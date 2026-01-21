“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no está muerta. Se ha vuelto política”





El 7 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluidas 31 vinculadas al sistema de las Naciones Unidas y a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta decisión marca un supuesto declive de la mayor economía del mundo en lo que respecta a la cooperación multilateral sobre el clima. Sus consecuencias van mucho más allá de la diplomacia: afectan directamente a la responsabilidad social corporativa (RSE) y a los marcos que hasta ahora han estructurado las ambiciones globales en términos de sostenibilidad.





En este contexto, existe una gran tentación de declarar la muerte de la responsabilidad social corporativa (RSE). Víctima de la “simplificación regulatoria”, los reveses políticos europeos, el debilitamiento percibido de las obligaciones de presentación de informes y transparencia inducido por las directivas europeas CSRD y CSDDD, o una reacción conservadora que equipara cualquier restricción ambiental con una desventaja económica. El diagnóstico es atractivo. Pero es falso.





Porque si miramos atrás, la RSE en los años 2000 era a menudo sólo un ejercicio de comunicación. Publicar un informe de sostenibilidad fue suficiente para “marcar la casilla”. Los indicadores eran vagos, difícilmente comparables y rara vez auditados. Trayectorias climáticas inexistentes. La cadena de valor en gran medida ignorada. La RSC no interfirió en las decisiones de inversión, compras, innovación o estrategia. Ella no molestó a nadie. No costó mucho. Y sobre todo, no transformó casi nada.





Hoy la situación es exactamente la contraria. Nunca la RSE ha sido tan estructurante, tan integrada, tan conflictiva. Y ésta es precisamente la señal de que se ha vuelto central. Si ahora se le ataca frontalmente no es porque sea inútil, sino porque está empezando a producir efectos reales. A pesar de sus límites, la RSE ha obligado a miles de empresas a afrontar sus emisiones, su dependencia de recursos, sus impactos sociales y sus riesgos climáticos. Llevó el clima, la biodiversidad y la sostenibilidad a los comités ejecutivos, los departamentos financieros y las decisiones de inversión. Este cambio de estatus –de una función cosmética a una palanca estratégica– ha hecho que la RSE sea política, porque ahora toca el corazón del modelo económico.





A principios de 2025, muchos líderes de sostenibilidad anticiparon un año de consolidación y reorientación. Hasta entonces, los factores externos (el Acuerdo Verde Europeo, la presión de los clientes, las expectativas de los inversores) impulsaban la transformación. Las iniciativas americanas han llevado a la Unión Europea a adoptar un discurso de ” romper “materializado en el paquete Omnibus. Esto redujo el alcance y la carga del cumplimiento, al dirigirse principalmente a las empresas con los impactos más significativos. Combinado con las incertidumbres económicas y la reestructuración política, este cambio ha llevado a ciertas empresas a desacelerar o posponer proyectos.





Pero reduzca esta secuencia a una “parada del reloj” Sería un error de análisis. El Pacto Verde Europeo se mantiene, con objetivos sin cambios de neutralidad climática, economía circular y responsabilidad social. Y Europa ya no está sola: China, Hong Kong, Singapur e incluso Japón han reforzado recientemente sus requisitos de presentación de informes de sostenibilidad. Las empresas operan ahora en un mundo donde los estándares globales están más fragmentados, pero donde las expectativas locales y regionales están aumentando.





En este contexto, la RSE está experimentando una profunda transformación. Deja de ser un departamento aislado para convertirse en una responsabilidad compartida entre finanzas, compras, innovación, marketing y operaciones. Se vuelve mensurable, no por obsesión burocrática, sino porque el acceso a los mercados, la financiación, las licitaciones y la legitimidad social ahora dependen de datos creíbles. La explosión de los requisitos de presentación de informes ha expuesto debilidades, pero también ha acelerado la inversión en automatización, digitalización e integración de datos.





Sobre todo, la RSE es cada vez más exigente. Menos centrado en la reducción marginal de impactos negativos, más orientado a transformaciones de modelos económicos: circularidad, economía de funcionalidad, sobriedad material, deslocalizaciones parciales, cooperación sectorial. En otras palabras, la RSE sale del registro del conformismo para entrar en el del coraje económico.





En un mundo fragmentado y polarizado, las empresas ya no pueden darse el lujo de una inacción que refuerce las trayectorias climáticas, sociales y democráticas actuales. Cada día, a través de sus inversiones, sus productos, sus historias y sus alianzas, las empresas eligen el mundo que ayudan a consolidar. Esto es exactamente lo que muchos departamentos de RSC continuaron haciendo en 2025. Si bien muchos temían una caída repentina, el año terminó con una dinámica mucho más estable de lo esperado. Las empresas siguieron integrando la RSE en el centro de su estrategia y cultura, descompartimentalizaron las organizaciones, invirtieron en sistemas de datos, mantuvieron el diálogo con sus partes interesadas, definieron objetivos claros acompañados de hojas de ruta creíbles y fortalecieron la cooperación sectorial. Es posible que el paquete Omnibus haya aliviado algunas obligaciones. Pero no detuvo el tiempo. Para la RSE, el tiempo sigue corriendo y no retrocederá.





Stéphane His es presidente de la asociación Energías Renovables para Todos. Experto en energía, trabaja en particular para la consultora de estrategia en materia de RSC Sustenuto.