley sobre cuidados paliativos y asistencia a la muerte, adoptados en primera lectura por los diputados la primavera pasada, deberán ser examinados por el Senado a mediados de enero. En caso de“atascado”ya lo advirtió Emmanuel Macron: no se abstendrá de recurrir a un referéndum.





• ¿Puede volver el artículo 49.3?





¿Tendrá Sébastien Lecornu finalmente que recurrir al 49,3 para que se apruebe su presupuesto, aunque haya renunciado a él? La hipótesis no parece tan descabellada en las filas macronistas, aunque el recurso a una ley especial sigue siendo el escenario más plausible en la actualidad. “Hoy en día es difícil considerar el uso de 49,3, explica un petrolero del campo presidencial. La condición sine qua non sería que el PS lo solicite. » Pero quedaría una incógnita: la forma en que la opinión pública acogería con agrado el regreso de esta impopular herramienta.





• Social: Medef juega la silla vacía















Entre los interlocutores sociales y el ejecutivo, el mosaico ha empezado mal. Tras el fracaso del cónclave sobre las pensiones, que concluyó sin acuerdo y con las puertas cerradas, la primera sesión plenaria de la conferencia sobre trabajo y pensiones, lanzada por el primer ministro Sébastien Lecornu tras el anuncio de la suspensión de la reforma de las pensiones, debe celebrarse el 5 de diciembre. Problema: Medef, todavía criticado por las concesiones hechas al PS en el proyecto de presupuesto de 2026, advirtió desde el principio que no quería formar parte de él. Y la agenda no ayuda. Su jefe, Patrick Martin, no ve con buenos ojos la “delirio fiscal” en marcha en la Asamblea Nacional: comprender el aumento de los impuestos a las empresas. Desde entonces, el coordinador de los debates, Jean-Denis Combrexelle (antiguo jefe de gabinete de Elisabeth Borne en Matignon), y los dos garantes, Anne-Marie Couderc (Ministra de Empleo de Jacques Chirac) y Pierre Ferracci (experto en política social, fundador del grupo Alpha), se esfuerzan por volver a sentar a la organización empresarial sobre la mesa… Su objetivo será garantizar que el menú de debates sea lo suficientemente abierto para que cada uno pueda encontrar lo que busca. Se espera que las obras duren hasta el verano. Agathe Ranc









• Castaner debería explicarse sobre Shein





En el marco de los debates organizados por el Alto Comisionado para la Estrategia y la Planificación, Christophe Castaner, que asesoró al gigante chino del comercio electrónico hasta junio sobre su estrategia de RSE, debería venir a explicar a puerta cerrada a la diputada de Horizons, Anne-Cécile Violland, el origen de la ley destinada a regular la moda rápida (votada en junio, todavía está pendiente de validación). El tema del debate: “¿Podemos conciliar el poder adquisitivo y los imperativos ecológicos en la moda? ». Esta debería ser la primera vez que el ex ministro de Emmanuel Macron hable en Shein desde el descubrimiento de muñecas y armas sexuales infantiles en su plataforma a principios de noviembre. Los treinta diputados invitados tendrán, sin embargo, que esperar: previsto para el 9 de diciembre, el debate fue aplazado hasta una fecha indefinida en enero, oficialmente debido al exceso de trabajo de los parlamentarios en medio de una discusión presupuestaria.









• ¿Quién será el fiscal de la PNF?





El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) validó, el 18 de noviembre, el nombramiento de Pascal Prache, responsable de los servicios judiciales de la plaza Vendôme, al frente de la Fiscalía Financiera Nacional (PNF). Nombrado por Gérald Darmanin el primer día de su reelección en el gobierno de Lecornu II, este magistrado, que ha multiplicado los cargos de fiscal y en el ministerio, sucederá a Jean-François Bohnert, actual jefe de esta fiscalía creada después del caso Cahuzac y responsable de los mayores casos de morosidad financiera, ya se trate de fortunas francesas o de políticos (como solicitó, por ejemplo, en el caso libio). Un hecho raro: este nombramiento, necesariamente muy político y examinado en el seno del poder judicial, se realizó sin estudiar a los demás candidatos. Sin embargo, en la lista había candidatos experimentados, como el ex director de la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) Charles Duchaine o el fiscal europeo Frédéric Baab. Algunos han formulado “observaciones” en este sentido ante el CSM el 18 de noviembre, en vano. En cualquier caso, la opinión de este último es meramente consultiva, ya sea positiva o negativa.



