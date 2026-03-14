las 10 preguntas que surgen antes de la primera ronda





La campaña para la primera vuelta de las elecciones municipales entró en su último día este viernes 13 de marzo, con un aumento previsto de la participación en esta elección tradicionalmente apreciada por los franceses y que promete estar llena de incógnitas, especialmente en las grandes ciudades.









Tras una abstención récord del 58,4% en la segunda vuelta de las elecciones municipales de 2020, marcada en gran medida por la pandemia de Covid-19, se espera que aumente la participación en la primera vuelta de las votaciones del domingo. Según un barómetro de Odoxa-Backbone para “Le Figaro” publicado el jueves, entre el 65% y el 71% de los franceses dicen que tienen intención de acudir a las urnas. Esta estimación sería incluso mayor que la de la primera ronda de votación de 2014, durante la cual acudió el 63,55% de los votantes.









Sin embargo, la participación promete ser heterogénea según la generación: alrededor del 80% de los mayores de 65 años han declarado que quieren votar, frente a casi el 50% de los menores de 25 años, un grupo de edad marcado por una fuerte abstención durante las elecciones locales.









El método de votación ha sufrido algunos pequeños ajustes. La votación por listas de paridad proporcional se extiende ahora a todos los municipios, incluidos los de menos de 1.000 habitantes. Las elecciones municipales de 2026 también marcan el fin de la diversidad. Muy arraigada en las comunidades rurales, esta práctica consistía en tachar nombres de las listas, o incluso sustituirlos. Por tanto, la reforma armoniza el sistema en todo el territorio.









En las tres ciudades más grandes, la ley “PLM” (París, Lyon, Marsella) también modifica el método de votación. Los electores votarán tanto por los concejales municipales como por los concejales distritales o sectoriales. También se rebaja el bono de mayoría del 50% al 25%, repartiéndose proporcionalmente el resto de escaños, lo que puede modificar los equilibrios políticos locales de estas tres ciudades.









¿Habrá una ola naval después de la primera ronda? La Agrupación Nacional, que gobierna algunos municipios, espera dar un paso adelante implantándose en ciudades pequeñas y medianas. Tiene la vista puesta en el sur de Francia, donde el partido de extrema derecha está en auge.









En Perpiñán, el alcalde saliente Louis Aliot parece estar en camino de conservar la única ciudad de más de 100.000 habitantes que ya está gobernada por el RN: con un 46% de la intención de voto, está por delante de sus competidores, según la encuesta Cluster17 de Politico. El partido también pretende conquistar otras ciudades. En Toulon, liderada por el Frente Nacional entre 1995 y 2001, la diputada RN Laure Lavalette, oficialmente sin etiqueta, aparece como favorita. Misma configuración en Menton, donde Alexandra Masson tiene un 31% y está por delante de tres listas de derechas, incluida la de Louis Sarkozy, según una encuesta de Elabe para BFMTV. Por parte de Niza, la guerra fratricida entre el alcalde saliente Christian Estrosi y el aliado de RN Eric Ciotti (UDR) parece beneficiar a este último, situándolo, según un sondeo de Opinionway, con el 45% de los votos. La RN también apunta a Marsella. Al igual que el alcalde saliente Benoît Payan, el candidato Franck Allisio espera aprovechar una izquierda dividida para capturar la segunda ciudad de Francia.









Un año antes de las elecciones presidenciales, estas elecciones muestran una porosidad local entre la derecha y la extrema derecha. Sin que haya un acuerdo oficial, muchos ejecutivos, candidatos o funcionarios electos de derecha se han acercado a la extrema derecha para contrarrestar a la izquierda.





¡En París, el candidato a la Reconquista! Sarah Knafo aboga por “la unión de derechos” con Rachida Dati. Pero el candidato LR, que por el momento se niega, carece de votos para ganar la votación. Ante esta observación, pidió “la unión de todos los parisinos” contra uno “izquierda radical”.









