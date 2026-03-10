¿Por qué Australia concedió asilo a cinco jugadoras de la selección iraní de fútbol femenino?





Después de varios días de incertidumbre, Australia concedió asilo a cinco jugadores de la selección iraní de fútbol el lunes 9 de marzo. Una decisión vinculada a posibles riesgos para la seguridad de los deportistas tras su negativa a cantar el himno iraní al inicio de un partido de la Copa Asiática que tuvo lugar en Australia, en un contexto de conflicto en Oriente Medio.





Todo se remonta a principios de marzo. El lunes 2, la selección iraní de fútbol femenino se niega a cantar el himno nacional durante su primer partido en la Copa Asiática de Naciones, que se disputa este año en Australia.





Mientras las notas del himno nacional iraní resonaban en el estadio, en el terreno de juego los jugadores de la delegación permanecían en silencio. Un gesto tan raro como fuerte.









Esta señal simbólica de protesta contra el régimen político iraní se produjo dos días después del inicio del conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos, y pocas semanas después de la sangrienta represión del régimen de los mulás contra su población a principios de año.





“Las integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán están bajo severas presiones y amenazas por parte de la República Islámica”escribió Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, en un post publicado en la red social X.









Esta protesta silenciosa durante un evento deportivo internacional de estas características provocó una reacción en Irán. La actitud de la delegación de mujeres iraníes se compara con un acto de rebelión. La hostilidad hacia los jugadores se dejó ver en particular en las palabras de un presentador de la televisión estatal iraní. Esto designó a los jugadores como “traidores en la guerra” y consideró que representan la “el colmo de la deshonra”.









Rápidamente surgió la cuestión de posibles represalias contra esta delegación compuesta por 26 miembros. Por lo tanto, se escucharon voces públicamente exigiendo protección para la delegación. “Corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán. Pido al Gobierno australiano que garantice su seguridad y les proporcione todo el apoyo necesario”.preguntó Reza Pahlevi.









El lunes 9 de marzo, el presidente estadounidense Donald Trump, autor de los primeros ataques con Israel que desencadenaron la guerra en Irán, exigió a Australia que tomara medidas en favor de las deportistas. Consideró que su regreso a Irán no es posible porque corren el riesgo de ser “Ciertamente asesinado”.





Entre bastidores, Australia inició conversaciones secretas con los jugadores. Lo que siguió fue increíble. Cinco jugadores, incluida la capitana Zahra Ghanbari, escaparon de su hotel durante la noche. “La policía australiana los transfirió a un lugar seguro. Firmé (Lunes) tarde su solicitud de visa humanitaria »dijo a la prensa el ministro del Interior australiano, Tony Burke.





Si cinco jugadores tienen ahora protección de Australia, oficialmente este no es el caso para los demás atletas. Aún no se ha filtrado información sobre este tema. El gobierno australiano ha dicho que está dispuesto a ayudarlos si es necesario.



