Política exterior, ICE, instituciones… Una mirada retrospectiva al destructivo segundo mandato de Donald Trump





Ofensiva proteccionista, expulsiones masivas de inmigrantes ilegales, desmantelamiento de secciones enteras del Estado federal… Desde su sonoro regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 para un segundo mandato, Donald Trump ha adoptado una salva de medidas y compromisos en línea con su doctrina “Estados Unidos primero”. Una mirada retrospectiva a doce meses de mandato que cambiaron el rostro de Estados Unidos.





• Una guerra comercial global en un contexto de alta inflación





Donald Trump hundió al mundo en guerras comerciales al anunciar, a su regreso al poder, una serie de nuevos aranceles aduaneros. Inicialmente se centró en Canadá, México y China, pero finalmente se centró en casi todo el mundo en lo que llamó el “Día de la Liberación”en abril de 2025. Lo suficiente como para provocar caídas vertiginosas en las bolsas y abrir un período de incertidumbre a través de anuncios, cambios radicales y acuerdos marco, mientras los hogares estadounidenses han sufrido una subida de precios.





De hecho, la inflación fue un fuerte argumento de campaña para el republicano: pero para los estadounidenses, el aumento del gasto actual es doloroso. Los alimentos aumentaron un 3,1% interanual en 2025. Aún más espectacular, el precio del gas aumentó un 10,8% durante el período y la electricidad un 6,7%. La administración Trump destaca sistemáticamente los precios en el surtidor, que han caído. (-3,4%). Y el presidente asegura que sus cifras son “excelente”.









Donald Trump también aplicó en julio de 2025 su “Big Beautiful Bill Act”, piedra angular de su programa económico: aumento de los recortes de impuestos, exención de impuestos sobre las horas extras y las propinas, aumento de un crédito fiscal por hijos y nada menos que 46.500 millones de dólares (unos 40.000 millones de euros) para la construcción del muro fronterizo con México. Todo ello financiado gracias a importantes recortes presupuestarios, en particular en la ayuda alimentaria o en el programa Medicaid, que ofrece cobertura sanitaria a unos 70 millones de personas de bajos ingresos.





• Un presidente que es un “arquitecto de la paz” pero va a la guerra





Autoproclamado “presidente de la paz”Donald Trump se embarcó en una carrera frenética para ganar el Premio Nobel, afirmando haber puesto fin a ocho guerras. La realidad era más compleja: República Democrática del Congo y Ruanda, Camboya y Tailandia, Armenia y Azerbaiyán, Egipto y Etiopía… Estos conflictos “resuelto” no fueron realmente – o no por él.





Sus resultados sobre la guerra en Ucrania, que había prometido resolver en “veinticuatro horas”y el conflicto en Gaza también son decepcionantes. En el primer caso, el presidente estadounidense ha multiplicado sus reveses, contra Volodymyr Zelensky y luego contra Vladimir Putin, y los esfuerzos por aplicar un plan de paz siguen siendo laboriosos. En el segundo, después de meses de alineamiento casi total de Washington con las posiciones de Benjamín Netanyahu, la entrada en vigor, el 10 de octubre de 2025, de un alto el fuego había dejado entrever una escasa esperanza de un fin de la guerra. Pero los ataques continúan en Gaza, la situación humanitaria sigue siendo catastrófica y las perspectivas de paz distantes, aunque el plan estadounidense entró en su segunda fase a mediados de enero.









Sobre todo, a pesar de sus promesas de mantener a Estados Unidos alejado de las guerras, el presidente estadounidense ha lanzado a su país a una carrera intervencionista: contra el Estado Islámico en Siria, Nigeria y Somalia, contra las infraestructuras nucleares en Irán, contra los rebeldes hutíes en Yemen, etc. Estados Unidos ha aumentado sus ataques en países extranjeros. En verano, el país desplegó una importante fuerza militar en el Caribe y bombardeó barcos procedentes de Venezuela en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, la administración Trump capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y anunció que pondrá al país bajo tutela. Y entre Groenlandia y Cuba, las ambiciones exteriores del jefe de Estado estadounidense no han terminado. En política internacional, Donald Trump también se ha distinguido por dar la espalda a los europeos, aliados históricos que se han convertido en blanco de múltiples amenazas y muestras de desprecio.





• ICE, policía de inmigración que siembra problemas y miedo





Donald Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus principales prioridades. Estados Unidos registró así un saldo migratorio negativo en 2025, el primero en al menos cincuenta años, según un informe de la Brookings Institution publicado el 13 de enero. Esta lucha ha dado lugar a excesos impresionantes. Los arrestos violentos realizados por hombres enmascarados, que parecen ser aleatorios y apuntar a personas no blancas, han causado gran preocupación entre los estadounidenses.





