“El alto el fuego en Gaza frena las sanciones contra Israel; sin embargo, hay que decidirlas e implementarlas”





Así pues, desde el 13 de octubre asistimos a la primera fase del “plan de paz” de Donald Trump para Gaza. Evidentemente, sólo podemos alegrarnos de ver por fin cesar los combates y liberar a los rehenes y prisioneros.





Sin embargo, fue un espectáculo lamentable en la Knesset. (Parlamento israelí)donde el autócrata Donald Trump y el criminal de guerra Benjamín Netanyahu se felicitaron efusivamente, y Donald Trump se jactó en particular de la contribución decisiva de las armas estadounidenses a la destrucción total de la infraestructura civil del enclave palestino y a la matanza de al menos 70.000 palestinos, la gran mayoría de ellos mujeres y niños.





El gobierno israelí también se negó a liberar a los prisioneros palestinos más emblemáticos como Marwan Barghouti y los médicos Hussam Abu Safiya y Marwan Al-Hams, secuestrados en Gaza. Fiel a su política pro-Hamás de larga data, Benjamín Netanyahu eliminó de la lista a 11 detenidos pertenecientes a la OLP de Mahmoud Abbas para reemplazarlos con 11 detenidos de Hamás. Todavía quiere impedir el surgimiento de cualquier liderazgo que pueda fortalecer a la Autoridad Palestina para bloquear cualquier posibilidad de construir un Estado palestino.





Durante el intercambio, después de dos años de detención, los rehenes israelíes estaban evidentemente muy debilitados. Pero muchos presos políticos palestinos también tenían dificultades para caminar y tenían marcas de la violencia sufrida en las cárceles israelíes. Varios de ellos detallaron estas torturas, pero esto recibió poca atención por parte de los medios franceses y europeos. Varios restos de palestinos que murieron bajo custodia, entregados por Israel, mostraban marcas inequívocas: ojos con los ojos vendados, manos y pies atados, marcas de estrangulamiento, mutilación y quemaduras. Muchos de los palestinos liberados fueron deportados al extranjero, sin siquiera poder volver a ver a sus seres queridos, mientras que las fuerzas de ocupación israelíes comenzaron de nuevo al día siguiente a acosar a las familias de los prisioneros que habían sido liberados en Cisjordania. Además, a pesar del intercambio, más de 10.000 palestinos siguen languideciendo en prisiones israelíes, tras un juicio ante un tribunal militar sin acceso al expediente o en “detención administrativa” ilimitada, sin ningún marco legal.









¿Se mantendrá este alto el fuego? El mundo entero finge creerlo. El plan Trump, sin embargo, es “paz” sólo de nombre, que el presidente de Estados Unidos vendió a los medios de comunicación y a una comunidad internacional que busca un respiro después de dos años de genocidio atroz.





Como era de temer, el Gobierno israelí ya está violando el alto el fuego que acaba de firmar, como ocurrió en marzo cuando Benjamín Netanyahu rompió unilateralmente la tregua concertada con Joe Biden. Varias decenas de habitantes de Gaza han sido asesinados por el ejército israelí desde el 13 de octubre y sólo permite la entrada en el enclave de 300 camiones por día en lugar de los 600 acordados, manteniendo cerrado el cruce de Rafah, contrariamente al acuerdo alcanzado. La máxima prioridad hoy es la ayuda humanitaria y el restablecimiento de los servicios mínimos básicos, pero, como desde hace dos años, el ejército israelí sigue obstruyendo el flujo de suministros muy necesarios.









El gobierno de Benyamin Netanyahu también amenaza con reanudar los combates porque Hamás sólo ha devuelto los cuerpos de 12 de los 28 rehenes que murieron en Gaza. Sin embargo, estos cuerpos desaparecidos están indudablemente enterrados bajo los montones de escombros causados ​​por los bombardeos israelíes junto con los de miles de palestinos desaparecidos. Hay motivos para temer que el gobierno israelí aproveche cualquier pretexto para reanudar la limpieza étnica del enclave del que todavía ocupa el 50% del territorio.





Sin embargo, una cosa es segura: el anuncio del alto el fuego frena las sanciones contra Israel, que se hacían inevitables dada la presión de la opinión pública. El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre no debería, en particular, adoptar las sanciones propuestas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Este frágil alto el fuego ofrece un pretexto a la Comisión para enterrar su plan de suspender parcialmente el acuerdo de asociación (entre la Unión Europea e Israel).









Nosotros, los ambientalistas, sin embargo, pedimos que se decidan y apliquen estas sanciones. La paz sin justicia es inconcebible y la Unión Europea no puede apoyar la impunidad. Asimismo, Europa debe exigir que los innumerables crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante esta guerra sean juzgados por tribunales internacionales, como solicita en el caso de Ucrania. ¿Pero apoyará también la justicia internacional en el caso del conflicto de Gaza?





Lamentablemente, el resto de la historia se conoce porque ya se ha repetido muchas veces durante las últimas décadas: los europeos serán llamados a pagar para reparar la destrucción cometida por el ejército israelí en Gaza. Europa exige que Rusia compense a Ucrania por el daño que ha causado en este país y también se apoderará de facto pronto de los activos rusos congelados en Europa con este fin. En el caso de Gaza, sería igualmente lógico exigir que los israelíes paguen para rehabilitar la infraestructura civil del enclave.









Si debemos contribuir financieramente una vez más a la reconstrucción de Gaza, esto sólo puede y debe ser a cambio de avances precisos y vinculantes hacia el establecimiento de un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, tal como lo establece el derecho internacional. Europa debe ocupar plenamente su lugar en la marcha hacia la paz en Oriente Medio y dejar de ser sólo el sustituto silencioso de un Trump que está socavando el derecho internacional.





Lista de firmantes:





