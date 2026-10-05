Bloqueo de las escuelas secundarias: ¿la movilización perderá fuerza o se fortalecerá esta semana?

llamadas a un “semana negra” multiplicar en las redes sociales, y se esperan bloqueos todos los días en las escuelas secundarias. Este lunes 5 de octubre, en los 3.700 liceos del país se impartirán clases “total o parcialmente” suspendido en 400 a 500 establecimientos donde las condiciones de seguridad no son “no unidos”afirmó el domingo el ministro de Educación, Edouard Geffray. En Isla de Francia, se cerrarán más de un tercio de los colegios secundarios, es decir, más de 160 establecimientos, según la presidenta de la región de LR, Valérie Pécresse.

En vísperas de la “movilización intersindical” en la Educación Nacional, los bloqueos serán especialmente examinados, en particular por el gobierno que pretende sancionar a los alborotadores.

En una hoja de ruta enviada a sus ministros el domingo por la noche, el primer ministro Sébastien Lecornu pide inmediatamente que se reanuden las clases. ” en todos lados “ cuando sea posible, establecer un calendario para responder parcialmente a las demandas.

Y “antes de fin de mes”él presentará “primeras decisiones con su financiación y calendario” en cinco proyectos, resultantes de temas planteados por los consejos académicos de la vida escolar secundaria. En el menú: “garantizar los cursos, mejorar las relaciones con los consejos regionales responsables de ellos, organizar mejor las jornadas, hacer más transparente el Parcoursup y dar seguimiento a las palabras de los estudiantes de secundaria. » todo con “1.200 millones de euros adicionales para la Educación Nacional” previsto para el presupuesto de 2027.

Y el Primer Ministro aclaró que“en paralelo” examen de la factura “el que rompe paga”. Este texto prevé responsabilizar colectivamente a los participantes en una reunión de los daños cometidos en ella, sin que tengan que demostrar que son los autores. Será examinado en el Senado el 27 de octubre, anunció este lunes por la mañana el portavoz del Gobierno en Europa 1. Maud Bregeon estimó que este texto “nos permite asumir una forma de responsabilidad colectiva”utilizando en particular “una parte de las asignaciones de los padres” quién debe reembolsar los daños causados ​​por sus hijos menores.

Una medida que la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, calificó esta mañana en TF1 como “populista. » Ella fustigó al “ 10 días de retraso » de la hoja de ruta y pidió “responder a las demandas” “poniendo los medios sobre la mesa”comenzando con “cancelar recortes de empleo” anunciado en el proyecto de presupuesto de 2027.

El sindicato de la escuela secundaria prometió una “acto III” del martes, al que convocó una amplia intersindical de Educación Nacional. La CGT prometió ser “junto a” estudiantes de secundaria, en particular “seguro” las manifestaciones, y llamó a los trabajadores de la energía, en huelga, a unirse a ellas. Sophie Binet pidió “proteger manifestaciones” mañana estudiantes de secundaria, diciéndose a sí mismos “escandalizado” represión policial “inédito. » Ex CPE, invitó al gobierno a “permitir al personal educativo abrir el diálogo”especificando que “La violencia siempre perjudica a las movilizaciones” según ella.

Los políticos piden una reunión intergeneracional. El alcalde del LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko anunció durante una manifestación organizada en su ciudad que “si somos aún más”eso “todos los adultos bajamos a solidarizarnos con los estudiantes de secundaria, la movilización iría mejor y quizás también tengamos mejor consideración” de esta movilización.

Ya el sábado 3 de octubre, Jean-Luc Mélenchon estimó que “El deber es ayudar y proteger a nuestros jóvenes. » El líder rebelde así propuesto, como otros, “tener “cascos blancos” o brazaletes blancos alrededor y en las manifestaciones del 6 de octubre”. El candidato presidencial comunista, Fabien Roussel, se le unió y el domingo pidió a profesores, empleados y activistas que apoyen a los estudiantes de secundaria para que “Surgen reclamos en lugar de violencia”.

Pero Matignon cree que el movimiento se ha desplazado hacia “violencia urbana”. El ejecutivo ha registrado 5.000 detenciones desde el inicio del movimiento, entre ellas aproximadamente el 85% de menores, 24 establecimientos “quemado o saqueado” Y “78 funcionarios de Educación Nacional heridos”, “generalmente por extraños” a los institutos afectados, según Edouard Geffray.

Varios sindicatos y asociaciones, como la Liga de Derechos Humanos, acusan al gobierno de “reprimir” estudiantes de secundaria con brutalidad “desproporcionado”para silenciar las demandas “legítimo”. En voz de su coordinador Manuel Bompard, Francia insumisa, acusada por el ejecutivo de haber superado las brasas, afirmó el domingo “deplorar” la violencia, pero lamentó que el ejecutivo ” resumen “ el movimiento a estos desbordes.