Del lado de Marsella, varios directivos locales de LR se han sumado a las filas de Franck Allisio, candidato de RN. Enfrente, la candidatura de Martine Vassal se estanca. Su campaña está envenenada por los negocios – se abrió contra él una investigación preliminar por malversación de fondos públicos – y su catastrófica recuperación del lema petainista “Trabajo, familia y país” no ayudó sin duda a darle impulso.









En la izquierda, los socialistas siguen siendo los principales líderes de la lista, incluidos los sindicatos, para resistir el empuje de la derecha y la extrema derecha. Algunos alcaldes salientes del Partido de la Rosa están en buena posición para mantener sus cargos. En Rennes, Nathalie Appéré es, según Cluster17 de Politico, la gran favorita (42%) frente al LFI y la derecha, unida en el centro. Escenario similar en Montpellier: Michaël Delafosse lidera con el 32% de los votos, según la encuesta OpinionWay de Altrad. Candidato a un quinto mandato en Brest, François Cuillandre domina actualmente a Stéphane Roudaut (de LR a Renaissance) en las predicciones. El heredero del Lille de Martine Aubry, Arnaud Deslandes (PS, unido al PCF) está por delante de Stéphane Baly (ecólogos de la Generación s) y Lahouaria Addouche (LFI). Y en Nantes, Johanna Rolland podría derrotar por poco a Foulques Chombart de Lauwe (LR).









La cuestión de las alianzas para la segunda vuelta surge, más que nunca, en Marsella y París. ¿Benoît Payan, atrapado en las encuestas por Franck Allisio (RN), pedirá el apoyo del rebelde Sébastien Delogu? Emmanuel Grégoire (del PC y de la EELV), apenas por delante de Rachida Dati (LR), aceptará, después de muchas tensiones, la “fusión técnica” ¿Con Sophia Chikirou (LFI)? Las listas para la segunda vuelta se fijarán el martes 17 de marzo a las 18 horas. afilado.









Toulouse y Limoges pudieron ver avanzar a los rebeldes. Pero es sobre todo en Roubaix donde los rebeldes podrían ofrecerse su mayor victoria: su candidato David Guiraud tiene un 44% de intención de voto, según Ifop.





Los rebeldes también podrían tomar la iniciativa en Saint-Denis, donde, aliados con los comunistas detrás de la candidatura de Bally Bagayoko, quieren derrocar al alcalde saliente Mathieu Hanotin (PS). Para vencer al alcalde saliente de Evry, Stéphane Beaudet, ex LR sin etiqueta, Farida Amrani podría aprovechar la fragmentación de la derecha, la extrema derecha y los socialistas. Para suceder al comunista Gilles Poux, saliente tras 30 años en el cargo en La Courneuve, Aly Diouara intentará aprovechar la división de la izquierda.









A menos que “barricadas republicanas” fomentan contra LFI… La extrema derecha pide una alianza con la derecha para hacer frente al bando rebelde, señalado en el caso Quentin Deranque.









¿De dónde vino el “ola verde” de las últimas elecciones municipales? Los alcaldes ecologistas salientes de Lyon (Grégory Doucet), Estrasburgo (Jeanne Barseghian) y Besançon (Anne Vignot) se están quedando atrás. En Annecy, François Astorg, que no se presenta, tal vez sea sustituido por el ex ministro macronista Antoine Armand. Pero algunas ciudades resisten el reflujo: Pierre Hurmic en Burdeos, Léonore Moncond’huy en Poitiers y Emmanuel Denis en Tours, son por el momento los favoritos en las elecciones. Y Lorient, un bastión socialista, podría volverse verde si Damien Girard se hace cargo de la izquierda desunida, frente al alcalde republicano saliente Fabrice Loher.









“ Seguirá habiendo lío si los Verdes pierden ciudades », predice Manuel Bompard, coordinador de La France insoumise, en una conversación recogida por Opinion con un ecologista de Montpellier. “ Si pierdes Lyon y Estrasburgo, será una gran bofetada. » dijo. Los rebeldes saben que, en estas elecciones, la líder ecologista Marine Tondelier juega un gran papel. Una pequeña parte de sus tropas se opone a ello: en un foro critican la línea de su secretario nacional”, muleta de una socialdemocracia que pretende excluir a La France insumise. » De ahí la respuesta de los rebeldes a las malas predicciones de los Verdes.









Casi diez años después de la llegada de Emmanuel Macron al Elíseo, el bloque central parece estar en dificultades en vísperas de las elecciones municipales. En un contexto de fuerte fragmentación política tanto de izquierda como de derecha, su capacidad para imponerse dependerá sobre todo de las alianzas con la derecha moderada, las fuerzas locales y la dinámica de la segunda vuelta.





En Lille, un bastión socialista, la diputada del Renacimiento Violette Spillebout está luchando por abrirse paso. Con un 16% según la encuesta Cluster17 para Politico, ocupa la cuarta posición detrás del actual alcalde socialista de Lille, Arnaud Deslandes. ¿Puede todavía esperar sorprender, aprovechando un cuadrangular contra los tres candidatos de izquierda, y capturar los votos de Louis Delemer, candidato de LR?





Del lado de Annecy, la candidatura del diputado renacentista Antoine Armand, efímero ministro de Economía del gobierno de Barnier, representa una de las pocas esperanzas de victoria del bando presidencial. Bisnieto de un combatiente de la resistencia saboyano, sin embargo, ha vuelto a su parisinismo.





En Burdeos, otro ex ministro macronieto, también apoyado por la derecha, está probando suerte: Thomas Cazenave. Acreditado con el 26% de los votos según el mismo instituto, podría ganar si el economista de derecha diversa Philippe Dessertine (17%) se le uniera en la segunda vuelta. Lo que haría dudar al alcalde ecologista saliente Pierre Hurmic, que actualmente cuenta con un 31%.













El ex macronista Edouard Philippe podría perder la batalla por el ayuntamiento de Le Havre. Sin embargo, ganó en la primera vuelta en 2014 y alcanzó alrededor del 59% en la segunda vuelta en 2020. Realizada hace unas semanas, una encuesta de Opinionway realizada para Hexagone, el grupo de expertos del multimillonario ultraconservador Pierre-Edouard Stérin, hizo estremecer a los “filippistas”. El líder Horizontes perdió en segunda vuelta contra el comunista Jean-Paul Lecoq, cabeza de lista de Izquierda Unida. “El resultado estará reñido” reconoció el ex Primer Ministro a “Parisien”.





Su derrota, de concretarse, podría confirmar aún más la desaparición del bloque central. Y enterraría definitivamente las ambiciones presidenciales de Le Havre. Que se lanzó en septiembre de 2024 en la carrera por el Elíseo.









Un año y un mes. Esta es la cuenta atrás antes de las elecciones presidenciales. Y estas elecciones municipales adquieren el aspecto de una vuelta de calentamiento. Cada sede analizará los resultados de esta votación local para extraer algunas lecciones nacionales.





¿Cuál será el estado del panorama político después del 22 de marzo? ¿Se apoderará la extrema derecha de las ciudades (tiene grandes esperanzas en el sur) y reforzará su presencia local? ¿Podrá resistir la derecha en Marsella, Toulouse, Nimes? ¿Cuál será el efecto de las numerosas controversias suscitadas por Jean-Luc Mélenchon? ¿Y se consumará en todas partes el divorcio con el PS a nivel nacional? ¿O sufrirá esguinces ante el riesgo de una victoria de RN? En resumen, ¿es todavía posible una alianza de izquierdas? En la derecha y en la extrema derecha ya se ha cantado el coro del bombardeo anti-LFI…



