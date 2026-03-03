



Poco después de la decisión de Londres de permitir a Washington utilizar sus bases militares contra Irán, una base aérea británica en Chipre fue atacada por un dron iraní y luego atacada por otros dos, lo que provocó evacuaciones en el sur de la isla mediterránea.









La base de Akrotiri, territorio británico de ultramar desde la independencia de Chipre en 1960, es la más grande de la Royal Air Force fuera del Reino Unido. Allí trabajan más de 3.500 personas. Tiene escuelas, centro médico, iglesias, etc. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.









Este ataque contra la base británica es el primero que afecta a un país de la Unión Europea desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, provocada por los ataques estadounidenses-israelíes del sábado. Un dron iraní impactó una pista de aterrizaje de la base poco después de medianoche (23.00 horas en París), durante la noche del domingo al lunes. Según las autoridades británicas y chipriotas, no hubo víctimas y sólo daños materiales leves.









Otros dos drones que se dirigían hacia instalaciones británicas fueron interceptados el lunes, según un portavoz del gobierno chipriota. “Dos aviones no tripulados que se dirigían a las bases británicas de Akrotiri fueron atendidos a su debido tiempo”dijo Konstantinos Letymbiotis en un mensaje en X.

























Chipre ha anunciado que buscará garantías de que las bases británicas en su territorio sólo se utilizarán con fines humanitarios. La instalación fue atacada por drones horas después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara que permitiría a Estados Unidos utilizar bases británicas contra Irán. Afirmó actuar con un objetivo “defensivo”.









Esta decisión tiene como objetivo “impedir que Irán dispare misiles en toda la región, matando a civiles inocentes, poniendo en peligro vidas británicas y atacando a países no involucrados”afirmó el líder laborista. “La base de nuestra decisión es la autodefensa de socios y aliados de larga data”insistió, afirmando que ella era “de conformidad con el derecho internacional”.





El primer ministro británico aseguró que las bases militares británicas en Chipre no estaban “no utilizado por bombarderos estadounidenses”. Aseguró que Londres no participaría “No habrá acciones ofensivas en Irán”. Donald Trump lo criticó por su lentitud en actuar. “Estábamos muy decepcionados con Keir”añadió Donald Trump en una entrevista con el “Daily Telegraph”.





“El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no involucrarnos en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que es de interés nacional del Reino Unido”declaró Keir Starmer durante un discurso ante el Parlamento.









Por su parte, la Unión Europea dijo que estaba junto a sus estados miembros frente a “cualquier amenaza”. Después del ataque a Akrotiri, la UE debería discutir pronto si activar o no su cláusula de defensa mutua en caso de agresión contra un Estado miembro, dijo el lunes un portavoz.





Grecia ha enviado dos fragatas y aviones de combate F-16 a Chipre, anunció el Ministerio de Defensa griego, asegurando que Atenas ayudaría a Chipre a “Hacer frente a amenazas y acciones ilegales en su territorio”. El ministro de Defensa, Nikos Dendias, tiene previsto visitar la isla el martes.