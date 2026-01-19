ambientalistas electos piden regulaciones estrictas





¿Montmartre y algunos barrios de París se convertirán en un gran Disneylandia al aire libre? Cuando vemos las interminables multitudes de turistas deambulando por ellos o cuando vemos cómo la capital se convierte en el primer mercado mundial de Airbnb para recibir cada vez más turistas internacionales, podemos escuchar legítimamente el sentimiento de saturación de los habitantes. Y dite a ti mismo que sí, ¡ya es suficiente!









Por supuesto, París atrae por su belleza y los parisinos están orgullosos de recibir a los turistas. Pero esta presión que pesa sobre el capital –que hace subir los precios y fomenta la especulación inmobiliaria al tiempo que hace que la oferta de viviendas sea escasa– es, ante todo, el resultado perjudicial de los gobiernos macronistas y de derecha. La misma gente que sólo piensa en París como una bomba de dinero destinada a turistas adinerados, que llegan en aviones de larga distancia con una terrible huella de carbono. Por eso impusieron la construcción de la línea de metro reservada a los turistas internacionales para ir al aeropuerto de París-Charles-de-Gaulle, el CDG Express. Por eso quieren hacer este megaproyecto en el Louvre para conectar el museo nacional con La Samaritaine, unos grandes almacenes transformados en un duty free de lujo por LVMH. Por eso también crearon las zonas turísticas internacionales (IZT).





Estas zonas fueron creadas en 2015 por Emmanuel Macron, entonces Ministro de Economía. Permiten excepciones a una serie de normas relativas al derecho comercial y al derecho laboral: está permitido, por ejemplo, trabajar hasta medianoche y todos los domingos. Liberalizar, reducir las protecciones sociales, todo con un único objetivo: permitir un mayor atractivo y una mayor rentabilidad de estas zonas. Hay 21 en Francia, doce de ellos en París.





El riesgo es generar un rechazo total.





Sin embargo, hoy en día, son la gran mayoría de estos barrios los que están sujetos a la presión del exceso de turismo: concentración de alojamientos turísticos amueblados, que expulsa a los residentes y dispara los precios de la vivienda, saturación del espacio público, presión sobre el transporte, explosión de precios, monoactividad comercial: las tiendas de souvenirs con las Torres Eiffel se suceden una tras otra, sin encanto. Frente al exceso de turismo, París está tomando medidas. En particular, con un nuevo plan urbanístico local llamado bioclimático: prohíbe la construcción de nuevos alojamientos turísticos amueblados en zonas conocidas como “tensión turística”.













Lo que necesitamos en términos de turismo ya no es una política de siempre más en detrimento del entorno de vida de los habitantes que viven allí. ¡Necesitamos regulaciones fuertes y una distribución más equitativa de los flujos en el territorio metropolitano y nacional que no carezcan de activos! Por supuesto, la industria del turismo representa el 15% del empleo de la capital y esto debe preservarse, pero París no puede seguir acogiendo cada vez más visitantes indefinidamente. El riesgo es generar un rechazo total de los turistas, como ocurre en otras capitales europeas, como Amsterdam o Barcelona. El fin de las ZTI en París representaría un primer paso hacia esta política reguladora de un turismo sostenible y aceptable para quienes viven allí. París debe mantener esta vocación de acogida, pero también debe permitir que quienes allí viven, trabajan, se alojan o estudian lo hagan en paz.





Firmantes





David Belliard, candidato ecologista a la alcaldía de París, teniente de alcalde encargado de la transformación del espacio público

Frédéric Hocquard, teniente de alcalde de París encargado del turismo y la vida nocturna

Amina Bouri, delegada del Centro de París encargada de la Historia de París y del seguimiento de los planes climáticos, candidata ecologista a las elecciones municipales

Anne-Claire Boux, teniente de alcalde de París encargada de todas las cuestiones relativas a la salud pública y las relaciones con la APHP, candidata ecologista a las elecciones municipales

Frédérique Dutreuil, concejal de 9 mi distrito de París, candidato ecologista a las elecciones municipales

distrito de París, candidato ecologista a las elecciones municipales Emile Meunier, concejal del distrito 18 de París, presidente ecologista de la comisión de urbanismo y vivienda