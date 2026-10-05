Por qué Attal pide una “gran coalición” que incluya a la izquierda socialdemócrata y la derecha republicana

Con grandes dificultades, Gabriel Attal intentó convocar una concentración. Haciendo la observación de que ” persona “en el espacio político entre LFI y RN, “No es favorita ni está en condiciones de vencer a Marine Le Pen” En la segunda vuelta actual, el candidato presidencial del Renacimiento aboga por una “gran coalición que reúne a votantes desde la izquierda socialdemócrata hasta la derecha republicana”.

Esto no se construiría ““en contra” pero “a favor” de una visión: Europa, la competitividad de nuestra economía, los valores de la República y el progresismo”defiende el ex primer ministro Emmanuel Macron en una entrevista con “Parisien”. La iniciativa, sostiene, apunta más precisamente “de los electores tentados por Raphaël Glucksmann a los de la derecha republicana”.

“Hablo con ellos. Porque hay votantes, tanto de izquierda como de derecha, que preferirían otra opción que un candidato que no tendrá ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta. »

Con esta convocatoria, Gabriel Attal parece ampliar un palo hacia la izquierda, tras haber “Escuché a líderes socialistas defender la capitalización para las pensiones, la competitividad o la responsabilidad presupuestaria”. “¡ Mucho mejor !se felicita. Junto con la defensa de Europa y el apoyo a Ucrania, estos son elementos que pueden unirnos. Por mi parte también he evolucionado, sobre todo en el método y en el reparto del poder”..

Sólo que los partidarios de Raphaël Glucksmann se apresuraron a cerrar la puerta a esta propuesta, considerándola un “truco de comunicación”. “Y el heredero del macronismo intentó inventar… el macronismo”bromeó sobre X el jefe de los diputados del PS, Boris Vallaud. “Los franceses esperan una ruptura total con los últimos 10 años, tanto en el proyecto de país como en la forma de gobernar. Lideraremos esta ruptura con nuestros camaradas ambientalistas y comunistas”suplicó, pidiendo a Gabriel Attal que dejara a Raphaël Glucksmann “aparte de sus tomas de comunicación”.

Esta coalición, “ni siquiera en un sueño”lanzó el senador ecologista Yannick Jadot, también partidario de Raphaël Glucksmann. porque este ultimo “trae la ruptura con 10 años de descuido, incompetencia, soberbia, cinismo, injusticia social y negación climática”. En cuanto al diputado de la Plaza Pública Sacha Houlié, ex macronista, respondió que “Los proyectos políticos que presentaremos a los franceses son opuestos entre sí”. “Llevamos una línea clara que excluye definitivamente cualquier negocio loco de esta naturaleza”.

A la derecha, el jefe de LR, Bruno Retailleau, también descartó cualquier acercamiento, criticando “macronismo temporada 3”. “Será sin nosotros”aseguró.

Sin embargo, es difícil no ver esta maniobra como una admisión de la propia debilidad. Lanzado desde hace cuatro meses en una campaña hiperactiva, Gabriel Attal lucha por generar una dinámica que le permita superar a Édouard Philippe, que sigue aventajándole según las distintas encuestas de opinión.

Con la publicación de un libro, una declaración de candidatura cuidadosamente escrita en Aveyron, una primera reunión en París y un verano en todos los frentes, el candidato del Renacimiento ciertamente se ha multiplicado. Pero cuando él y Edouard Philippe se someten a la prueba juntos, está claramente por delante del alcalde de Le Havre. Según los estudios de opinión, Gabriel Attal, que suele ser cuarto detrás de los candidatos RN, LFI y Raphaël Glucksman, ni siquiera superaría el obstáculo de la primera vuelta.

“Nadie se retira del partido. Nadie está en condiciones de ganar ni de tener garantizado el pase a segunda ronda”pone en perspectiva al interesado, convencido de que todavía tiene todas sus posibilidades. En este sentido, reiteró que no excluye la “posibilidad” de una primaria que puede ser “una solución” para regular las ambiciones, mientras que según él, por el momento, no “candidato natural”.

Un trabajo de la Fundación Jean-Jaurès, publicado hace unos días, destaca que a pesar de su “proximidad”los electorados de Attal y Philippe no se superponen por completo. El del candidato de Horizontes es mayor, más derechista y apegado a la restauración de cuentas mientras que el de Gabriel Attal es más joven, más “central” y en primer lugar atentos a la valorización del trabajo.

Con un 56% de los votantes de Gabriel Attal votando a Edouard Philippe en caso de manifestación y un 44% de los votantes de Edouard Philippe en el caso contrario, se ha producido un acercamiento. “No sería suficiente con sumar automáticamente sus electores”concluyen los autores. Suficiente para alimentar los temores de un juego en el que todos pierden en el campo macronista.

Está previsto que Gabriel Attal se reúna en Lyon el 10 de octubre.