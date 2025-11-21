“Podríamos hacer campaña en torno a un tándem en lugar de un supuesto “salvador supremo””





El sábado 15 de noviembre asistimos a una reunión en Trappes (Yvelines) que reunió a Lucie Castets, François Ruffin, Clémentine Autain, Marine Tondelier y Olivier Faure para anunciar unas primarias en el otoño de 2026 con el fin de nominar un candidato común para las elecciones presidenciales.





A esta reunión siguió, el domingo 16 de noviembre, otra reunión en Pontoise (Val-d’Oise) que reunió a Bernard Cazeneuve, François Hollande y Raphaël Glucksmann, quienes se niegan categóricamente a suscribir tal perspectiva. Mientras tanto, el líder de los rebeldes, Jean-Luc Mélenchon, continuaba su cruzada en solitario.





Para la “gente de izquierda” ante semejante espectáculo había realmente motivos de desesperación. Podríamos decir legítimamente que todo está perdido y que el Rally Nacional tiene un bulevar enfrente…









Sin embargo, ¿podremos salir de este impasse? En primer lugar, estamos obligados a partir de la hipótesis –razonable– de que, por parte de La France insumise, no hay nada más que hacer: Jean-Luc Mélenchon querrá ir solo de todos modos, con la esperanza de repetir la hazaña de 2022. Además, las diferencias programáticas son demasiado importantes, especialmente en cuestiones centrales como Ucrania, como para esperar reunir a todos los de la izquierda. En este contexto, la única pregunta que vale la pena plantearse es cómo unir al resto de la izquierda.





No empieces con las elecciones presidenciales.





Probablemente no podamos esperar lograrlo si ponemos en primer plano la cuestión de las elecciones presidenciales, como implica la propuesta de unas primarias en el otoño de 2026. Más bien deberíamos empezar por construir algo parecido a lo que fue la Federación de la Izquierda Democrática y Socialista (FGDS), impulsada por François Mitterrand en los años 1960: una confederación flexible de partidos y grupos que ocupan el espacio político de la izquierda socioecológica, abierta también a los ciudadanos y personalidades de la “sociedad civil”. » que quisiera unirse a ella directamente.









En este marco, deberíamos empezar acordando, en la primavera de 2026, un programa de gobierno común. Sin embargo, esto debería centrarse en algunas medidas prioritarias adaptadas a las limitaciones impuestas por la época y así distinguirse claramente del programa “Papá Noel” carente de credibilidad del difunto Nuevo Frente Popular. (Se formó una coalición de partidos de izquierda para las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024). Al mismo tiempo, será necesario acordar candidatos comunes en cada circunscripción para futuras elecciones legislativas.





Integrar la aplicación en un equipo





Sólo entonces será necesario abordar la cuestión de la candidatura presidencial introduciéndola en el marco de un equipo y de una concepción de la función en la que sea realmente el gobierno el que deberá gestionar el país y no el presidente. Podríamos alcanzar este objetivo, en particular, nombrando al mismo tiempo a un candidato al puesto de Primer Ministro para luego hacer campaña en torno a un tándem y no simplemente a un “salvador supremo” que supuestamente sacaría al país de la crisis por sí solo gracias a su genio personal.









La designación de uno y otro podría ser objeto de un procedimiento de elección distinto de una primaria si esto resulta ser un obstáculo para la construcción de tal sindicato o demasiado complejo para organizarse en un tiempo que se ha vuelto demasiado corto. En 1965 y 1974, François Mitterrand fue designado candidato conjunto de la izquierda mediante un acuerdo entre partidos. En ambos casos, esto permitió a esta izquierda ganar impulso y aparecer en la segunda vuelta, incluso si finalmente no ganó.





Evidentemente, todavía estamos muy lejos de ello y, por el momento, lamentablemente lo peor sigue siendo lo más probable. Pero nunca está seguro. Como bien dijo el escritor estadounidense Mark Twain, “padre” de Tom Sawyer y Huckleberry Finn: “No sabían que era imposible, así que lo hicieron”…





EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión.