Lo que necesita saber sobre la votación del Parlamento Europeo a favor de la remisión al Tribunal de Justicia de la UE





El Parlamento Europeo votó este miércoles 21 de enero a favor de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la legalidad del acuerdo entre la UE y Mercosur, una decisión recibida con gritos de alegría de los agricultores de Estrasburgo. Los eurodiputados apoyaron esta acción legal con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





· Qué cambiará esta votación





Esta remisión al Tribunal bloquea teóricamente durante varios meses la entrada en vigor de este acuerdo comercial con América Latina. Mientras tanto, sin embargo, la Comisión Europea tiene la posibilidad de aplicar el tratado provisionalmente si así lo desea. La remisión al Tribunal podría retrasar un año y medio la votación global del Parlamento Europeo sobre la ratificación de este tratado firmado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.





Y esta primera votación da una señal sobre el equilibrio en Estrasburgo, en un expediente fuertemente marcado por consideraciones nacionales. Los eurodiputados franceses de todos los bandos se oponen, por ejemplo, a este tratado de libre comercio con Mercosur.









Este acuerdo debería permitir a la UE exportar más automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a América Latina, al tiempo que facilitaría la entrada a Europa de carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.





· Alegría de los agricultores frente al Parlamento





La votación de los eurodiputados fue recibida con alegría por cientos de agricultores, todavía reunidos frente al Parlamento Europeo un día después de una manifestación de varios miles de ellos. “Podemos estar orgullosos (…) Estamos agotados, llevamos meses y meses, años con este tema”reaccionó Quentin Le Guillous, secretario general de los Jóvenes Agricultores.









· “Francia es responsable de decir no cuando sea necesario”





El Parlamento Europeo “se expresó consistentemente con el cargo” de Francia, reaccionó este miércoles el jefe de la diplomacia francesa, tras la votación de los eurodiputados a favor de una remisión al Tribunal de Justicia de la UE para verificar la legalidad del acuerdo con los países del Mercosur. “Francia está dispuesta a decir no cuando es necesario y, a menudo, la Historia le da la razón”añadió Jean-Noël Barrot en un mensaje publicado en X. “La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria”añadió, mientras que los agricultores franceses están fuertemente movilizados contra este acuerdo.









El jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu, citó el mensaje de su ministro y añadió que se trataba de una votación. ” importante “ quien tuvo que ser respetado “. Ante la ira de los agricultores franceses que se movilizaron durante varias semanas contra este tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Mercosur, el Primer Ministro anunció varias medidas, incluido un proyecto de ley. “emergencia” agrícola que será examinado en el Parlamento “antes del verano”.





· La Comisión y Alemania lamentan esta votación





La Comisión Europea afirmó este miércoles “arrepentirse” el voto de los eurodiputados, que emprendieron acciones legales por la validez del acuerdo comercial con los países del Mercosur. “Según nuestro análisis, las preguntas planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”lamentó un portavoz del ejecutivo europeo, Olof Gill.





La canciller alemana calificó este miércoles de “lamentable” el voto de los eurodiputados a favor de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE para verificar la legalidad del acuerdo con los países del Mercosur. esta decisión “No entiende bien la situación geopolítica”dijo Friedrich Merz en un mensaje publicado en X. “Convencidos de la legalidad del acuerdo”dijo que deseaba serlo “aplicado provisionalmente”.