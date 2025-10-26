¿Por qué Aurore Bergé volvió a ser escuchada por los jueces?













La investigación, donde se sospecha que Aurore Bergé “ falso testimonio », busca saber si el ministro mantuvo relaciones especiales con Elsa Hervy, lobbysta de las guarderías privadas. ¿Necesita un recordatorio de la situación? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” vuelve a hacer balance.





· “Les Ogres”, un libro que lanza el asunto





Aurore Bergé es sospechosa de haber mentido bajo juramento sobre sus vínculos con Elsa Hervy, lobbysta de las guarderías privadas, durante una comisión de investigación sobre el modelo económico de las guarderías, en abril de 2024.





Si el ministro negó” cualquier perjurio » durante su audiencia, el periodista Victor Castanet, evoca en su libro “Les Ogres” (Flammarion) un “ pacto de no agresión » que se habría celebrado entre Aurore Bergé y Elsa Hervy. Un libro de investigación, publicado en septiembre de 2024, donde denuncia la “ voracidad » de determinados grupos de guarderías privadas que, combinados con el “ inacción » de las autoridades públicas, habría tenido, según él, impactos “ dramático » sobre el sector y los niños. En un correo electrónico revelado por la periodista, la ministra parece decirle a su jefe de gabinete en agosto de 2023, sobre el lobbyista: “ Sobre todo es una amiga 🙂 Me será de mucha ayuda.. »









Aurore Bergé sigue negando los hechos, como recuerda su abogada, la maître Jade Dousselin: “ Les recuerdo que ella siempre ha impugnado firmemente los hechos que se le imputan y que interpuso denuncia por difamación contra el libro del señor Víctor Castanet. “.





· Información judicial abierta





A finales de enero se abrió una investigación judicial, tras un informe de la secretaría de la Asamblea Nacional. Los diputados de La France Insoumise y del grupo Ecologistas y Sociales sospechan que Aurore Bergé, entonces responsable de la cartera de Familias, había pasado por alto las relaciones con los lobbies.





En esta información judicial, los gendarmes de la sección de investigaciones de París y tres magistrados del Tribunal de Justicia de la República (CJR) intentan determinar si Aurore Bergé y Elsa Hervy mantienen una relación especial, que el ministro podría haber ocultado a sabiendas. Bajo juramento, el ministro afirmó no tener “ conexión personal, íntima o amistosa, o conocidos » con el delegado general de la FFEC. Este último fue entrevistado al menos dos veces, como simple testigo, según una fuente judicial.









La investigación judicial continúa, según una fuente cercana al caso, en particular a la espera del uso de los medios digitales incautados.





· Escuchado de nuevo









Ya escuchada por primera vez el 12 de junio, la Ministra de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Discriminación fue escuchada nuevamente el 9 de octubre. “Al final de su segunda audiencia, la señora Aurore Bergé fue puesta nuevamente bajo la condición de testigo asistido”dijo su abogada, Maître Jade Dousselin.





El escándalo de las guarderías privadas en Francia reveló que una mayor búsqueda de rentabilidad habría provocado una degradación de las condiciones de acogida de los niños y sufrimiento para el personal.