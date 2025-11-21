Las negociaciones tropiezan en la recta final sobre los combustibles fósiles





¿Una conferencia sobre el clima en vano? Este es el temor de varios países cuando la COP30, que se celebra en Belém, en la Amazonía brasileña, entró en su último día el viernes 21 de noviembre. Retrasadas por un incendio, las caóticas negociaciones climáticas entre casi 200 países no lograron llegar a un consenso.









En cuestión: bandos que siguen muy opuestos a los combustibles fósiles. Un término que ni siquiera se menciona en el borrador final propuesto por la presidencia brasileña. Varios países, empezando por Francia, han expresado públicamente su enfado por esta falta de ambición. Y amenaza con bloquear el proyecto.





• No se menciona la palabra “fósiles” en el borrador del acuerdo.





La presidencia brasileña de la 30ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebra en Belém desde el 10 de noviembre, puso este último día sobre la mesa un proyecto de texto con una gran omisión: no contiene la palabra “fósiles”.





“Esto está lejos de la ambición que necesitamos en materia de mitigación. Estamos decepcionados con el texto que está actualmente sobre la mesa”declaró el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, en un comunicado de prensa. “Este texto es decepcionante: no menciona los combustibles fósiles, responsables de más del 80% del calentamiento global. Es una omisión incomprensible en un momento de emergencia climática”fustigó a la ministra francesa para la Transición Ecológica, Monique Barbut, en un mensaje a la AFP.





El proyecto fue inmediatamente rechazado por varias organizaciones no gubernamentales (ONG). “Es como una página en blanco, hay muy poco para llenar la falta de ambición de mantener el calentamiento en 1,5°C, o presionar a los países para que aceleren la acción”respondió Tracy Carty de Greenpeace. Él es “extremadamente decepcionante”según WWF.









• Sin “hoja de ruta”





Como no se mencionan los combustibles fósiles, lo mismo vale para la creación de la “hoja de ruta” para salir de ellos, exigida por al menos 80 países europeos, latinoamericanos e insulares. China, India, Arabia Saudita, Nigeria y Rusia se opusieron firmemente a esta posibilidad, según un negociador. “¿Los que más bloquean? Todos los conocemos. Estos son los países petroleros, por supuesto. Rusia, India, Arabia Saudita. Pero se unen muchos países emergentes »afirmó Monique Barbut a la AFP.





“El texto no puede quedarse como está”afirmó por su parte el ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, en un comunicado enviado a la AFP, advirtiendo que “Las negociaciones serán difíciles”. Durante la noche, una treintena de países, entre ellos Francia, Alemania y Colombia, lo consideraron inaceptable y amenazaron con bloquear el proyecto, en una carta dirigida al presidente de la conferencia, André Correa do Lago. “No podemos apoyar un texto que no incluya una hoja de ruta para una transición justa, ordenada y equitativa lejos de los combustibles fósiles”escribieron.





• ¿Hacia una COP sin acuerdo?





Ante estas posiciones aparentemente irreconciliables, ¿podría la COP30 terminar sin un acuerdo? El presidente de la conferencia, André Correa do Lago, recibirá a los jefes de delegaciones a las 15.00 horas. y sigue aspirando a alcanzar un acuerdo por la tarde. Tenga en cuenta que ninguna COP ha terminado a tiempo desde 2003.









COP30 “no puede terminar sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para abandonar los combustibles fósiles”reafirmó el viernes la ministra colombiana de Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, en nombre de la coalición de una treintena de países que envió una carta a André Correa do Lago. “No buscamos un documento vacío, un anuncio vacío”advirtió.





Sin embargo, el acuerdo no se llegará a cualquier precio. “Lo que está actualmente sobre la mesa es inaceptable. Y dado que estamos tan lejos de donde deberíamos estar, es lamentable decirlo, pero realmente nos enfrentamos a un escenario sin acuerdo”.advirtió el comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra.