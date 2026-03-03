Place publique reafirma que no hará ninguna alianza con LFI y anuncia suspensiones





Place publique, el partido del eurodiputado Raphaël Glucksmann, recuerda en un comunicado de prensa publicado el lunes 2 de marzo que no forma “ninguna alianza, ni siquiera local y aislada” con La France insoumise (LFI) para las elecciones municipales y afirma haber suspendido a sus miembros que se desviaron de la línea.









plaza publica “nunca ha celebrado un acuerdo político o electoral con listas que contengan miembros de La France insoumise. No existe en Francia una lista común a la Place publique y al LFI »afirma el partido de Raphaël Glucksmann, mientras que algunos medios de comunicación informaron sobre listas conjuntas en algunas ciudades.









Estas raras situaciones son “Iniciativas individuales de miembros que se han unido a listas de izquierda en las que también aparecen compañeros de fórmula del LFI”o “Dinámica local iniciada inicialmente por la Place Publique y a la que LFI se sumó posteriormente, que llevó a nuestro movimiento a retirar su apoyo”, cualquiera “apoyo sin participación en listas sindicales que originalmente no incluían a LFI, pero cuya configuración evolucionó posteriormente”especifica el partido.









En cada una de estas situaciones, Place publique afirma haber “Rompió toda participación y apoyo para no asociarse de ninguna manera con estas iniciativas”.





En los casos en que no se respetó la línea del partido, “no se ha concedido ninguna investidura y, si los miembros en cuestión no han abandonado la Place publique por iniciativa propia, serán suspendidos cautelarmente y se abrirá un procedimiento de exclusión”, añade Plaza Pública.









Raphaël Glucksmann aboga por izquierdas irreconciliables entre la socialdemocracia proeuropea de la que dice ser uno de los representantes y la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon. El eurodiputado que aún no se ha pronunciado sobre una posible candidatura de su parte para 2027, fue atacado este domingo 1ejem Marcha de Jean-Luc Mélenchon, que bromeó sobre la pronunciación de su apellido.





“No jugamos (…) sobre nombres que suenan judíos o extranjeros. Ésta no es la tradición de la República”. Raphaël Glucksmann respondió el lunes 2 de marzo en Franceinfo. El lunes por la mañana, Jean-Luc Mélenchon habló sobre ” Lo siento “ tener “tergiversado” el nombre del eurodiputado y el de otras personalidades.