ICE, la policía de inmigración, está llena de controversias. Ya no se contabilizan los casos de personas detenidas a pesar de tener antecedentes penales limpios, al igual que los “errores” conduciendo a la detención y expulsión de personas con estatus legal. Miles de inmigrantes han sido expulsados ​​a países de los que no sabían nada, o a centros de detención que funcionan de forma opaca. Las muertes de migrantes detenidos por ICE alcanzaron su nivel más alto en veinte años en 2025, con al menos 30 muertes en centros de detención.









Las comunidades se organizan para proteger a sus vecinos inmigrantes y las redadas de ICE se interrumpen periódicamente. Ante enfrentamientos entre manifestantes y policías de inmigración, Donald Trump desplegó la guardia nacional en Los Ángeles en junio de 2025, sin petición del gobernador de California. A principios de enero, una operación contra ICE se volvió trágica cuando un agente mató a tiros a Renée Nicole Good, madre y ciudadana estadounidense de 37 años, en Minneapolis, Minnesota, lo que generó temores de una mayor escalada de la impunidad.





• La salud, la educación y los derechos de las minorías en el punto de mira





Como el resto de la derecha y la extrema derecha, Donald Trump ha hecho de la escuela una zona de guerra cultural. En su batalla contra la ideología llamada “despertar”, el presidente ordenó, en marzo de 2025, el desmantelamiento del Ministerio de Educación. Luego anunció la transferencia de sus responsabilidades, incluido el desarrollo de programas, a los Estados. Pero el proyecto aún requiere la aprobación del Congreso.





Otro trastorno: la entrada de la ideología “MAHA” (por “Make America Healthy Again”) en el Ministerio de Salud con el nombramiento de Robert Kennedy Jr, conocido por sus posiciones controvertidas y su escepticismo sobre las vacunas. Reformó el sistema de salud debilitando a las agencias de salud y rompiendo muchas salvaguardias, particularmente en materia de vacunas. A esto se suma una ofensiva de la administración Trump contra los programas de diversidad o inclusión, así como ataques directos contra ciertas minorías, en particular las personas transgénero.





• Sepulturero del clima





El clima se ha convertido en un objetivo importante para Donald Trump, aunque la situación sea cada vez más alarmante. “Taladra, nena, taladra” – “perfora, cariño, perfora” – dijo durante su toma de posesión, ilustrando su estrategia energética exclusivamente fósil. Desde entonces, el presidente estadounidense ha atacado las turbinas eólicas y los coches eléctricos y ha retirado a Estados Unidos de los acuerdos de París de 2015.





En septiembre de 2025, desde el podio de la Asamblea General de la ONU, provocó fuertes reacciones al atacar la ciencia climática, calificando el calentamiento global como un “La mayor estafa de nuestra historia” y alabando el carbón “limpio y hermoso”. A principios de enero, lanzó una nueva carga contra la diplomacia climática al ordenar la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones identificadas por Washington como no sirviendo “Más intereses americanos”, incluido el del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, un referente en ciencia climática.





• Salida de organizaciones internacionales





Donald Trump continuó implementando su visión de “Estados Unidos primero” aparentemente dando la espalda a múltiples organizaciones internacionales. En particular, decidió retirar una vez más a Estados Unidos de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), a la que el país había vuelto a incorporarse bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. Y cerró de un portazo la puerta de la Organización Mundial de la Salud. El republicano también recortó la ayuda estadounidense en el extranjero, recortando los presupuestos de muchas agencias de la ONU obligadas a reducir sus actividades humanitarias sobre el terreno, como el Alto Comisionado para los Refugiados o el Programa Mundial de Alimentos.





• Una deriva preocupante detrás de un poder maximalista





Donald Trump ejerció una versión maximalista del poder y sacudió los pilares de la democracia. Actúa, según sus oponentes, despreciando los derechos fundamentales y las instituciones de poder. Atacó implacablemente a sus oponentes con insultos, amenazas, recortes de subsidios y medidas de represalia, como cuando envió guardias nacionales a varias grandes ciudades demócratas, afirmando que actuaba contra el crimen. También ha lanzado una cruzada contra universidades y medios de comunicación que no le son favorables, aumentando la intimidación y los ataques legales. Varios medios de comunicación y universidades parecieron darse por vencidos.









El presidente estadounidense también ha socavado el poder del Congreso, dejando de lado numerosas decisiones como las relativas a los derechos de aduana o las intervenciones extranjeras, así como la independencia de su administración. Quien intentó revertir su derrota en las elecciones de 2020 galvanizando a sus seguidores durante el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, finalmente aumentó las referencias a un posible tercer mandato, lamentando en varias ocasiones que la Constitución le prohíbe presentarse nuevamente.