Por qué debemos ir más allá del antifascismo para luchar contra la extrema derecha





Frente a la Agrupación Nacional y el ascenso de la extrema derecha, la izquierda hasta ahora se ha centrado principalmente en movilizar la imaginación “antifascista”. El caso de la Guardia Joven, muy discutido en los últimos días, es característico a este respecto: su nombre toma el título de una canción revolucionaria de 1912 y su logo reutiliza las tres flechas, emblema de la SFIO en el período de entreguerras, durante el apogeo de la lucha contra el ascenso del fascismo. Sin embargo, la movilización de esta imaginación de los años 1920 y 1930 ha perdido en gran medida su eficacia. Es más bien atacando frontalmente a la extrema derecha “moderna”., sobre la base de los crímenes que está cometiendo actualmente al frente de Rusia o los Estados Unidos, podemos hacerla retroceder en Francia y en Europa.





Ha pasado casi un siglo desde la época del fascismo, más de tres generaciones. Si la imaginación antifascista continúa existiendo y si las imágenes que moviliza, por supuesto, siguen siendo fuertes, la realidad del combate de antes de la guerra ya no resuena con recuerdos precisos y concretos entre ninguno de nuestros contemporáneos. Por supuesto, podemos lamentarlo, pero con la desaparición de los últimos testigos directos de esta época, ha pasado a formar parte del dominio de la historia, junto con la Comuna de París o la Revolución Francesa. Por supuesto, sigue siendo esencial estudiarlo y comprenderlo, pero la capacidad de movilización real que esta evocación puede generar se ha vuelto en la práctica muy limitada. Mucho más que en los años 1960 o 1970, donde todavía desempeñó un papel importante en la lucha contra la guerra de Argelia o durante Mayo del 68 y sus secuelas, aunque las asimilaciones realizadas apresuradamente en aquella época, como la famosa “CRS = SS”, condujeron a menudo a confusión.





La movilización de esta imaginación antifascista tampoco es muy eficaz porque las diferencias de naturaleza y contexto entre la extrema derecha de entonces y la de hoy son enormes y reales. No ha sucedido nada comparable en nuestra historia reciente con el drama absoluto de la Primera Guerra Mundial y sus secuelas, y en particular la Revolución Rusa y el Tratado de Versalles que remodeló brutalmente a toda Europa. Nada puede compararse tampoco, por el momento, con los grandes enfrentamientos internos que marcaron la década de 1920 en la mayoría de los países europeos. Nada se compara, finalmente, con la violencia de la crisis económica de 1929 y sus devastadoras consecuencias en un momento en que el Estado social estaba todavía en su infancia en todas partes. Estas grandes diferencias contribuyen a desacreditar el discurso antifascista clásico y su folklore de otra época.









¿Significa esto que la extrema derecha actual es menos peligrosa que quienes asolaron Europa el siglo pasado, provocaron la Segunda Guerra Mundial y organizaron el genocidio de 6 millones de judíos? En absoluto. Todo lo contrario: la alianza de los gigantes tecnológicos y la extrema derecha supremacista y masculinista moderna abre perspectivas aterradoras. Juntos, son capaces de establecer sistemas autoritarios que son mucho más efectivos e intrusivos que sus ancestros fascistas de los años treinta.





Además del potencial molesto de un ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, policía de inmigración estadounidense, nota del editor) Apoyados por la inteligencia artificial y la vigilancia de las redes sociales de Palantir, los medios de acción de la Gestapo y las SA parecerían casi artesanales. Y los conflictos que esta misma extrema derecha está a punto de desencadenar o alimentar en casi todo el mundo corren el riesgo de volverse aún más mortíferos y de degenerar en un cataclismo que los de hace un siglo, dadas las armas de destrucción masiva disponibles hoy en día y, en particular, las armas nucleares. Sin olvidar que el deseo de esta extrema derecha de impedirnos combatir la crisis ecológica y, en particular, limitar el cambio climático, simplemente amenaza con acelerar el fin de la humanidad. Por lo tanto, la extrema derecha de hoy es en realidad potencialmente tan peligrosa –si no más– que la de ayer.









Y es en nombre de los peligros que representa hoy esta extrema derecha y de las amenazas que plantea al futuro de la humanidad que hay que combatirla. No es invocando los espectros de Mussolini o Hitler que debemos librar esta batalla, sino sobre la base de los innumerables crímenes que Donald Trump, Vladimir Putin e incluso Benjamín Netanyahu ya están cometiendo cada día, apoyándose en todos los Elon Musk, Peter Thiels y otros aprendices de brujo. Esta es la mejor manera de concienciar a nuestros contemporáneos del peligro mortal que representaría la victoria de la Agrupación Nacional en 2027 por los derechos y las libertades, en Francia, en Europa y en el mundo.





Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.