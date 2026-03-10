Dos candidatos municipales del LFI víctimas de interferencias digitales desde el exterior: lo que sabemos





Nueva injerencia extranjera en las elecciones municipales a pocos días de las elecciones: los candidatos del LFI en Marsella y Toulouse fueron objeto de una campaña de denigración digital cuyo origen geográfico aún no ha sido determinado por las autoridades.









Esta operación de manipulación se produce tras otra contra el candidato de centroderecha a la alcaldía de París, Pierre-Yves Bournazel, atribuida el viernes por Viginum, el servicio encargado de luchar contra estas manipulaciones en línea, a una red vinculada a Rusia. Esto es lo que sabemos.













Viginum tiene “Recientemente se detectaron varios sitios y cuentas en redes sociales que presentan características de falta de autenticidad”incluido “Fotos generadas por inteligencia artificial y fechas de creación comunes”.





















Esta campaña tomó la forma de un sitio falso llamado “El blog de Sofía”presentándose como la de una ex colaboradora que escribe bajo un seudónimo y afirma tener el objetivo de describir “Cómo Sébastien Delogu me lastimó y destruyó mi vida”. En particular, contiene insinuaciones que podrían sugerir violencia.

























Según “Le Monde”, esta nebulosa de cuentas falsas sería “utilizado para promover mensajes de Elnet (…) un lobby proisraelí establecido en Europa y registrado en Francia (…) en abierto conflicto con LFI”. Sébastien Delogu y François Piquemal están muy involucrados en la oposición a las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza.





“He sido el blanco desde el inicio de mi campaña de acusaciones indecentes y difamatorias”reaccionó Sébastien Delogu el martes, al margen de una rueda de prensa.





“Lamentablemente no me sorprende este tipo de prácticas”declaró por su parte François Piquemal quien, si pone “condicional” sobre la participación de Elnet, afirma que “Esta no es la primera vez que hemos recibido amenazas y acoso en línea por parte de agencias de extrema derecha israelíes”.









El coordinador nacional de LFI y diputado por Marsella, Manuel Bompard, preguntó “que las autoridades (…) velen por el respeto a la integridad del proceso electoral”.





“El patrocinador y el ejecutor de esta operación deben ser puestos a salvo”escribió sobre X, el parlamentario que figura en la lista de Sébastien Delogu, y añadió: “Nuestras elecciones no son un terreno de juego para agentes de gobiernos extranjeros, ni para barbudas y otras agencias de influencia”.





Además de los dos ataques contra candidatos, las autoridades también detectaron a finales de febrero otra interferencia digital contra las elecciones municipales, esta vez con fines lucrativos. Una red de sitios falsos operados desde el sur de Asia había atacado a varios candidatos a la alcaldía de París.