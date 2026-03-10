Nuevos ataques israelíes en Irán y Líbano, primeros repatriados franceses... Actualización sobre la situación





Israel lanzó nuevos ataques contra Irán y Líbano este miércoles 4 de marzo, y se escucharon fuertes explosiones en Beirut, mientras la guerra en Medio Oriente entra en su quinto día.





Irán sigue lanzando misiles contra Israel y el Golfo como represalia. El creciente impacto del conflicto regional está provocando que el precio del petróleo se dispare y asuste a los mercados, especialmente en Asia, donde la Bolsa de Seúl fue suspendida tras una fuerte caída.









La agencia oficial de noticias iraní IRNA informó de 1.045 muertos, entre civiles y soldados, desde el inicio de la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado. El balance oficial anterior, publicado el martes por la Media Luna Roja iraní, ascendía a 787 muertos.





“Durante la agresión militar llevada a cabo por el criminal Estados Unidos y el régimen usurpador israelí contra nuestra patria islámica, 1.045 de nuestros queridos soldados y civiles” fueron asesinados, escribe Irna, citando un comunicado de prensa de la Fundación de Mártires y Veteranos. “El rebelde régimen terrorista iraní está siendo completamente aniquilado”dijo a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmando que Irán “paga por tus crímenes”.









Los Guardias Revolucionarios afirmaron tener la “control total” del Estrecho de Ormuz, un punto de cruce clave para el comercio mundial de petróleo en la entrada del Golfo Pérsico, en un comunicado publicado el miércoles.









El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la Armada estadounidense podría escoltar a los petroleros. “si es necesario” a través del estrecho.









Irán decidió el miércoles posponer el funeral nacional del líder supremo Ali Jamenei, inicialmente previsto para la tarde en Teherán, mientras el país se enfrenta a ataques masivos israelíes-estadounidenses.













El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el miércoles que cualquier sucesor del líder supremo de Irán sería “un objetivo” pretendía ser asesinado, según un comunicado de prensa de su oficina. “El Primer Ministro y yo hemos ordenado al ejército que se prepare para actuar por todos los medios para cumplir esta misión”dijo.













El ejército israelí anunció el miércoles que había “golpear decenas” de objetivos en Irán, incluidos centros de mando en Teherán, según un comunicado de prensa. “Hace poco, la Fuerza Aérea de Israel, guiada por los servicios de inteligencia, completó una nueva ola de ataques contra los centros de mando del régimen terrorista iraní en todo Teherán”afirmó el ejército en este comunicado de prensa. “Como parte de estos ataques, el ejército arrojó decenas de municiones sobre los centros de mando de Seguridad Nacional”especifica esta nota de prensa.









Estados Unidos atacó “casi 2.000 objetivos” desde el inicio de la guerra con Irán, afirmó el martes un responsable del ejército estadounidense, asegurando que los ataques de las primeras 24 horas fueron ” dos veces “ más importantes que las llevadas a cabo al inicio de la invasión de Irak en 2003.





El ejército israelí planea continuar sus ataques contra Irán durante ” al menos “ una o dos semanas, informaron varios medios israelíes, citando informaciones comunicadas a corresponsales de defensa, en el quinto día de la guerra en Oriente Medio.









Los ataques israelíes mataron al menos a 11 personas en el Líbano el miércoles, al sur de Beirut y en Baalbek, informaron el Ministerio de Salud y los medios estatales. El ejército israelí, que pidió el miércoles la evacuación de varias localidades del sur del Líbano, había indicado anteriormente que atacaría al grupo proiraní Hezbollah hasta que se desarmara.





Por primera vez, un ataque tuvo como objetivo un hotel en Hazmieh, un suburbio cristiano de Beirut cerca del palacio presidencial y de numerosas misiones diplomáticas. Los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, también volvieron a ser atacados este miércoles por la mañana, tras una orden de evacuación del ejército israelí.





Los ataques israelíes en el Líbano han dejado 72 muertos y más de 83.000 desplazados desde el lunes, según el último informe de las autoridades libanesas publicado este miércoles por la noche. Según el Ministerio de Sanidad, unas 437 personas también resultaron heridas durante estos ataques, en respuesta a los ataques del Hezbolá proiraní en territorio israelí. La ministra de Asuntos Sociales, por su parte, indicó que 83.847 personas estaban registradas en los centros oficiales de acogida.









Los Guardias Revolucionarios afirmaron este miércoles haber disparado unos cuarenta misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes. “Hace unas horas se llevó a cabo la 17ª oleada de la Operación “Honest Promise-4” con el lanzamiento de más de 40 misiles por parte de las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hacia objetivos estadounidenses y sionistas (israelíes, nota del editor)”indicaron en un comunicado de prensa leído en la televisión estatal, que no dio más detalles.









Un misil iraní impactó este martes la base militar estadounidense Al-Udeid en Qatar. “sin causar víctimas”dijo el martes el Ministerio de Defensa de Qatar en un comunicado. Doha también dijo que había desmantelado dos células de espionaje afiliadas a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán.









Por su parte, el Ministerio de Defensa saudí anunció este miércoles por la mañana la interceptación de dos misiles y nueve drones en el espacio aéreo del país, en mensajes separados. “Dos misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en Kharj”región central del reino, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa.





















París anunció que enviaría refuerzos militares a Oriente Medio, incluidos el portaaviones Charles de Gaulle y aviones Rafale. Londres envía un buque de guerra y medios anti-drones para proteger las bases británicas en Chipre.





Dos bases francesas en la región sufrieron daños “huelgas limitadas” desde el inicio del conflicto, según el presidente francés Emmanuel Macron, que cree que Irán tiene la responsabilidad “responsabilidad primaria” de esta guerra.









Estados Unidos tiene ” permitido “ su personal diplomático no esencial abandonar Chipre, Arabia Saudita y Omán, después de que otros seis países de la región el día anterior. Estados Unidos dijo que alrededor de 9.000 de sus ciudadanos habían abandonado Medio Oriente debido a la inseguridad.













Los precios del petróleo continuaron subiendo este miércoles en Asia. En Corea del Sur, el operador de la Bolsa de Seúl suspendió la negociación después de que los dos principales índices cayeran más de un 8%, mientras que Tokio perdió más de un 4% y Hong Kong hasta un 3%. Las bolsas europeas cerraron el martes con fuertes caídas: París -3,46%, Frankfurt -3,44% y Londres -2,75%.