Marine Tondelier responde a las críticas a Mélenchon





No será mañana cuando los dos aparecerán del brazo. Si las relaciones entre el rebelde Jean-Luc Mélenchon y la ecologista Marine Tondelier nunca han sido muy amistosas, basadas en diferencias y cálculos políticos, las palabras del líder de La France insoumise, recogidas en nuestras columnas, no suavizarán sus relaciones.









En una investigación de “New Obs” publicada este jueves 26 de febrero, Jean-Luc Mélenchon, a quien nuestros periodistas conocieron, no perdona a nadie. Y menos aún Marine Tondelier, a quien describe como “ venenoso ”, entre socialistas “ invertebrados » y periodistas « todos los idiotas “. Antes de afirmar más que, “ el mejor servicio que nos pueden dar los Ecolos es mantener (Marine Tondelier, nota del editor). Porque tal como están las cosas, los lleva directo a la pared.. »





Comentarios que provocaron una respuesta airada del interesado, interrogado este jueves en el programa matutino France-Inter. “ Creo que tiende mucho a proyectar su propia bajeza en los demás. », estima Marine Tondelier, frente a Benjamin Duhamel. Y reformularlo afirmando que “ Jean-Luc (Mélenchon) para ser amado hay que ser adorable » (de 8:34 en el video a continuación).













El jefe de los Ecologistas lamenta luego el “ clichés sexistas » transmitido por el líder rebelde. “ Lo sé: las mujeres en política son arpías, son histéricas, son venenosas y yo soy difícil de soportar.. Antes de ponernos irónicos: “ Entonces tal vez estemos “coños sucios“¿Ya que estamos en eso? De esa manera habremos hecho toda la serie. »





Luego aborda a Jean-Luc Mélenchon y François Hollande: “ tio pistoleros de izquierda ” OMS ” envíanos a la pared “, y pedir un ” una reunión lo más amplia posible » y una renovación política.









Entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Tondelier las relaciones son, cuanto menos, tensas. Entre estas dos figuras de la izquierda hay pocos intercambios directos y más críticas interpuestas. Y el fracaso de Nupes en 2023, en un contexto de profundas diferencias sobre la estrategia de La France insoumise, considerada demasiado divisiva por Marine Tondelier, que había trabajado en el sindicato, marcó esta ruptura.





Una división que la campaña municipal del 15 y 22 de marzo pone de relieve. El secretario nacional de los Ecologistas juzga, también en Francia-Inter, que a pesar de la amenaza de la extrema derecha ” principales adversarios (de LFI), los que atacan todo el día son de la izquierda “.